Секатор в январе решает всё: одна ошибка сейчас — и сад весной расплатится пустыми ветками

Зимняя обрезка яблонь улучшает освещённость кроны и урожайность — Actualno

Январь традиционно считается "тихим" месяцем для сада, когда большинство растений находится в состоянии покоя. Однако именно в это время некоторые деревья и кустарники лучше всего переносят обрезку и быстрее восстанавливаются весной. Грамотная зимняя резитба помогает сохранить здоровье растений и повысить урожайность. Об этом сообщает Actualno.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Обрезка дерева

Почему январь подходит для обрезки

В период покоя растения практически не тратят ресурсы на рост, а вредители и болезни также малoактивны. Это позволяет деревьям и кустарникам "запечатывать" срезы с минимальными рисками. Для так называемых "кровоточащих" пород зимняя обрезка особенно полезна — она помогает сохранить питательные вещества в соке и подготовиться к весеннему сезону.

При этом важно соблюдать меру. Чрезмерная обрезка снижает способность растения накапливать солнечную энергию и ослабляет его. Садоводы советуют придерживаться правила "трёх D" — удалять только сухие, повреждённые и больные ветви.

Какие растения можно обрезать зимой

Зимой хорошо формировать лиственные деревья и кустарники, так как без листвы проще оценить их форму. Также это оптимальный период для культур, которые цветут или плодоносят на побегах текущего года. Если растение цветёт весной, обрезку лучше переносить на лето. Если цветение приходится на лето — январская резитба обычно безопасна.

Новые древесные гортензии

Перед началом работ важно определить вид гортензии. Гладкие гортензии (Hydrangea arborescens) и метельчатые гортензии (Hydrangea paniculata) формируют цветы на побегах текущего года, поэтому январская обрезка для них подходит идеально. Она помогает придать кусту аккуратную форму и направить энергию растения на здоровые ветви.

Крупнолистные и дуболистные гортензии, напротив, цветут на прошлогодних побегах. Их зимняя обрезка может лишить цветения, поэтому такие виды обрезают только летом после окончания цветения.

Дёрен (догвуд)

Дёрен встречается как в форме дерева, так и кустарника, и подход к обрезке у них различается. Деревья дерена цветут весной на прошлогодней древесине, поэтому зимняя обрезка может сократить количество цветов. Более подходящее время — конец лета.

Кустарниковые формы дерена цветут на новых побегах, поэтому их можно безопасно обрезать с января до ранней весны, стимулируя рост и обновление кроны.

Деревья гинкго

Гинкго (Ginkgo biloba) — высокие и раскидистые деревья, которые не переносят радикальное укорачивание кроны. Вместо этого зимой рекомендуется удалять низко свисающие ветви, мешающие проходу, а также прикорневую поросль. Поздняя осень и зима — оптимальное время, когда дерево находится в покое и выделяет минимум сока.

Дубовые деревья

Молодые дубы можно аккуратно формировать в январе, удаляя перекрещивающиеся ветви. Взрослые деревья нуждаются в обрезке только при наличии сухих или опасных ветвей. Для крупных работ лучше привлекать профессионального арбориста.

Дубы — редкое исключение, для которых допустима обработка свежих срезов специальной защитной краской. Это помогает снизить риск заражения опасными грибковыми заболеваниями.

Яблони

Яблони плодоносят на двухлетней древесине, поэтому удаление старых ветвей помогает поддерживать урожайность. Зимняя обрезка улучшает освещённость кроны, что напрямую влияет на количество и качество плодов — именно поэтому зимняя обрезка яблонь считается ключевым приёмом для здорового сада.

Лучшее время для обрезки — с середины января до середины февраля. Более поздние сроки могут привести к активному росту листвы в ущерб плодоношению.

Груши

Грушевые деревья формируют по схожему принципу с яблонями — с центральным проводником и широко отходящими боковыми ветвями. С января до начала апреля груши находятся в покое и хорошо переносят обрезку.

Молодые деревья обрезают умеренно, уделяя внимание форме и удалению прикорневых побегов. Более взрослые груши, наоборот, лучше плодоносят после более заметной омолаживающей обрезки.

Сравнение зимней и летней обрезки

Зимняя обрезка направлена на формирование кроны и оздоровление растений. Летняя чаще используется для коррекции роста и сохранения цветения у весенних культур. Выбор времени напрямую влияет на декоративность и урожайность.

Плюсы и минусы январской обрезки

Зимняя резитба имеет ряд преимуществ. Она снижает риск заражения болезнями и позволяет лучше видеть структуру растения. В то же время чрезмерная обрезка может ослабить дерево и замедлить его восстановление весной — именно такие ошибки чаще всего допускают в период, когда сад кажется "спящим", о чём напоминают январские работы в саду.

Советы по обрезке в январе шаг за шагом

Работайте только острым и чистым инструментом.

Удаляйте сухие, больные и повреждённые ветви в первую очередь.

Не обрезайте более трети кроны за один сезон.

Учитывайте особенности каждого вида и время его цветения.

Популярные вопросы о зимней обрезке деревьев

Как выбрать растения для январской обрезки?

Ориентируйтесь на культуры, которые цветут или плодоносят на побегах текущего года.

Можно ли обрезать в сильный мороз?

Лучше выбирать дни без экстремально низких температур.

Что лучше — сильная или умеренная обрезка?

Умеренная обрезка безопаснее и помогает сохранить баланс роста.