Январь кажется тихим, но сад уже под угрозой: что начинает рушиться, пока вы считаете, что всё спит

Отсутствие подкормки птиц увеличивает число вредителей в саду

Зимой сад кажется застывшим, и возникает соблазн отложить все заботы до весны. Но именно январская пассивность часто становится причиной сломанных деревьев, вспышек болезней и слабого урожая. Ошибки холодного сезона проявляются тогда, когда исправлять их уже поздно.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород зимой

Почему январь — критический месяц для сада

В это время растения находятся в покое, а значит легче переносят вмешательство человека. Одновременно сад особенно уязвим: снег, морозы, грызуны и зимующие вредители действуют незаметно. Пропуск важных работ в январе почти всегда оборачивается проблемами весной.

Последствие 1. Поломанные ветви и деформированные кроны

Мокрый и слежавшийся снег, а тем более ледяная корка, создают колоссальную нагрузку на ветви. Если его не стряхивать, ломаются даже крепкие скелетные побеги. Особенно страдают молодые деревья, хвойные, кустарники с густой кроной и неправильно сформированные плодовые культуры. Повреждения снижают урожайность и открывают путь инфекциям.

При этом снег у корней — полезен. Его стоит подгребать к стволам и грядкам с многолетниками, чтобы защитить корневую систему от промерзания.

Последствие 2. Загущение и болезни из-за отсутствия обрезки

Зимняя обрезка — один из самых безопасных периодов для деревьев и кустарников. Крона хорошо просматривается, а патогены и вредители находятся в спящем состоянии. Если пропустить этот этап, сухие и повреждённые ветви станут источником инфекций весной.

Лучше всего зиму переносят яблони, груши, смородина, крыжовник и барбарис. А вот теплолюбивые культуры разумнее оставить до весны.

Последствие 3. Гибель укрытых растений

Розы, виноград и другие укрытые культуры требуют регулярного контроля. Ветер, оттепели и снегопады могут разрушить защиту или создать внутри избыточную влажность. Если укрытие не проверять, растения либо вымерзнут, либо сгниют.

Во время оттепелей важно проветривать укрытия, чтобы избежать конденсата и плесени.

Последствие 4. Нашествие вредителей весной

Зимой на коре, в почках, трещинах и опавшей листве прячутся тля, щитовки, шелкопряды и другие вредители. Если не очистить штамбы и не убрать заражённый опад, весной сад столкнётся с массовым заражением.

Мумифицированные плоды, оставшиеся на ветках, — отдельная угроза. Это рассадник грибковых болезней, особенно плодовой гнили.

Последствие 5. Повреждения коры грызунами

Мыши, полёвки и зайцы зимой активно объедают кору, особенно у молодых деревьев. Без защиты они могут уничтожить растение за один сезон. Даже если дерево выживет, восстановление будет долгим, а урожай — скромным.

Надёжная обмотка стволов, сетка, спанбонд или еловый лапник помогают избежать этой проблемы.

Последствие 6. Потеря качественного прививочного материала

Конец января — оптимальное время для заготовки черенков для весенних прививок. Если упустить момент, почки тронутся в рост, и подходящего материала уже не будет.

Черенки заготавливают с хорошо вызревших однолетних побегов и хранят в холоде, поддерживая умеренную влажность. Об этом сообщает Огород. ru.

Последствие 7. Ослабление природной защиты сада

Птицы — естественные союзники садовода. Без зимней подкормки многие из них не переживают холодный сезон. Весной это оборачивается всплеском численности вредных насекомых.

Кормушки с семечками, несолёным салом и семенами помогают сохранить популяцию пернатых и привлечь их в сад надолго.

Популярные вопросы о зимнем уходе за садом

Можно ли совсем не работать в саду зимой?

Можно, но последствия проявятся уже весной.

Что важнее всего сделать в январе?

Защита деревьев, обрезка и борьба с вредителями.

Опасна ли зимняя обрезка?

При правильной погоде и инструментах она считается одной из самых безопасных.