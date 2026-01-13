Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пока другие мёрзнут — здесь собирают урожай: томаты переживают морозы благодаря старому приёму

Кирпичная печь сохраняет тепло в теплице без розеток
Садоводство

Выращивать помидоры зимой без электричества кажется фантастикой, но опыт дачников показывает обратное. Даже при морозах до -30 °C в теплице можно поддерживать стабильное тепло и получать урожай. Секрет кроется в правильном выборе отопления и подготовке почвы.

Помидоры в теплице зимой
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Помидоры в теплице зимой

Теплица без электричества: что действительно работает

Зимой главная проблема теплицы — удержание тепла. Когда нет доступа к розеткам, на первый план выходят проверенные дровяные решения. Чаще всего используют металлическую буржуйку или кирпичную печь. Оба варианта подходят для обогрева, но дают разный результат при длительных морозах и требуют разного подхода к эксплуатации теплицы и зимнего выращивания овощей.

Буржуйка: быстро нагревает, но требует внимания

Металлическая печь ценится за простоту и низкую стоимость. Ее легко установить даже в небольшой теплице, а при необходимости — собрать самостоятельно. Однако тепло от металла держится недолго: после прогорания дров температура падает, и топить приходится каждые несколько часов. Часто дымоход прокладывают змейкой, чтобы частично прогреть воздух по всей длине теплицы, но полностью проблему это не решает.

Кирпичная печь: стабильный микроклимат для растений

Кирпичная печь прогревается медленнее, зато потом долго отдает тепло — до 8-12 часов после одной закладки дров. Это особенно важно для томатов и других теплолюбивых культур. Да, такая конструкция требует фундамента и аккуратной кладки, но в итоге дает ровную температуру и снижает расход топлива. Именно такой подход часто используют те, кто занимается круглогодичным выращиванием томатов.

Почему холодная почва опаснее холодного воздуха

Даже при теплом воздухе корни могут страдать от промерзания. Обычные печи прогревают в основном верхний слой, поэтому почва остается холодной. Некоторые дачники прокладывают под грядками каналы или трубы для теплых газов, но это усложняет конструкцию. Более простой вариант — толстый слой органической мульчи и правильный подбор грунта.

Какое топливо дает лучший результат

Для отопления теплицы оптимальны дрова лиственных пород — береза, дуб, ясень. Они горят долго и дают ровное тепло. Хвойные дрова использовать нежелательно из-за смолы, которая быстро загрязняет дымоход. Уголь подходит для длительного горения, но требует хорошей тяги, а пеллеты и опилки удобны, но менее эффективны в сильные морозы.

Сравнение буржуйки и кирпичной печи

Металлическая печь выигрывает в цене и простоте установки, но требует постоянного контроля. Кирпичная конструкция дороже и сложнее в монтаже, зато обеспечивает стабильный микроклимат и экономит топливо. Выбор зависит от площади теплицы и того, планируется ли зимнее выращивание на постоянной основе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Плюсы и минусы отопления без электричества

Такой способ не зависит от перебоев с энергией и позволяет использовать доступное топливо. При этом он требует регулярной загрузки дров и соблюдения техники безопасности. Зато растения получают естественное тепло без резких перепадов температуры.

Советы 

  1. Оцените площадь теплицы и минимальную температуру зимой.
  2. Выберите тип печи с учетом режима использования.
  3. Продумайте защиту почвы от промерзания.
  4. Используйте только подходящее топливо и регулярно чистите дымоход.

Популярные вопросы о зимнем выращивании томатов

Можно ли обойтись без электричества совсем?

Да, при правильной печи и утеплении теплицы электричество не требуется.

Что лучше для большой теплицы — буржуйка или кирпичная печь?

Для площади от 30 квадратных метров практичнее кирпичная печь.

Как защитить корни растений от холода?

Помогают мульча, теплые грядки и прогрев нижнего слоя почвы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
