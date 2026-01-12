Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Цикламены играют с морозом в русскую рулетку: одна ночь на балконе решает их судьбу

Цикламены на балконе страдают от заморозков: риски для клубней и листьев — Ciclamino
Садоводство

Зимние холода в этом сезоне затронули многие регионы, и даже днём температура нередко держится около нуля или уходит в минус. Для цикламенов на балконе такие условия становятся серьёзным испытанием, несмотря на их "зимний" характер. Особенно уязвимы растения в горшках, где корневая система быстрее охлаждается и хуже защищает клубень, об этом сообщает источник Ciclamino.

Цикламен
Фото: Own work by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цикламен

Чем опасны морозы для цикламенов в горшках

Цикламен считается холодостойким растением, однако длительные заморозки, сухой морозный воздух и ветер способны нарушить его нормальное развитие. В контейнерах земля промерзает значительно быстрее, чем в открытом грунте, из-за чего клубень теряет естественную защиту. Это отражается на цветении и общем состоянии растения, особенно если речь идёт о зимнем уходе за цикламенами.

Повторяющиеся ночные заморозки ослабляют листья, делают цветы менее устойчивыми и в тяжёлых случаях приводят к загниванию тканей. Ослабленный холодом цикламен становится более восприимчивым к грибковым заболеваниям и плесени, особенно если низкие температуры держатся несколько дней подряд.

Как распознать повреждения от холода

Первые признаки холодового стресса обычно заметны невооружённым глазом. Листья теряют упругость, поникают или покрываются тёмными, полупрозрачными пятнами. Цветоносы могут резко наклоняться, а цветки — подсыхать у основания, даже если субстрат остаётся влажным.

При прямом воздействии мороза ткани становятся мягкими и водянистыми. Это сигнал о повреждении клеток из-за замерзания. В таких случаях важно действовать быстро, чтобы не допустить развития гнили и вторичных инфекций.

Защита цикламенов от заморозков

В период сильных холодов защита растений становится обязательной мерой. Основная задача — изолировать горшок и снизить контакт с ледяным воздухом. Хорошо подходят воздухопроницаемые материалы: нетканое полотно, мешковина или плотная ткань, которые часто используют для укрытия растений от морозов.

Пластик использовать не рекомендуется, так как он задерживает влагу и создаёт конденсат, опасный для растения. Дополнительно стоит приподнять горшки над холодным полом балкона с помощью деревянных подставок или специальных ножек. Это уменьшает теплопотери и защищает корни.

Размещение и микроклимат балкона

Правильное расположение помогает цикламенам пережить морозы с минимальными потерями. В холодные дни лучше ставить горшки ближе к стене дома, которая днём аккумулирует тепло и постепенно отдаёт его ночью. Балконы, защищённые от ветра или ориентированные на юг, формируют более мягкий микроклимат.

Если есть возможность, в самые морозные ночи растения можно временно переносить в защищённое, но светлое место — например, в неотапливаемую веранду или лестничный пролёт. Такой приём часто позволяет сохранить цветение и жизнеспособность куста.

Полив цикламенов в холодную погоду

В зимний период режим полива требует особой аккуратности. Почва должна оставаться слегка влажной, но не сырой. Избыток воды при низких температурах почти всегда приводит к загниванию клубня. Оптимально поливать растения днём, когда воздух немного прогревается.

Удаление повреждённых листьев и цветков помогает цикламену экономить ресурсы и быстрее восстановиться. Несколько простых действий — защита, грамотное размещение и умеренный полив — позволяют растению без серьёзных последствий пережить волну холода и продолжать радовать цветением всю зиму.

Советы по уходу за цикламенами зимой

  1. Используйте воздухопроницаемые материалы для утепления горшков.

  2. Ставьте растения на подставки, чтобы изолировать от холодного пола.

  3. Поливайте умеренно и только в тёплое время суток.

  4. Удаляйте повреждённые листья и цветки.

  5. При сильных морозах временно переносите растения в защищённое место.

Популярные вопросы о зимнем уходе за цикламенами

Как выбрать место для цикламена зимой?

Лучше всего подойдёт защищённый от ветра балкон с южной или юго-восточной экспозицией и близостью к стене дома.

Сколько воды нужно цикламену в морозы?

Полив должен быть минимальным: почва слегка влажная, без застоя воды.

Что лучше при сильных морозах — укрывать или переносить растение?

При кратковременных заморозках достаточно укрытия, а при длительных холодах эффективнее временно перенести горшок в защищённое помещение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы полив защита
