Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Кусты выглядят крепкими, а урожай пропадает: где чаще всего ошибаются при пересадке клубники

Пересадка старых кустов клубники может полностью остановить плодоношение
Садоводство

Пересадка клубники — процедура, от которой напрямую зависит будущий урожай. Ошибки на этом этапе могут свести на нет все усилия садовода, даже если рассада выглядит крепкой. Грамотный подход позволяет получить здоровые кусты и стабильное плодоношение на несколько сезонов вперёд. Об этом рассказывают в Vsadu.

Осенняя подготовка клубники к зиме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя подготовка клубники к зиме

Почему пересадка клубники требует точности

Клубника чувствительно реагирует на смену места, поэтому пересаживать стоит только молодые кусты. Старые растения после перемещения часто хуже приживаются и могут полностью прекратить плодоношение. Важно учитывать не только возраст рассады, но и состояние корневой системы, структуру почвы и погодные условия. Комплексный подход снижает стресс для растений и ускоряет адаптацию.

Подобное внимание к деталям особенно важно, если вы планируете сохранить высокую урожайность и правильно подобрать соседей для клубничной грядки, которые снижают риск болезней и улучшают состояние почвы.

Подготовка почвы и выбор места

Грунт для клубники готовят заранее, минимум за месяц до пересадки. Почву перекапывают, выравнивают и обогащают питательными веществами. Подойдут как органические удобрения, так и универсальные минеральные смеси. Культура хорошо развивается после чеснока и петрушки, но плохо переносит участки, где ранее росли картофель, томаты или капуста. На таких грядках повышен риск вертициллёзного увядания.

Как правильно подготовить грядки

Перед посадкой почву рыхлят граблями, формируя ровную поверхность. Для аккуратной посадки используют шнур — он помогает сделать ровные ряды и одинаковые лунки. Такой подход упрощает уход, полив и сбор урожая. Важно заранее продумать схему размещения кустов, особенно если высаживаются разные сорта.

Алгоритм пересадки клубники

Для непрерывного сбора ягод целесообразно выращивать сорта с разными сроками плодоношения. Размножение проводят усами или делением куста, выбирая самые сильные экземпляры. Пересадке лучше поддаются кусты, выкопанные с земляным комом. Для этого растения обильно поливают заранее. Слишком длинные корни допустимо слегка укоротить, чтобы они не загибались в лунке.

Схемы посадки и расстояния

На практике применяют двухстрочную и трёхстрочную схемы. В первом варианте расстояние между рядами составляет около 40 см, между кустами — 30 см, а между грядками — 80 см. При трёхстрочной схеме межгрядное пространство увеличивают до 120 см. Разные сорта высаживают на расстоянии, чтобы снизить риск переопыления. Точка роста куста должна находиться строго на уровне почвы.

Особенности работы с покупной рассадой

Перед высадкой покупную рассаду рекомендуется обеззаразить. Для этого кусты на 15 минут помещают в горячую воду, затем на такое же время — в холодную. Такой контраст укрепляет растения и улучшает их приживаемость. Пересадку лучше проводить вечером или в пасмурный день, чтобы избежать быстрого пересыхания корней.

Когда лучше пересаживать клубнику

Клубнику можно пересаживать весной, летом и осенью. Весной оптимальным считается начало апреля — более поздние сроки замедляют развитие. Летом выбирают прохладные, облачные дни и обеспечивают регулярный полив. Осенью пересадку проводят минимум за месяц до заморозков, чтобы растения успели укорениться — особенно если вы рассчитываете на урожай от перспективных сортов клубники 2026 года.

Роль мульчирования и ухода

После пересадки почву мульчируют соломой, опилками или травой. Это предотвращает образование плотной корки, улучшает доступ кислорода к корням и сохраняет влагу. В засушливую погоду полив обязателен независимо от сезона. Дополнительно почву периодически рыхлят и удаляют сорняки.

Сравнение: весенняя и осенняя пересадка клубники

Весенняя пересадка позволяет кустам быстро тронуться в рост, но требует защиты от возвратных холодов. Осенняя даёт растениям время спокойно укорениться и стартовать весной без лишнего стресса. Летняя пересадка возможна, но считается самой требовательной к уходу и поливу.

Плюсы и минусы пересадки клубники

Пересадка помогает обновить посадки и повысить урожайность, но требует внимания к деталям. При правильной агротехнике плюсы значительно перевешивают возможные риски.

  • плюсы: омоложение кустов, профилактика болезней, повышение урожайности;
  • минусы: стресс для растений, необходимость регулярного полива и контроля.

Советы по пересадке клубники шаг за шагом

Выбирайте только молодые и здоровые кусты.

Подготовьте почву заранее и внесите удобрения.

Полейте растения перед выкапыванием.

Соблюдайте схему посадки и уровень заглубления.

Замульчируйте грядки и обеспечьте регулярный полив.

Популярные вопросы о пересадке клубники

Когда лучше пересаживать клубнику — весной или осенью?
Оба варианта подходят, но осень считается более щадящей для растений.

На каком расстоянии сажать кусты?
Оптимально 30 см между кустами и 40 см между рядами.

Нужно ли обрезать листья при пересадке?
Удаляют только повреждённые листья, здоровые лучше оставить.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
Болгария переживает валютную трансформацию
Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе
Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
NASA готовится к запуску миссии Artemis II в начале февраля — BBC
Восстановление печени после праздников может занять до 400 дней — профессор Каневская
Слой снега 40 см на крыше 100 м² создаёт нагрузку до 20 тонн — инженер Ахтямов
Россия готовится к продовольственной экспансии в 2026 году
С 1 февраля 2026 года семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку
Отключение отопления зимой за долги запрещено законом — эксперт ЖКХ Бондарь
Сейчас читают
Сапсан развивает скорость до 300 км в час во время охоты
Домашние животные
Сапсан развивает скорость до 300 км в час во время охоты
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Наука и техника
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Популярное
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта

Забор может стать частью красивого сада. Рассказываем, какие растения лучше посадить вдоль ограды, чтобы участок выглядел ухоженным и просторным.

Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Последние материалы
Болгария переживает валютную трансформацию
Тесто для сырных лепёшек на кефире замешивают без дрожжей за 10 минут
Учёные выяснили, что некоторые собаки способны учить новые слова, слушая разговоры
Google Maps поддерживают автономную навигацию после загрузки региона — Car And Motor
Свёкла Мулатка формирует сочную мякоть без жёсткой сердцевины
Учёные зафиксировали не менее пяти независимых случаев карцинизации — Earth
Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе
Соус для запеканки из курицы и моркови готовят из сливок и молока
Горшки с балконными растениями перемещают к стенам для защиты от зимних ветров
Разнообразие движений предотвращает падения после 70 лет — Boc-maintenance
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.