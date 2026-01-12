Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Январь кажется тихим, но сад уже под угрозой: что начинает рушиться, пока вы считаете, что всё спит

Отсутствие подкормки птиц увеличивает число вредителей в саду
Садоводство

Зимой сад кажется застывшим, и возникает соблазн отложить все заботы до весны. Но именно январская пассивность часто становится причиной сломанных деревьев, вспышек болезней и слабого урожая. Ошибки холодного сезона проявляются тогда, когда исправлять их уже поздно. 

Огород зимой
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород зимой

Почему январь — критический месяц для сада

В это время растения находятся в покое, а значит легче переносят вмешательство человека. Одновременно сад особенно уязвим: снег, морозы, грызуны и зимующие вредители действуют незаметно. Пропуск важных работ в январе почти всегда оборачивается проблемами весной.

Последствие 1. Поломанные ветви и деформированные кроны

Мокрый и слежавшийся снег, а тем более ледяная корка, создают колоссальную нагрузку на ветви. Если его не стряхивать, ломаются даже крепкие скелетные побеги. Особенно страдают молодые деревья, хвойные, кустарники с густой кроной и неправильно сформированные плодовые культуры. Повреждения снижают урожайность и открывают путь инфекциям.

При этом снег у корней — полезен. Его стоит подгребать к стволам и грядкам с многолетниками, чтобы защитить корневую систему от промерзания.

Последствие 2. Загущение и болезни из-за отсутствия обрезки

Зимняя обрезка — один из самых безопасных периодов для деревьев и кустарников. Крона хорошо просматривается, а патогены и вредители находятся в спящем состоянии. Если пропустить этот этап, сухие и повреждённые ветви станут источником инфекций весной.

Лучше всего зиму переносят яблони, груши, смородина, крыжовник и барбарис. А вот теплолюбивые культуры разумнее оставить до весны.

Последствие 3. Гибель укрытых растений

Розы, виноград и другие укрытые культуры требуют регулярного контроля. Ветер, оттепели и снегопады могут разрушить защиту или создать внутри избыточную влажность. Если укрытие не проверять, растения либо вымерзнут, либо сгниют.

Во время оттепелей важно проветривать укрытия, чтобы избежать конденсата и плесени.

Последствие 4. Нашествие вредителей весной

Зимой на коре, в почках, трещинах и опавшей листве прячутся тля, щитовки, шелкопряды и другие вредители. Если не очистить штамбы и не убрать заражённый опад, весной сад столкнётся с массовым заражением.

Мумифицированные плоды, оставшиеся на ветках, — отдельная угроза. Это рассадник грибковых болезней, особенно плодовой гнили.

Последствие 5. Повреждения коры грызунами

Мыши, полёвки и зайцы зимой активно объедают кору, особенно у молодых деревьев. Без защиты они могут уничтожить растение за один сезон. Даже если дерево выживет, восстановление будет долгим, а урожай — скромным.

Надёжная обмотка стволов, сетка, спанбонд или еловый лапник помогают избежать этой проблемы.

Последствие 6. Потеря качественного прививочного материала

Конец января — оптимальное время для заготовки черенков для весенних прививок. Если упустить момент, почки тронутся в рост, и подходящего материала уже не будет.

Черенки заготавливают с хорошо вызревших однолетних побегов и хранят в холоде, поддерживая умеренную влажность. Об этом сообщает Огород. ru.

Последствие 7. Ослабление природной защиты сада

Птицы — естественные союзники садовода. Без зимней подкормки многие из них не переживают холодный сезон. Весной это оборачивается всплеском численности вредных насекомых.

Кормушки с семечками, несолёным салом и семенами помогают сохранить популяцию пернатых и привлечь их в сад надолго.

Популярные вопросы о зимнем уходе за садом

Можно ли совсем не работать в саду зимой?
Можно, но последствия проявятся уже весной.

Что важнее всего сделать в январе?
Защита деревьев, обрезка и борьба с вредителями.

Опасна ли зимняя обрезка?
При правильной погоде и инструментах она считается одной из самых безопасных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы зима дача деревья садоводство
Новости Все >
12 января не подходит для крупных необдуманных покупок
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Сейчас читают
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
Последние материалы
Помидоры можно добавить в салат с крабовыми палочками вместо риса
Сушка вещей на батарее может вызывать головные боли и усталость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Папоротник, пилея и орхидея подходят для ванной — данные Actualno
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
Соус для голубцов готовят на муке сметане и томате
В Рафине найдена уникальная гробница с псевдодверью
В карьере Оксфордшира нашли крупнейшее скопление следов динозавров — Earth
Учёные выяснили, что марсианские пыльные бури генерируют электрические разряды
Дженнифер Энистон тренируется по программе Pvolve с 2023 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.