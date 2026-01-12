Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство

Кампанула давно считается одним из самых благодарных цветов для дома и сада благодаря выносливости и продолжительному цветению. Эти изящные колокольчики одинаково уверенно растут в горшках, кашпо и на клумбах, украшая пространство мягкими оттенками. При минимальном уходе растение способно радовать бутонами почти всё лето.

Кампанула
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Кампанула

Кампанула: особенности и декоративные качества

Кампанула относится к семейству Колокольчиковые и объединяет около трёхсот видов многолетних растений. Название произошло от латинского слова campana - "колокол", что напрямую отражает форму цветка. В культуре встречаются белые, голубые, сиреневые и фиолетовые оттенки, а сами растения могут быть как стелющимися, так и кустовыми.

Колокольчики ценятся не только за внешний вид, но и за способность привлекать опылителей. Благодаря разнообразию форм кампанула подходит для альпийских горок, бордюров, подвесных кашпо и контейнерного выращивания.

Виды кампанулы для дома и сада

В комнатных условиях чаще всего выращивают равнолистную кампанулу, известную под названием "жених и невеста". У неё свисающие побеги длиной до 30 см и крупные цветки диаметром около 4 см, что делает растение эффектным в подвесных горшках.

Для открытого грунта подходят карпатская, Пожарского, гарганская и приальпийская кампанулы. Они устойчивы к пониженным температурам, компактны и отличаются продолжительным цветением. Особый интерес представляют махровые гибриды, у которых на одном кусте могут распускаться цветки разных оттенков.

Условия выращивания в домашних условиях

Кампанула прекрасно себя чувствует, как в комнате, так и летом на открытом воздухе. Растению требуется яркий, но рассеянный свет, поэтому лучшими считаются окна восточной и западной ориентации. На южной стороне цветок нуждается в притенении.

В период активного роста оптимальная температура составляет 20-22 °C, зимой — около 12-14 °C. Полив необходим регулярный, но без переувлажнения. В жаркие дни и во время отопительного сезона полезно опрыскивать листья водой комнатной температуры.

Подкормки проводят с весны до конца лета раз в неделю, используя комплексные минеральные удобрения для цветущих растений. В период покоя удобрения не вносят.

Посадка и уход за кампанулой в саду

В открытом грунте колокольчики высаживают на хорошо освещённых участках с дренированной почвой. Рассадный способ считается наиболее надёжным, но семена можно высевать и непосредственно в грунт. Расстояние между растениями зависит от сорта и высоты куста.

Полив проводят по мере подсыхания почвы, после чего землю рыхлят. Подкормки вносят три раза за сезон: весной — с азотом, в период бутонизации — комплексные, во время цветения — калийно-фосфорные.

В регионах с суровыми зимами лучше укрывать колокольчики листвой или другим укрывочным материалом, чтобы защитить корневую систему от промерзания. Об этом сообщает Новый Очаг.

Комнатная и садовая кампанула

Комнатная кампанула более компактна и требует периодического обновления каждые 2-3 года. Садовые виды отличаются выносливостью и могут расти на одном месте дольше. При этом принципы ухода остаются схожими: умеренный полив, достаточное освещение и своевременная обрезка.

Плюсы и минусы выращивания кампанулы

К преимуществам относят продолжительное цветение, разнообразие форм и неприхотливость. Растение легко размножается семенами, черенками и делением куста. К минусам можно отнести чувствительность к застою влаги и слабую переносимость частых пересадок.

Советы по выращиванию кампанулы

  1. Подберите светлое место без прямых солнечных лучей.
  2. Используйте рыхлый, дренированный грунт.
  3. Поливайте умеренно, не допуская застоя воды.
  4. Регулярно удаляйте отцветшие бутоны для стимуляции нового цветения.

Популярные вопросы о кампануле

Как выбрать сорт для дома?

Для помещений лучше подходят ампельные и компактные формы.

Сколько стоит посадочный материал?

Стоимость зависит от сорта и формы — семена доступнее, взрослые растения дороже.

Что лучше для размножения — семена или черенки?

Черенкование позволяет быстрее получить цветущее растение, семена подходят для массовых посадок.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
