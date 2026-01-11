Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гортензия переживёт зиму даже без удобрений — но только если сделать это вовремя

Подготовка гортензий к зиме включает полив, обрезку и укрытие — Actualno
Садоводство

Гортензии давно стали привычным элементом садов и приусадебных участков. Эти кустарники ценят за крупные соцветия, густую листву и способность адаптироваться к разным условиям. Они любят полутень и влагу, спокойно переносят солнце, быстро восстанавливаются после засухи и нередко цветут даже без регулярных подкормок, об этом сообщает Actualno.

Осенний уход за гортензией
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний уход за гортензией

Почему зимняя подготовка гортензий действительно важна

На первый взгляд может показаться, что зимой гортензии можно оставить без внимания и сосредоточиться на других садовых делах. Формально многие сорта переживут холод и без особого ухода. Однако именно грамотная подготовка гортензий к зиме часто становится решающим фактором для пышного цветения весной. Своевременное укрытие корней и побегов помогает растению пережить морозы без потерь и быстрее тронуться в рост после зимы.

Определяем вид гортензии перед зимовкой

Подготовка напрямую зависит от вида кустарника. Это особенно важно при обрезке и выборе сроков укрытия. Метельчатые гортензии отличаются высокой морозостойкостью и могут дольше оставаться без защиты. А вот крупнолистные, известные как "мопхед", гораздо чувствительнее к холоду и нуждаются в укрытии уже при первых устойчивых заморозках.

Обрезка: старая и новая древесина

Все гортензии условно делятся на две группы: цветущие на старой древесине и на новой. В первом случае почки закладываются на прошлогодних побегах, во втором — на молодых стеблях текущего года. Если сорт неизвестен, стоит осмотреть куст: наличие почек на одревесневших побегах указывает на цветение на старой древесине. У таких растений зимняя обрезка особенно рискованна, так как можно лишиться будущих цветов.

Когда стоит пересадить куст

Если гортензия плохо цвела или подмерзала в прошлые зимы, пересадка в более защищённое место может решить проблему. Особенно это актуально для сортов, цветущих на старой древесине. Перемещать куст лучше поздней осенью или в начале мягкой зимы, когда листья полностью опали.

Идеальное место — участок с мягким микроклиматом, защищённый от ветра стеной дома, хозяйственной постройкой или группой деревьев. Следует избегать низин, где скапливается холодный воздух, а также учитывать общие принципы укрытия растений на зиму.

При пересадке выкапывают круговую траншею, аккуратно освобождают корневой ком, переносят куст в яму вдвое шире и глубже корней, засыпают почвой и обильно поливают.

Полив гортензий перед морозами

Даже осенью и в начале зимы гортензии нуждаются во влаге. Полив продолжают до момента, пока почва не промёрзнет. В среднем достаточно около 15 литров воды на куст раз в месяц. Это можно сделать с помощью шланга с медленным напором или ёмкости с небольшим отверстием для постепенного увлажнения почвы.

Сравнение: метельчатая и крупнолистная гортензия

Метельчатые гортензии устойчивы к морозам, легче переносят зиму и прощают ошибки ухода. Крупнолистные сорта более декоративны, но требуют обязательного укрытия, защиты побегов и тщательного выбора места посадки. Выбор между ними зависит от климата, опыта садовода и готовности уделять растению внимание.

Плюсы и минусы зимней подготовки

Грамотная подготовка позволяет сохранить побеги и цветочные почки, улучшает весенний рост и увеличивает количество соцветий.

К минусам можно отнести дополнительные трудозатраты и необходимость учитывать особенности сорта, однако результат обычно оправдывает усилия.

Советы по уходу за гортензией зимой

  1. Определите вид и тип цветения перед обрезкой.

  2. Продолжайте умеренный полив до промерзания почвы.

  3. Выберите защищённое место или пересадите куст при необходимости.

  4. Укрывайте чувствительные сорта заранее, не дожидаясь сильных морозов.

Популярные вопросы о подготовке гортензий к зиме

Нужно ли укрывать все гортензии?
Нет, метельчатые сорта часто обходятся без укрытия, а крупнолистные нуждаются в защите.

Когда лучше пересаживать гортензию?
Оптимально — поздней осенью, после опадания листьев.

Сколько воды нужно кусту перед зимой?
В среднем около 15 литров раз в месяц до промерзания почвы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы полив садоводство
