Ирина Кудряшова

Цветы просыпаются раньше весны: лунные дни февраля, когда пересадка работает на рост

Подкормку комнатных цветов проводят каждые 2 месяца
Садоводство

Пересадка комнатных растений зимой кажется делом необязательным, но именно февраль часто становится переломным месяцем для домашних цветов. Растения выходят из состояния покоя или ускоряют рост, и прежний горшок начинает сдерживать их развитие. Если выбрать правильный момент, цветы легче перенесут процедуру и быстрее адаптируются. Об этом сообщает "Антонов сад".

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему февраль подходит для пересадки

В конце зимы у многих культур активизируются корневые процессы, даже если надземная часть ещё выглядит "спящей". Пересадка в этот период помогает обновить почву, дать корням пространство и подготовить растение к весеннему росту. Особенно это важно для тропических и декоративно-лиственных видов, которые остро реагируют на увеличение светового дня и изменения условий зимнего ухода за растениями.

Какие комнатные растения пересаживают в феврале

Февральская пересадка подходит не всем подряд, но есть культуры, которые переносят её особенно хорошо. В этот список входят фиалки, глоксинии, декабрист, антуриумы, традесканция, плющи и другие лианы, сансевиерия, бегонии, замиокулькас, монстера, спатифиллум, хлорофитум и большинство тропических растений. Цветущие экземпляры пересаживают только при крайней необходимости.

Как понять, что растению нужна пересадка

Иногда календарь вторичен — растение само подаёт сигналы. Если горшок стал неустойчивым, корни показались из дренажных отверстий или рост заметно замедлился, пересадку откладывать не стоит. К тревожным признакам относят закисание почвы с кислым запахом, мягкие листья без видимых причин, отсутствие цветения и повреждение горшка корневой системой.

В случае переувлажнения или подозрения на гниль корни аккуратно осматривают, удаляют повреждённые участки и высаживают растение в свежий субстрат. Новые растения из магазина также лучше пересадить, так как транспортировочный грунт не рассчитан на длительное выращивание.

Лунный календарь пересадки комнатных цветов в феврале 2026

Многие цветоводы ориентируются на фазы Луны, считая, что на растущей Луне растения легче переносят вмешательство. В феврале 2026 года благоприятными для пересадки считаются 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 18 и 23 числа. Нейтральные дни приходятся на большую часть месяца, а неблагоприятными считаются 2 и 17 февраля.

Считается, что в периоды новолуния и полнолуния растения уязвимее, поэтому за день до этих фаз и сутки после них пересадку не проводят.

Сроки пересадки в разных регионах

Для комнатных растений регион проживания почти не играет роли. В Сибири, на Урале, в Подмосковье и на юге страны пересадку проводят в течение всего февраля. Главное — ориентироваться не на календарь за окном, а на состояние конкретного растения и условия в квартире, включая влажность воздуха и температуру, которые особенно важны при уходе за комнатными цветами зимой.

Приметы и наблюдения цветоводов

Некоторые любители цветов придерживаются бытовых примет. Например, пересадку стараются проводить в спокойном настроении, не спеша, во второй половине дня. Также существует мнение, что "женские дни" недели — среда, пятница и суббота — подходят для работы с растениями лучше остальных.

Сравнение: пересадка и перевалка

Пересадка предполагает частичную или полную замену грунта и осмотр корней, что полезно при проблемах с почвой или болезнях. Перевалка — более щадящий вариант, когда ком земли сохраняют, а растение просто перемещают в больший горшок. Этот способ выбирают для здоровых экземпляров, которые просто "переросли" старую ёмкость.

Плюсы и минусы февральской пересадки

Февральская пересадка помогает подготовить растения к активному сезону, улучшает питание и стимулирует рост. Среди минусов — повышенный стресс при неправильном уходе после процедуры и риск ошибок при недостатке света или сухом воздухе в квартире.

Советы по пересадке комнатных цветов в феврале

Перед началом важно заранее подготовить грунт, горшки и дренаж. Работают аккуратно, стараясь минимально травмировать корни и не тянуть растение за побеги. После пересадки цветок убирают с прямого солнца на несколько дней и не поливают около недели. Подкормки откладывают минимум на два месяца, так как свежий субстрат содержит достаточно питательных веществ.

Популярные вопросы о пересадке комнатных цветов в феврале

Можно ли пересаживать цветущие растения?

Желательно избегать этого, если нет острой необходимости.

Нужно ли ориентироваться только на лунный календарь?

Состояние растения важнее календарных дат.

Что делать, если корни не выходят из горшка?

В крайнем случае ёмкость аккуратно разрезают, сохраняя земляной ком.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
