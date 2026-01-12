Пока участок спит под снегом и листьями, газон медленно теряет шанс восстановиться весной

Зима часто воспринимается как время полного покоя для сада, однако газон в этот период продолжает жить своей скрытой жизнью. Рост травы замедляется, органика разлагается, а любые ошибки в уходе могут незаметно накапливаться. Именно поэтому зимние проблемы с газоном нередко обнаруживаются слишком поздно, об этом сообщает Leicestershire.
Несмотря на холод, дерн остаётся уязвимым к болезням и механическим повреждениям. Под слоем опавшей листвы и садового мусора нарушается доступ света и воздуха, а влажность сохраняется дольше обычного. Такие условия становятся благоприятной средой для грибковых инфекций, способных испортить внешний вид газона на месяцы вперёд, что подробно описывается в теме зимнего ухода за газоном.
Особую опасность представляет снежная плесень — заболевание, которое может развиваться не только после снегопадов. Многие её разновидности активны в мягкую зиму, а также осенью и ранней весной, когда температура держится около нуля.
Специалисты Greensleeves обращают внимание на одну распространённую оплошность, которую допускают владельцы участков. Речь идёт о листьях, оставленных на газоне на длительное время. Они не только придавливают траву, но и мешают естественной вентиляции почвы.
"Без сомнений, самая частая причина серьёзных повреждений газона зимой — это неубранные листья", — отметил специалист по уходу за газонами Greensleeves в Норидже Майк Барни.
По его словам, под слоем листвы дерн истончается, а риск развития заболеваний резко возрастает.
"Любые листья, оставшиеся на газоне, ограничивают поступление света и воздуха, создавая идеальные условия для таких болезней, как фузариозная пятнистость (снежная плесень)", — пояснил эксперт.
На ранних стадиях болезнь проявляется небольшими желтоватыми пятнами. Со временем трава в этих местах буреет, а поражённые участки быстро увеличиваются в размерах. Весной восстановление газона после таких повреждений может занять значительное время и потребовать дополнительных затрат на уход, удобрения и подсев травы, включая альтернативные решения вроде клевера для газона.
Газон, с которого регулярно убирают листву и мусор, лучше переносит холодный сезон. Он получает больше кислорода, быстрее просыхает после осадков и реже поражается грибками. В противоположность этому, запущенный газон чаще страдает от снежной плесени, выпревания и проплешин, которые становятся заметны уже в начале весны.
Регулярно удаляйте опавшие листья с помощью граблей.
Не ходите по газону во время заморозков и сильной сырости.
Следите за дренажем, чтобы вода не застаивалась.
Убирайте ветки и другой мусор, который может перекрывать доступ воздуха.
Да, даже без снега листья создают влажную среду, опасную для дерна.
По мере накопления листвы и мусора, особенно после ветреной погоды.
Для небольших участков подойдут грабли, для больших — садовый пылесос или воздуходувка.
