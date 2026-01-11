Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие

Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок
Садоводство

Герань долгое время считалась обязательным растением на подоконнике, а потом вдруг оказалась "немодной". Между тем этот цветок незаслуженно забыли: он вынослив, красиво цветёт и подходит даже тем, кто только начинает знакомство с комнатными растениями. При правильном уходе герань способна радовать пышными шапками цветов круглый год.

Пеларгония и герань: в чём разница

То, что в быту называют комнатной геранью, с точки зрения ботаники чаще всего является пеларгонией. Оба растения относятся к одному семейству, но различаются происхождением и условиями выращивания. Название "герань" прочно закрепилось в народе, поэтому именно его используют в повседневной речи.

Комнатная пеларгония отличается плотным стеблем, округлыми листьями и яркими соцветиями. Её узнают и по характерному аромату листьев. Этот запах нравится не всем, но считается, что он способствует расслаблению, помогает успокоиться и улучшает сон.

Условия для здорового роста и цветения

Главное требование для обильного цветения — хорошее освещение. Герань любит солнечные подоконники и прямой свет. При недостатке света побеги вытягиваются, а цветки становятся мелкими и бледными. Зимой растение желательно досвечивать фитолампой, размещая её на расстоянии около 10 см от верхушки.

В тёплое время года герань отлично чувствует себя на балконе или лоджии. Свежий воздух укрепляет растение и стимулирует формирование бутонов.

Полив и подкормки

Полив должен быть умеренным. Герань легче переносит кратковременную засуху, чем переувлажнение. Весной и летом почву увлажняют 2-3 раза в неделю, ориентируясь на подсыхание верхнего слоя. Зимой достаточно одного полива раз в 10-14 дней.

Вода должна быть мягкой и комнатной температуры. Слишком холодная или горячая может вызвать стресс у растения. Для пышного цветения герань подкармливают раз в две-три недели калийно-фосфорными удобрениями. Азот используют умеренно, так как он стимулирует рост листьев в ущерб цветению.

Уход за геранью зимой

Зимой пеларгония нуждается в покое. Растение переносят в более прохладное место, желательно на северное окно. Важно следить, чтобы листья не касались холодного стекла, а горшок стоял на подставке.

Перед зимовкой проводят обрезку. Побеги укорачивают примерно на две трети длины, формируя аккуратный куст. Боковые веточки прищипывают, чтобы весной растение дало больше новых побегов.

Сквозняки и сухой воздух губительны для герани. Не стоит ставить её рядом с батареями отопления. Для поддержания влажности можно поставить рядом ёмкость с водой. Об этом сообщает Всё Своё.

Размножение герани в домашних условиях

Пеларгонию размножают семенами, черенками и реже — листьями. Самым устойчивым и неприхотливым считается выращивание из семян. Такие растения лучше адаптируются к условиям квартиры.

Семена можно сеять круглый год, но оптимальное время — конец зимы и начало весны. Для посева используют либо торфяные таблетки, либо отдельные стаканчики с рыхлым нейтральным грунтом. Почву полезно улучшить добавками вроде перлита или вермикулита.

Советы по выращиванию герани из семян

  1. Заполните ёмкость питательным рыхлым грунтом.

  2. Хорошо увлажните почву.

  3. Сделайте углубление около 1 см.

  4. Поместите семя и присыпьте землёй.

  5. Увлажните из пульверизатора.

  6. Накройте плёнкой или крышкой до появления всходов.

Всходы содержат при температуре +24…+27 °C, регулярно проветривают и не допускают пересыхания грунта. После появления листьев температуру снижают до +20 °C.

Пересадка и выбор горшка

Подросшие растения пересаживают в отдельные горшки. Для активного цветения герань предпочитает умеренно тесную ёмкость. Оптимальный объём — 0,5-1 л. Слишком большой горшок стимулирует рост корней, но задерживает цветение.

На дне обязательно делают дренажные отверстия, а сам грунт должен быть воздухопроницаемым и не кислым.

Популярные вопросы о комнатной герани

Почему герань не цветёт?
Чаще всего из-за недостатка света, слишком большого горшка или избытка азота.

Можно ли опрыскивать герань?
Нет, опрыскивания ей не нужны и могут спровоцировать заболевания.

Когда лучше пересаживать растение?
Весной, в начале активного роста.

