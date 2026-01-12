Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скрытый механизм Земли проснулся: магнитный Север рвётся в новое место, нарушая привычный порядок

Движение ядра Земли меняет положение магнитного Севера — Science&Vie
Кажется, что Север — самая надёжная точка на планете, но это лишь привычная иллюзия. Магнитный ориентир, на который полагаются компасы, самолёты и навигационные системы, постоянно смещается. Его движение уже влияет на карты и приборы по всему миру. Об этом сообщает Science&Vie.

Компас лежит на льду

Север бывает разным — и это важно

На картах мы видим географический Северный полюс — точку, где сходятся все меридианы и вокруг которой вращается Земля. Он расположен в Арктике, на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана, и служит исключительно геометрическим ориентиром.

Компас же указывает не на него. Магнитная стрелка ориентируется на магнитный Северный полюс — подвижную точку, связанную с магнитным полем планеты. Именно разница между этими направлениями называется магнитным склонением. В одних регионах оно минимально, в других — весьма заметно, поэтому навигаторы всегда делают поправку.

Почему магнитный полюс постоянно уходит

Движение магнитного Северного полюса — не случайность и не поверхностное явление. Его причина скрыта глубоко под земной корой, на глубине более 3000 километров. Там находится жидкое внешнее ядро Земли, состоящее из расплавленных сплавов железа и никеля.

Именно движение этого металла создаёт магнитное поле планеты — так называемый эффект динамо. Потоки расплава формируют электрические токи, а они, в свою очередь, — магнитное поле, окутывающее Землю. Но эти потоки нестабильны, поэтому и поле постоянно меняется.

Ускорение, которое удивило учёных

Долгое время магнитный Северный полюс смещался относительно медленно — на 10-15 километров в год. Однако с 1990-х годов его движение резко ускорилось. Сейчас он "убегает" со скоростью более 50 километров в год, направляясь от Канады в сторону Сибири.

Учёные фиксируют это ускорение, но до конца не понимают, какие именно процессы во внешнем ядре его вызывают. Тем не менее само магнитное поле хорошо измеримо, что позволяет точно отслеживать положение полюса и обновлять навигационные данные.

Как учёные держат дрейф под контролем

Текущее положение магнитного Северного полюса рассчитывается с помощью Всемирной магнитной модели. Её обновляют раз в пять лет, а при необходимости — чаще. Этой моделью пользуются авиация, морская навигация, GPS-системы, смартфоны и геодезические службы.

Однако даже при автоматических корректировках дрейф имеет практические последствия. Например, взлётно-посадочные полосы аэропортов нумеруются по направлению магнитного севера. Когда угол меняется, номер полосы приходится официально менять — при том, что сама полоса остаётся на месте.

Долгий путь и редкие перевороты

За последние 150 лет магнитный Северный полюс сместился более чем на тысячу километров. Это часть глобального процесса: магнитные полюса Земли не только дрейфуют, но и время от времени меняются местами. Последний полный переворот произошёл около 780 тысяч лет назад.

Подобные события не считаются катастрофическими для жизни. Но они напоминают, что даже самые базовые ориентиры на планете не являются постоянными и зависят от процессов, происходящих глубоко внутри Земли.

Популярные вопросы о магнитном Северном полюсе

Двигается ли географический Северный полюс?
Нет, он остаётся привязанным к оси вращения Земли.

Может ли дрейф повлиять на обычных людей?
Косвенно — через навигацию, авиацию и карты.

Опасен ли будущий переворот полюсов?
По современным данным, угрозы для жизни он не несёт.

