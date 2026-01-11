Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мороз бьёт, а пионы молчат: какие кусты переживают зиму без потерь, а какие обречены

Молодые и пересаженные пионы нуждаются в укрытии зимой — Actualno
Садоводство

Пионы считаются одними из самых выносливых садовых многолетников, но зима всё же может стать для них испытанием. Особенно уязвимы молодые растения и кусты, недавно пересаженные на новое место. Правильный зимний уход помогает сохранить корневую систему и заложить основу для пышного весеннего цветения, об этом сообщает Actualno.

Насколько пионы устойчивы к морозам

Многолетние пионы, в том числе один из самых популярных видов — пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora), хорошо приспособлены к холодному климату. Взрослые кусты с развитой корневой системой без проблем переносят суровые зимы и способны выдерживать понижение температуры до -25 °C без дополнительного укрытия.

Совсем иначе обстоит дело с молодыми пионами, которые растут в саду первый, второй или третий год. Аналогичная ситуация и с растениями после пересадки. Их корни ещё недостаточно окрепли, поэтому даже умеренные морозы около -10 °C могут нанести вред. Именно таким экземплярам требуется особое внимание в зимний период, чтобы избежать проблем с цветением пионов в следующем сезоне.

Почему зимний уход так важен

С наступлением устойчивых холодов пионы естественным образом переходят в состояние покоя. Надземная часть постепенно отмирает, а весной растение обновляется. Оставленные на зиму стебли и листья не приносят пользы: они задерживают влагу, ухудшают циркуляцию воздуха и могут стать убежищем для вредителей и грибковых спор.

Поэтому осенью или в начале зимы кусты обрезают почти на уровне почвы. Эта мера снижает риск заболеваний и помогает пионам пережить холодный сезон без потерь, особенно если речь идёт о зимней защите пионов.

Обязательные процедуры зимой

Даже в январе для пионов можно сделать несколько простых, но важных действий, которые займут не более 10-15 минут и заметно скажутся на их состоянии весной.

Очистка участка. Все опавшие листья и растительные остатки вокруг кустов, особенно молодых, необходимо убрать. Это снижает вероятность распространения инфекций и появления насекомых-вредителей.

Мульчирование. Поверх почвы раскладывают органическую мульчу — компост, кору, торф. Слой толщиной 5-10 см защищает корни от промерзания и перепадов температуры.

Дополнительное укрытие. Молодые пионы можно прикрыть лапником или соломой. Использовать плотную полиэтиленовую плёнку не рекомендуется, так как она нарушает воздухообмен и способствует развитию гнили.

Маркировка. Место посадки стоит обозначить колышком или табличкой. Это поможет не повредить спящие почки во время весенних работ с садовым инвентарём.

Влага — скрытая угроза зимой

Избыточная влажность в холодный сезон опасна для пионов не меньше, чем мороз. Во время оттепелей стоит проверять, не скапливается ли вода вокруг куста. При необходимости почву аккуратно разрыхляют вилами, стараясь не задеть корни. Дополнительно можно сделать неглубокие дренажные канавки и подсыпать в приствольную зону немного песка для улучшения отвода воды.

Сравнение: взрослые и молодые пионы зимой

Взрослые пионы отличаются высокой морозостойкостью и редко нуждаются в укрытии. Им достаточно обрезки и лёгкого мульчирования, особенно если зима снежная. Молодые растения более чувствительны к холоду и влаге, поэтому для них важны сразу несколько мер: тщательная очистка участка, толстый слой мульчи и дополнительное укрытие. Такой подход позволяет избежать подмерзания почек и корневой шейки.

Советы по уходу за пионами зимой шаг за шагом

  1. Обрежьте надземную часть куста после отмирания побегов.

  2. Уберите растительные остатки вокруг растения.

  3. Замульчируйте почву слоем 5-10 см.

  4. При необходимости укройте молодые пионы лапником.

  5. Следите за отводом лишней влаги во время оттепелей.

Популярные вопросы о зимовке пионов

Нужно ли укрывать все пионы на зиму?

Нет, взрослые кусты обычно обходятся без укрытия. Защита необходима в основном молодым и недавно пересаженным растениям.

Что лучше использовать для мульчирования?

Подойдут органические материалы: компост, кора, торф. Они сохраняют тепло и улучшают структуру почвы.

Можно ли использовать плёнку для укрытия?

Нет, плотная плёнка препятствует воздухообмену и может привести к заболеваниям и загниванию корней.

