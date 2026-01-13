Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алёна Малова

Луковицы гладиолусов гниют ещё до весны: где садоводы чаще всего промахиваются зимой при хранении

Обеззараживание клубней снижает риск болезней гладиолусов
Садоводство

Гладиолусы считаются одними из самых эффектных садовых цветов, но их красота напрямую зависит от того, насколько правильно сохранён посадочный материал зимой. Ошибки на этапе выкопки, сушки или хранения часто приводят к тому, что весной луковицы оказываются пересохшими или поражёнными болезнями. Между тем соблюдение несложных правил позволяет без потерь сохранить клубнелуковицы до следующего сезона.

Луковицы гладиолусов на хранении
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луковицы гладиолусов на хранении

Когда и зачем выкапывать гладиолусы

Гладиолусы не относятся к зимостойким культурам, поэтому в большинстве регионов России их обязательно выкапывают. Делают это через 4-6 недель после окончания цветения, когда листья начинают желтеть. За это время новая, так называемая замещающая клубнелуковица успевает накопить питательные вещества и полностью сформироваться.

Сроки зависят от климата:

  • в северных регионах, на Урале и в Сибири выкопку начинают в конце августа;
  • в средней полосе — в сентябре;
  • на юге — в первой половине октября.

Ранние сорта убирают первыми, поздние оставляют в грунте дольше. Работы проводят только в сухую погоду, чтобы снизить риск заражения грибковыми заболеваниями.

Как правильно выкопать гладиолусы

Процесс начинается с обрезки надземной части. Стебли срезают, оставляя около 8-10 см. Затем растения аккуратно подкапывают вилами или лопатой, стараясь не повредить клубнелуковицу и детки. После извлечения землю осторожно стряхивают, а посадочный материал внимательно осматривают.

Экземпляры с признаками гнили, плесени или повреждения вредителями нельзя оставлять вместе со здоровыми. Их удаляют и уничтожают, чтобы инфекция не распространилась во время хранения.

Обрезка и обработка перед хранением

После выкопки клубнелуковицы очищают от корней и укорачивают стебли, оставляя "пенёк" длиной 1-2 см. Такая обрезка снижает испарение влаги и уменьшает риск загнивания.

Следующий этап — обеззараживание. Чаще всего используют слабый раствор марганцовки (0,1%), в который луковицы погружают на 20-30 минут. Если в сезоне были болезни или вредители, время обработки увеличивают до часа. Дополнительно допустимо применение биофунгицидов для профилактики грибковых инфекций.

Сушка клубнелуковиц

После обработки гладиолусы необходимо тщательно просушить. В течение 2-3 дней их держат на свежем воздухе, убирая на ночь в помещение. Затем сушку продолжают в хорошо проветриваемом месте при температуре около +20 °C ещё 2-3 недели.

Важно защитить посадочный материал от вредителей. Для этого удобно использовать марлевые или тканевые мешки, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и одновременно служат защитой.

Оптимальные условия хранения зимой

Качество хранения напрямую зависит от микроклимата. Для гладиолусов оптимальны:

  • температура от +3 до +7 °C;
  • влажность воздуха 60-70%;
  • отсутствие света;
  • хорошая вентиляция.

При повышенной влажности возрастает риск плесени и гнили, при слишком сухом воздухе луковицы пересыхают и теряют жизнеспособность.

В чём лучше хранить гладиолусы

Для размещения посадочного материала подходят разные ёмкости:

  1. Деревянные ящики — хорошо пропускают воздух и защищают луковицы от повреждений.
  2. Картонные коробки — доступный вариант, но их желательно выстилать бумагой или тканью.
  3. Бумажные пакеты — предотвращают скопление влаги.
  4. Тканевые мешки из натуральных материалов — удобны и практичны.
  5. Нижняя полка холодильника — подходит для небольшого количества луковиц.

Полиэтиленовые пакеты использовать не рекомендуется, так как в них нарушается воздухообмен.

Хранение деток гладиолусов

Детки более чувствительны к условиям содержания, поэтому их держат отдельно от взрослых клубнелуковиц. Для них оптимальна температура около +5 °C и стабильная влажность. В таких условиях детки могут сохраняться до двух лет, не теряя способности к прорастанию.

Как хранить гладиолусы в квартире

При отсутствии погреба или подвала гладиолусы успешно хранят и в домашних условиях. Самые подходящие места — кладовая, утеплённая лоджия или холодильник.

В кладовой луковицы заворачивают в бумагу, укладывают в ящик одним слоем и пересыпают опилками. На лоджии контейнеры дополнительно укрывают тёмной тканью и при похолодании утепляют. В холодильнике посадочный материал держат в бумажных пакетах на нижней полке.

Хранение в погребе

Погреб считается идеальным вариантом, так как в нём проще поддерживать стабильную температуру и влажность. Ящики с гладиолусами размещают на полках, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха. Посадочный материал не стоит хранить рядом с овощами, поскольку они выделяют влагу, вредную для луковиц.

Советы

  1. Выкапывайте гладиолусы вовремя и только в сухую погоду.
  2. Тщательно осматривайте и сортируйте посадочный материал.
  3. Обязательно проводите обеззараживание.
  4. Не сокращайте сроки сушки.
  5. Регулярно проверяйте луковицы зимой и удаляйте повреждённые.

Популярные вопросы о хранении гладиолусов

Как долго можно хранить гладиолусы?

При правильных условиях клубнелуковицы без потерь сохраняются 6-7 месяцев.

Нужно ли снимать шелуху?

Нет, она защищает луковицу от пересыхания, удаляют её только при признаках гнили.

Можно ли оставить гладиолусы в земле на зиму?

В большинстве регионов — нет, так как культура выдерживает морозы лишь до -5 °C.

Правильное зимнее хранение гладиолусов — это залог яркого и обильного цветения в следующем сезоне. Внимание к деталям и регулярный контроль позволяют сохранить даже редкие и ценные сорта без потерь.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы садоводство
Новости Все >
Картофель в духовке с крабовой начинкой и копчёной грудкой для ужина
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
Пошлины США направлены против Ирана и Китая — политолог Бойков
Бессонница при тревоге связана с реакцией мозга на засыпание — психолог
Для отпуска невыгодны месяцы с праздниками
Марс влияет на орбитальные циклы Земли и ледниковые периоды — расчёты Стивена Кейна
Сладкая выпечка и бутерброды на завтрак поддерживают высокий ЛПНП
В 2026 году россиян ждёт 7 сокращённых рабочих недель
Снижение жира на животе требует отказа от простых углеводов и ВИИТ — Калинчев
Мелкие пауки способны убивать змей длиной до метра
Сейчас читают
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Домашние животные
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Ближний Восток
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Последние материалы
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
Пошлины США направлены против Ирана и Китая — политолог Бойков
Прогрев двигателя на холостом ходу запрещён в Финляндии
Комнаты благополучия без экранов становятся частью жилых интерьеров — E.M.Foco
Бессонница при тревоге связана с реакцией мозга на засыпание — психолог
Европейские производители автокомплектующих массово сокращают рабочие места
Тёмная помада вернулась в моду с градиентом и глянцевым финишем — Harper's Bazaar
Пирожки из теста фило запекают при 180 градусах до хрустящей корочки в духовке
Подъем по лестнице даёт эффект часовой пробежки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.