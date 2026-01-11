Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Зима держит розы в заложниках: 7 действий, которые спасают кусты от вымерзания и дарят пышные бутоны

Место прививки штамбовых роз утепляют от морозов
Садоводство

Зимой розы выглядят спящими, но именно сейчас закладывается их будущее цветение. Январь и февраль — ключевой момент, когда кусты начинают выходить из покоя и особенно нуждаются во внимании. Несколько точных действий помогут запустить рост без стресса и потерь. Об этом сообщает ouest-france.

Ростки роз весной
Фото: розы, черенки, весна by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ростки роз весной

Почему зима — лучшее время для пробуждения роз

Период после сильных морозов, но до активного сокодвижения считается стратегическим для ухода за розами. В это время растения ещё не тратят энергию на рост, но уже готовы реагировать на заботу. Грамотные действия сейчас напрямую влияют на количество бутонов, устойчивость к болезням и общее состояние кустов весной и летом.

Шаг 1. Очистка основания куста

За зиму у корней скапливаются листья, сломанные побеги и сорняки. Такой слой удерживает влагу и создаёт условия для грибков и вредителей. Всё растительное мусор нужно убрать, а поверхность почвы — слегка разрыхлить садовым инструментом. Здоровые остатки можно отправить в компост, а подозрительные — удалить.

Шаг 2. Лёгкая зимняя обрезка

Сильную формирующую обрезку оставляют на весну, но сейчас допустима аккуратная санитарная. Удаляют сухие, больные, повреждённые и пересекающиеся ветви. Основные побеги укорачивают примерно на 20-30 см, делая косой срез, чтобы вода не застаивалась. Работать следует только чистым и продезинфицированным секатором.

Шаг 3. Восстановление почвы

После зимы почва истощена и уплотнена. Чтобы вернуть ей питательность, вокруг куста вносят хорошо перепревший компост или зрелый навоз, аккуратно заделывая его в верхний слой. Это улучшает структуру грунта и подготавливает корневую систему к активному росту. Свежие органические удобрения использовать нельзя — они опасны для корней.

Шаг 4. Мульчирование для защиты корней

Мульча помогает сохранить стабильную температуру и влагу в почве. Подойдут солома, кора, щепа или другая органика. Слой раскладывают вокруг куста, не касаясь основного стебля. Это снижает риск переохлаждения и сдерживает рост сорняков. Если осенняя мульча разложилась, её стоит обновить.

Шаг 5. Профилактическая обработка

Даже зимой на розах могут сохраняться яйца вредителей и споры болезней. В сухой день без заморозков кусты обрабатывают препаратом на основе белого садового масла. Такая профилактика снижает вероятность появления тли и других вредителей с первыми тёплыми днями.

Шаг 6. Подготовка весеннего питания

Розы требовательны к питательным веществам. Уже сейчас стоит подобрать органическое удобрение с фосфором, калием и умеренным количеством азота. Вносить его лучше в конце февраля или начале марта. Избыток азота нежелателен — он стимулирует листву в ущерб цветению.

Шаг 7. Регулярный осмотр

Зимняя сырость часто провоцирует появление ржавчины или марсонии. Осматривайте побеги и почву: тёмные или оранжевые пятна — повод для немедленной обработки фунгицидом. Также важно избегать попадания воды на листья при поливе, чтобы не создавать благоприятную среду для грибков.

Особенности ухода за плетистыми и штамбовыми розами

Плетистые розы нуждаются в фиксации побегов на опорах, чтобы их не повредил ветер. Штамбовые формы требуют защиты места прививки — при возможных морозах его укрывают дополнительным материалом. Такой уход снижает риск повреждений и потери декоративности.

Популярные вопросы о зимнем уходе за розами

Можно ли обрезать розы в январе?
Допустима только лёгкая санитарная обрезка.

Нужно ли удобрять розы зимой?
Активное удобрение откладывают до конца февраля или марта.

Что лучше для защиты корней — укрытие или мульча?
Мульча считается более универсальным и безопасным вариантом.

