Ангелина Ефремова

Янтарные слёзы на коре превращают урожай в мираж: что происходит с плодовыми деревьями зимой

Садоводство

Зимой на коре косточковых плодовых деревьев иногда появляется тягучая, желеобразная масса, которую легко принять за безобидное явление. Однако такие выделения — важный сигнал, указывающий на скрытые проблемы со здоровьем растения. Игнорирование этого признака может привести не только к снижению урожая, но и к гибели дерева, об этом сообщает Actualno.

Что такое гуммоз у косточковых деревьев

Зимний период считается лучшим временем для осмотра сада. Деревья стоят без листвы, и любые повреждения коры, трещины или следы вредителей становятся хорошо заметны. У косточковых культур одним из тревожных симптомов являются желеобразные выделения на стволе и ветвях.

Речь идёт о гуммозе — процессе, при котором растение выделяет густую липкую жидкость. Сначала она мягкая и вязкая, затем постепенно твердеет и приобретает медово-янтарный оттенок. Сам по себе гуммоз не является отдельным заболеванием, это защитная реакция дерева. Однако он почти всегда указывает на наличие проблемы, которая со временем отражается на общем состоянии сада и качестве плодоношения.

Основные причины появления гуммоза

Чаще всего гуммоз возникает на фоне заболеваний и повреждений. Его могут провоцировать бактериальный рак, бурая гниль, левкостомоз, а также атаки вредителей. Нередко причиной становятся морозобоины, механические травмы или ошибки при обрезке, особенно если она проведена в неподходящее время.

Наиболее уязвимы косточковые плодовые деревья:

  • слива

  • черешня

  • вишня

  • персик

  • абрикос

Именно у этих культур любые нарушения в уходе быстро сказываются на коре и сокодвижении, а последствия нередко выражаются в ухудшении завязи и ослаблении роста, как это бывает, когда слива не завязывает урожай.

Как распознать проблему на ранней стадии

Гуммоз нельзя оставлять без внимания, даже если выделения кажутся незначительными. В тяжёлых случаях дерево ослабевает, теряет морозостойкость и постепенно перестаёт плодоносить. Со временем это может закончиться его гибелью.

Главный признак — появление густого желатинового вещества медового или янтарного цвета на коре. Чаще всего оно заметно в местах обрезки, трещин или изломов. Дополнительно могут наблюдаться усыхание ветвей, потемнение тканей, некроз листьев. Плоды на таком дереве формируются мелкими, деформированными и часто опадают раньше срока.

Профилактика и способы борьбы

Предотвратить гуммоз гораздо проще, чем лечить его последствия. Одной из ключевых мер считается побелка стволов, которая снижает риск растрескивания коры зимой и защищает дерево от резких перепадов температур, особенно в условиях нестабильной зимы, когда обычная побелка деревьев требует более продуманного подхода.

Не менее важно соблюдать режим подкормок, подбирая удобрения с учётом сезона и потребностей культуры. Обрезку косточковых деревьев рекомендуется проводить летом, а все инструменты обязательно дезинфицировать. Это снижает риск занесения инфекций. Регулярные профилактические опрыскивания также помогают защитить сад.

Пошаговые советы по лечению гуммоза

  1. Очистка поражённых мест. Острым и чистым ножом аккуратно удалите выделения и повреждённую кору до здоровой ткани.

  2. Защита раны. Обработайте очищенный участок садовым варом или эмульсионной краской с медьсодержащим фунгицидом.

  3. Обрезка. При сильном поражении удалите усыхающие ветви, а срезы обработайте так же, как и другие раны.

  4. Весеннее опрыскивание. В начале весны проведите обработку медным препаратом согласно инструкции производителя.

Плюсы и минусы своевременного лечения

Раннее вмешательство позволяет сохранить дерево и восстановить его продуктивность. Оно повышает устойчивость к морозам и снижает риск повторного заражения. При этом лечение требует аккуратности и регулярного ухода, особенно если повреждения затронули крупные ветви или штамб.

Популярные вопросы о гуммозе косточковых деревьев

Как выбрать средство для обработки ран?

Лучше использовать специализированный садовый вар или краску с медным фунгицидом, предназначенную для плодовых деревьев.

Сколько стоит профилактика гуммоза?

Затраты минимальны и обычно ограничиваются покупкой побелки, медных препаратов и удобрений, которые используются и для других садовых работ.

Что лучше — лечение или профилактика?

Профилактика всегда эффективнее и дешевле, но при первых признаках гуммоза лечение откладывать нельзя.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
