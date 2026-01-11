Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Зелёные любимцы страдают молча: что происходит с растениями в отопительный сезон

Подкормки и пересадки зимой повышают риск повреждения комнатных растений
Садоводство

Большинство комнатных растений привыкло к мягкому и ровному климату без резких перепадов. Зимой им сложно адаптироваться к короткому световому дню, сухому воздуху и нестабильной температуре в квартирах. В этот период рост замедляется, а все ресурсы уходят на сохранение жизненных функций, об этом сообщает Dum&Zahrada.

Комнатные растения
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Комнатные растения

Почему зимой уход за растениями должен быть другим

Зимний период для домашних растений — не время активного развития, а фаза покоя или замедленного обмена веществ. Даже при наличии отопления и стабильной температуры в квартире условия далеки от привычных для тропических и субтропических видов, что хорошо видно на примере зимнего ухода за комнатными растениями.

Света становится меньше, испарение влаги замедляется, а корневая система работает не так активно, как весной и летом. Именно поэтому привычные схемы ухода в холодный сезон требуют пересмотра.

Ошибка № 1: избыточный полив

Самая распространённая зимняя проблема — перелив. При замедленном росте растениям требуется значительно меньше воды, но привычка поливать "по графику" остаётся. В результате субстрат долго остаётся влажным даже в тёплой комнате, что часто приводит к состоянию, описываемому как переувлажнение почвы зимой.

Переувлажнение вызывает пожелтение листьев, затхлый запах из горшка и повреждение корней. Иногда развивается корневая гниль, после которой растение восстановить уже невозможно. Зимой действует простое правило: лучше недолить, чем перелить.

Ошибка № 2: сухой воздух и перепады температуры

Отопительные приборы, холодные окна и сквозняки создают для растений стрессовую среду. Листья начинают подсыхать по краям, темнеть или осыпаться, особенно у декоративно-лиственных видов.

Растения не должны стоять вплотную к батареям или касаться холодного стекла. Улучшить ситуацию помогает повышение влажности воздуха с помощью увлажнителя, поддонов с водой или групповой расстановки горшков.

Ошибка № 3: подкормки в зимний период

Желание поддержать растение удобрениями зимой понятно, но чаще всего неоправданно. Если рост замедлён, питательные вещества не усваиваются и накапливаются в почве, создавая дополнительную нагрузку на корневую систему.

В большинстве случаев от удобрений зимой лучше отказаться полностью и возобновить подкормки весной. Исключение составляют виды, которые продолжают активно расти даже при коротком дне.

Пересадка зимой: когда она действительно нужна

Плановые пересадки в холодный сезон нежелательны. Растения хуже адаптируются и дольше восстанавливаются. Пересадка оправдана только в экстренных случаях — при загнивании корней или сильном истощении субстрата.

Если без пересадки не обойтись, важно использовать лёгкую почвосмесь, аккуратно работать с корневой системой и избегать резких изменений условий.

Сравнение: зимний и летний уход за комнатными растениями

Зимой уход направлен на поддержание стабильности, тогда как летом — на стимуляцию роста. В тёплый сезон растения активно потребляют воду и питание, а зимой приоритет смещается на контроль влажности почвы и защиту от сухого воздуха.

Летний режим допускает частые подкормки и пересадки, зимний — требует сдержанности и внимательного наблюдения.

Советы по уходу за комнатными растениями зимой

  1. Проверяйте влажность почвы перед поливом.

  2. Убирайте растения подальше от батарей и сквозняков.

  3. Поддерживайте умеренную влажность воздуха.

  4. Откажитесь от удобрений при отсутствии роста.

  5. Избегайте пересадок без необходимости.

Популярные вопросы о зимнем уходе за комнатными растениями

Как понять, что растению хватает воды зимой?

Оценивайте состояние почвы на глубине, а не по поверхности.

Нужно ли удобрять комнатные растения в холодный сезон?

Чаще всего нет, если растение находится в состоянии покоя.

Что лучше зимой: опрыскивание или увлажнитель?

Увлажнитель создаёт более стабильный микроклимат, чем эпизодическое опрыскивание.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы полив удобрения комнатные растения
