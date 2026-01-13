Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Толстянка сбрасывает листья не просто так: один ошибочный шаг запускает процесс её неминуемой гибели

Чрезмерный полив приводит к загниванию корней толстянки
Садоводство

Комнатные растения обычно считают простым украшением, но даже самые неприхотливые виды неожиданно начинают чахнуть, если владелец допускает типичные промахи. Толстянка, известная как денежное дерево, выглядит выносливой, однако неправильно подобранный уход быстро приводит к увяданию листьев и ослаблению стебля.

Увядающее денежное дерево
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Увядающее денежное дерево

Почему денежное дерево теряет силы

Толстянка давно стала символом достатка и одним из самых популярных растений в городских квартирах. Ее плотные листья удерживают влагу, что делает суккулент устойчивым к редким поливам и переменам температуры. Но даже при естественной выносливости растение остается чувствительным к ряду факторов, и нарушение баланса приводит к заметным изменениям внешнего вида.

Первая проблема, с которой сталкиваются цветоводы, связана с водой. Если почва остается влажной слишком долго, корни начинают терять доступ к кислороду. Это вызывает гниение, которое быстро распространяется к основанию стебля. В зимний период риск увеличивается: испарение уменьшается, а растение переходит в условный покой.

Немаловажен и состав грунта. Сажая толстянку в плотную, плохо аэрируемую почву, владелец лишает корни свободного дыхания. Глинистые смеси задерживают воду, что увеличивает вероятность заболеваний. Легкие субстраты для кактусов и суккулентов обеспечивают правильный баланс влаги и воздуха.

Третья распространенная причина ухудшения состояния растения — недостаток света. На затенённых участках листья уменьшаются в размере, а стебель начинает вытягиваться, теряя характерную форму. Восточные и западные подоконники дают растению достаточно рассеянного света без риска ожогов.

Еще один важный нюанс касается удобрений. Азотные составы в больших дозах вынуждают растение ускорять рост, истощая корни. Правильная схема подкормки предполагает умеренность и использование смеси, разработанной специально для суккулентов.

Вредители и болезни: что нужно знать

Хотя толстянка отличается стойкостью, она может пострадать от насекомых. Появление липкого налёта, тонкой паутинки или белых комков сигнализирует о присутствии вредителей. В таких случаях помогает мягкая обработка мыльным раствором. При необходимости допускается использование специализированных средств для комнатных растений.

Корневые болезни, как правило, связаны с ошибками полива. Правильный дренаж, умеренное увлажнение и качественный грунт значительно снижают риски.

Гармония ухода и домашний уют

Суккулент не только украшает интерьер, но и воспринимается как добрый символ благополучия. Однако сохранять декоративность растение может только при регулярной и внимательной заботе. Понимание его потребностей помогает поддерживать здоровый рост и долгие годы наслаждаться пышной кроной.

Что главное для толстянки

Разные элементы ухода по-разному влияют на состояние растения.
Регулярный свет поддерживает форму кроны, а умеренный полив предотвращает гниение. Легкий грунт обеспечивает дыхание корней, тогда как плотные смеси ухудшают развитие. Правильный выбор горшка помогает избежать закисания почвы, а подобранные удобрения поддерживают рост без перегрузки, сообщает Pronedra.ru.

Советы по уходу за денежным деревом

  • Поливайте растение только после полного высыхания почвы.
  • Выбирайте рыхлый субстрат для суккулентов.
  • Ставьте горшок туда, где много рассеянного света.
  • Подкармливайте минимальными дозами специальных удобрений.
  • Используйте горшок лишь немного больше корневой системы.

Популярные вопросы о денежном дереве

Как понять, что толстянку переливают

Листья становятся мягкими, появляются тёмные пятна, почва долго остаётся влажной.

Какой горшок подходит лучше всего

Компактный, с дренажными отверстиями и слоем керамзита на дне.

Почему растение вытягивается и теряет форму

Это происходит из-за недостатка света — стебель тянется к источнику, утрачивая плотность.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы советы растения квартира садоводство комнатные растения
Новости Все >
Мелкие пауки способны убивать змей длиной до метра
Кокосовый осьминог способен ходить на двух щупальцах и переносить укрытие
2026-й для бизнеса превращается в год бухгалтерии, договоров и сверок
Межзвёздные объекты настораживают учёных
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Головные боли, судороги и нарушения памяти могут указывать на опухоль мозга
Суд запретил "дочке" Uniper продолжать судиться c "Газпром экспортом" за рубежом
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
Сейчас читают
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Красота и стиль
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Последние материалы
Греческий сыр Graviera di Naxou возглавил мировой рейтинг — TasteAtlas
Кокосовый осьминог способен ходить на двух щупальцах и переносить укрытие
Сорта картофеля с плотной мякотью не рекомендованы для варки
Забитый снегом выхлоп опасен отравлением угарным газом
Ловушка из картонной трубки для мышей позволяет поймать грызуна без яда — Tupi
Грибной соус с чесноком использовали для пасты в макаронной запеканке
Пропуск приемов пищи приводит к потере мышц вместо роста — Terra
2026-й для бизнеса превращается в год бухгалтерии, договоров и сверок
Турецкая Акьяка обещает атмосферу релакса и гармонии — The Guardian
Исследователи предлагают синхронизировать время для межзвёздных путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.