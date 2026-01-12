Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Пока участок спит под снегом и листьями, газон медленно теряет шанс восстановиться весной

Садоводство

Зима часто воспринимается как время полного покоя для сада, однако газон в этот период продолжает жить своей скрытой жизнью. Рост травы замедляется, органика разлагается, а любые ошибки в уходе могут незаметно накапливаться. Именно поэтому зимние проблемы с газоном нередко обнаруживаются слишком поздно, об этом сообщает  Leicestershire.

Почему газон страдает зимой

Несмотря на холод, дерн остаётся уязвимым к болезням и механическим повреждениям. Под слоем опавшей листвы и садового мусора нарушается доступ света и воздуха, а влажность сохраняется дольше обычного. Такие условия становятся благоприятной средой для грибковых инфекций, способных испортить внешний вид газона на месяцы вперёд, что подробно описывается в теме зимнего ухода за газоном.

Особую опасность представляет снежная плесень — заболевание, которое может развиваться не только после снегопадов. Многие её разновидности активны в мягкую зиму, а также осенью и ранней весной, когда температура держится около нуля.

Главная ошибка садоводов

Специалисты Greensleeves обращают внимание на одну распространённую оплошность, которую допускают владельцы участков. Речь идёт о листьях, оставленных на газоне на длительное время. Они не только придавливают траву, но и мешают естественной вентиляции почвы.

"Без сомнений, самая частая причина серьёзных повреждений газона зимой — это неубранные листья", — отметил специалист по уходу за газонами Greensleeves в Норидже Майк Барни.

По его словам, под слоем листвы дерн истончается, а риск развития заболеваний резко возрастает.

"Любые листья, оставшиеся на газоне, ограничивают поступление света и воздуха, создавая идеальные условия для таких болезней, как фузариозная пятнистость (снежная плесень)", — пояснил эксперт.

Как распознать снежную плесень

На ранних стадиях болезнь проявляется небольшими желтоватыми пятнами. Со временем трава в этих местах буреет, а поражённые участки быстро увеличиваются в размерах. Весной восстановление газона после таких повреждений может занять значительное время и потребовать дополнительных затрат на уход, удобрения и подсев травы, включая альтернативные решения вроде клевера для газона.

Сравнение: газон с уходом и без него зимой

Газон, с которого регулярно убирают листву и мусор, лучше переносит холодный сезон. Он получает больше кислорода, быстрее просыхает после осадков и реже поражается грибками. В противоположность этому, запущенный газон чаще страдает от снежной плесени, выпревания и проплешин, которые становятся заметны уже в начале весны.

Советы по уходу за газоном зимой шаг за шагом

  1. Регулярно удаляйте опавшие листья с помощью граблей.

  2. Не ходите по газону во время заморозков и сильной сырости.

  3. Следите за дренажем, чтобы вода не застаивалась.

  4. Убирайте ветки и другой мусор, который может перекрывать доступ воздуха.

Популярные вопросы о зимнем уходе за газоном

Нужно ли убирать листья, если снега почти нет?

Да, даже без снега листья создают влажную среду, опасную для дерна.

Как часто очищать газон зимой?

По мере накопления листвы и мусора, особенно после ветреной погоды.

Что лучше — грабли или садовый пылесос?

Для небольших участков подойдут грабли, для больших — садовый пылесос или воздуходувка.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
