Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие

Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок

Герань долгое время считалась обязательным растением на подоконнике, а потом вдруг оказалась "немодной". Между тем этот цветок незаслуженно забыли: он вынослив, красиво цветёт и подходит даже тем, кто только начинает знакомство с комнатными растениями. При правильном уходе герань способна радовать пышными шапками цветов круглый год.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Герань на подоконнике

Пеларгония и герань: в чём разница

То, что в быту называют комнатной геранью, с точки зрения ботаники чаще всего является пеларгонией. Оба растения относятся к одному семейству, но различаются происхождением и условиями выращивания. Название "герань" прочно закрепилось в народе, поэтому именно его используют в повседневной речи.

Комнатная пеларгония отличается плотным стеблем, округлыми листьями и яркими соцветиями. Её узнают и по характерному аромату листьев. Этот запах нравится не всем, но считается, что он способствует расслаблению, помогает успокоиться и улучшает сон.

Условия для здорового роста и цветения

Главное требование для обильного цветения — хорошее освещение. Герань любит солнечные подоконники и прямой свет. При недостатке света побеги вытягиваются, а цветки становятся мелкими и бледными. Зимой растение желательно досвечивать фитолампой, размещая её на расстоянии около 10 см от верхушки.

В тёплое время года герань отлично чувствует себя на балконе или лоджии. Свежий воздух укрепляет растение и стимулирует формирование бутонов.

Полив и подкормки

Полив должен быть умеренным. Герань легче переносит кратковременную засуху, чем переувлажнение. Весной и летом почву увлажняют 2-3 раза в неделю, ориентируясь на подсыхание верхнего слоя. Зимой достаточно одного полива раз в 10-14 дней.

Вода должна быть мягкой и комнатной температуры. Слишком холодная или горячая может вызвать стресс у растения. Для пышного цветения герань подкармливают раз в две-три недели калийно-фосфорными удобрениями. Азот используют умеренно, так как он стимулирует рост листьев в ущерб цветению.

Уход за геранью зимой

Зимой пеларгония нуждается в покое. Растение переносят в более прохладное место, желательно на северное окно. Важно следить, чтобы листья не касались холодного стекла, а горшок стоял на подставке.

Перед зимовкой проводят обрезку. Побеги укорачивают примерно на две трети длины, формируя аккуратный куст. Боковые веточки прищипывают, чтобы весной растение дало больше новых побегов.

Сквозняки и сухой воздух губительны для герани. Не стоит ставить её рядом с батареями отопления. Для поддержания влажности можно поставить рядом ёмкость с водой. Об этом сообщает Всё Своё.

Размножение герани в домашних условиях

Пеларгонию размножают семенами, черенками и реже — листьями. Самым устойчивым и неприхотливым считается выращивание из семян. Такие растения лучше адаптируются к условиям квартиры.

Семена можно сеять круглый год, но оптимальное время — конец зимы и начало весны. Для посева используют либо торфяные таблетки, либо отдельные стаканчики с рыхлым нейтральным грунтом. Почву полезно улучшить добавками вроде перлита или вермикулита.

Советы по выращиванию герани из семян

Заполните ёмкость питательным рыхлым грунтом. Хорошо увлажните почву. Сделайте углубление около 1 см. Поместите семя и присыпьте землёй. Увлажните из пульверизатора. Накройте плёнкой или крышкой до появления всходов.

Всходы содержат при температуре +24…+27 °C, регулярно проветривают и не допускают пересыхания грунта. После появления листьев температуру снижают до +20 °C.

Пересадка и выбор горшка

Подросшие растения пересаживают в отдельные горшки. Для активного цветения герань предпочитает умеренно тесную ёмкость. Оптимальный объём — 0,5-1 л. Слишком большой горшок стимулирует рост корней, но задерживает цветение.

На дне обязательно делают дренажные отверстия, а сам грунт должен быть воздухопроницаемым и не кислым.

Популярные вопросы о комнатной герани

Почему герань не цветёт?

Чаще всего из-за недостатка света, слишком большого горшка или избытка азота.

Можно ли опрыскивать герань?

Нет, опрыскивания ей не нужны и могут спровоцировать заболевания.

Когда лучше пересаживать растение?

Весной, в начале активного роста.