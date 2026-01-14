Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Сад с историей, а не как у всех: 6 садовых растений, ценность которых только растёт

Хоста Зибольда переносит выращивание в тени и полутени
Садоводство

Растения с историей всегда притягивают внимание, особенно если за их названием стоит имя человека, изменившего ботанику. Многие декоративные культуры, привычные современным садам, пришли в Европу благодаря исследованиям XIX века. Среди таких первооткрывателей — Филипп Франц фон Зибольд, чье имя до сих пор живет в названиях эффектных и востребованных растений.

Хоста
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоста

Филипп Зибольд и его вклад в ботанику

Филипп Франц фон Зибольд — немецкий медик, натуралист и ботаник, посвятивший значительную часть жизни изучению флоры Японии. Именно он стал проводником восточных растений в европейские сады. Через ботанический сад Лейдена в культуру вошли хосты, гортензии, азалии, лиственницы и другие виды, ранее неизвестные европейским садоводам и активно используемые сегодня в ландшафтном дизайне сада.

Память об ученом сохранилась не только в научных трудах, но и в ботанической номенклатуре. Эпитеты sieboldii и sieboldiana встречаются у десятков растений, а в Лейдене до сих пор существует мемориальный сад Зибольда, сообщает "Антонов сад".

Барбарис Зибольда

Барбарис Зибольда — листопадный кустарник родом из Японии, ценимый за декоративность в течение всего года. Весной он украшен нежными жёлтыми цветками, летом — яркой листвой, а зимой — алыми плодами, сохраняющимися на ветвях.

Растение отличается высокой зимостойкостью, хорошо переносит обрезку и подходит для живых изгородей. Предпочитает солнечные участки, где лучше проявляется окраска листьев и обильность плодоношения.

Бересклет Зибольда

Этот вид бересклета особенно эффектен осенью, когда куст буквально усыпан малиновыми коробочками с контрастными семенами. Он ценится за устойчивость к городским условиям и способность сохранять декоративность даже в полутени.

Бересклет Зибольда требователен к качеству почвы и не любит застой влаги, но при правильном уходе становится выразительным акцентом в садовых композициях и миксбордерах.

Клен Зибольда

Клен Зибольда — компактное дерево с изящной округлой кроной и резной листвой. Осенью его листья окрашиваются в желтые, оранжевые и красные оттенки, превращая участок в живую картину.

Он хорошо подходит для одиночных посадок, японских садов и просторных участков. Ценится за умеренные размеры и способность переносить городскую среду.

Лещина Зибольда

Лещина Зибольда сочетает декоративность и практическую ценность. Это мощный кустарник с крупными листьями и съедобными орехами, устойчивый к ветрам и пересадке.

Растение неприхотливо к почвам, любит умеренную влажность и может расти как на солнце, так и в полутени. Часто используется в природных садах и ландшафтах с минимальным уходом, где востребованы декоративные кустарники.

Магнолия Зибольда

Одна из самых эффектных магнолий, ценимая за продолжительное цветение. Белые ароматные цветки с контрастными тычинками появляются с конца весны и украшают растение несколько недель подряд.

Магнолия Зибольда требует защищенных мест, плодородных почв и регулярного полива. При соблюдении условий она становится настоящей жемчужиной сада даже в регионах с прохладным климатом.

Хоста Зибольда

Хоста Зибольда — культовый многолетник для тенистых участков. Ее крупные сизо-голубые листья с выраженной текстурой создают плотные куртины и сохраняют декоративность весь сезон.

Растение нетребовательно, хорошо растет в тени и полутени, подходит для оформления приствольных кругов, дорожек и теневых цветников. Особенно ценятся сорта с мощной листвой и устойчивостью к погодным колебаниям.

Популярные вопросы о растениях Зибольда

Подходят ли эти растения для средней полосы России?

Большинство видов успешно выращиваются при правильном подборе места.

Требуют ли они сложного ухода?

Нет, большинство культур неприхотливы и подходят даже начинающим садоводам.

Можно ли сочетать их в одном саду?

Да, они хорошо комбинируются и создают гармоничные композиции.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
