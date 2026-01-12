Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Там, где другие гибнут, эти растения расцветают: ванная комната стала идеальной средой без ухода

Папоротник, пилея и орхидея подходят для ванной — данные Actualno
Садоводство

Ванная комната редко становится местом для комнатных растений, хотя именно здесь можно создать ощущение уюта и живой свежести. Повышенная влажность и тепло подходят далеко не всем культурам, но правильно подобранные растения чувствуют себя в таких условиях отлично. Более того, зелень в ванной способна улучшать настроение и качество воздуха. Об этом сообщает Actualno.

Ванная
Фото: unsplash.com by Vije Vijendranath is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ванная

Почему растения в ванной — хорошая идея

Ванная — это пространство с особым микроклиматом. Здесь часто повышенная влажность, стабильная температура и рассеянный свет. Для одних растений такие условия губительны, а для других — практически идеальны, поэтому всё чаще внимание привлекают растения для ванной комнаты, способные комфортно существовать в сырости.

Исследования показывают, что комнатные растения способны снижать уровень стресса, улучшать эмоциональное состояние и визуально "смягчать" интерьер. В небольшой ванной даже одно правильно выбранное растение может заметно изменить восприятие пространства.

Папоротник "Птичье гнездо"

Папоротник "птичье гнездо" (Asplenium nidus) считается одним из лучших вариантов для ванной комнаты. Он любит влажный воздух и спокойно переносит слабое освещение.

Его светло-зелёные волнистые листья образуют розетку, создавая ощущение тропиков. В домашних условиях папоротник растёт медленно и не требует сложного ухода, что делает его удобным выбором даже для новичков.

Китайское денежное растение

Китайское денежное растение, или пилея (Pilea peperomioides), ценится за декоративную листву. Круглые листья, напоминающие монеты, добавляют интерьеру лёгкости и современного акцента.

Эта культура хорошо чувствует себя во влажной среде и предпочитает рассеянный свет. В сочетании с другими зелёными акцентами она помогает создавать ощущение свежести, схожее с эффектом, который дают растения, очищающие воздух в жилых помещениях.

Орхидея фаленопсис

Орхидея-моль (Phalaenopsis) — ещё одно растение, которому подходит микроклимат ванной. Она предпочитает относительную влажность на уровне 40-60% и не любит прямые солнечные лучи.

"Фаленопсис лучше всего развивается при стабильной влажности и мягком освещении", — отмечается в рекомендациях Iowa State University Extension and Outreach.

Элегантная форма цветков и экзотический вид орхидеи помогают создать в ванной ощущение спа-пространства.

Азалия

Азалия (Rhododendron spp.) ассоциируется с весной и свежестью. Для неё важны тепло и умеренная влажность, а также утреннее солнце без жёстких прямых лучей.

По данным Университета Миссури, такие условия способствуют здоровому росту растения. В ванной с окном азалия может чувствовать себя особенно комфортно, если обеспечить регулярный, но аккуратный полив.

Сравнение растений для ванной комнаты

Папоротник подойдёт тем, кто ищет неприхотливую зелень без цветения. Пилея добавит интерьеру современный декоративный акцент. Орхидея станет главным визуальным элементом и потребует чуть больше внимания. Азалия порадует цветением, но будет нуждаться в правильном освещении и уходе.

Плюсы и минусы размещения растений в ванной

Растения в ванной имеют как преимущества, так и ограничения.

Плюсы:

  • улучшение микроклимата;

  • визуальное оживление интерьера;

  • снижение уровня стресса;

  • использование естественной влажности.

Минусы:

  • ограниченный выбор растений;

  • зависимость от освещения;

  • риск загнивания при неправильном поливе.

Советы по выбору растений для ванной шаг за шагом

  • Оцените уровень освещения в ванной.

  • Выбирайте влаголюбивые культуры.

  • Избегайте растений, чувствительных к перепадам температуры.

  • Обеспечьте дренаж и не переувлажняйте почву.

  • Регулярно проветривайте помещение.

Популярные вопросы о растениях в ванной комнате

Можно ли ставить растения в ванную без окна?
Да, но только теневыносливые виды и при наличии искусственной подсветки.

Какие растения лучше всего переносят высокую влажность?
Папоротники, орхидеи и пилея считаются одними из самых устойчивых.

Нужно ли чаще поливать растения в ванной?
Не всегда — высокая влажность воздуха часто снижает потребность в поливе.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Сейчас читают
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
Последние материалы
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
Соус для голубцов готовят на муке сметане и томате
В Рафине найдена уникальная гробница с псевдодверью
В карьере Оксфордшира нашли крупнейшее скопление следов динозавров — Earth
Учёные выяснили, что марсианские пыльные бури генерируют электрические разряды
Дженнифер Энистон тренируется по программе Pvolve с 2023 года
Место прививки штамбовых роз утепляют от морозов
Исследование РАН: Россия укрепит лидерство на мировом рынке продовольствия
Глицерин предотвращает пересыхание кожи зимой и защищает её от влаги
Жирную рыбу рекомендовали есть 2–3 раза в неделю — врач Землянкина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.