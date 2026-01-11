Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Урожай есть, а удовольствия нет: куда исчезли яблоки, вкусом которых гордилась целая страна

Белый налив относится к раннелетним сортам яблонь
Садоводство

Вкус яблок, который невозможно перепутать ни с чем, сегодня становится редкостью. Старые сорта, знакомые ещё нашим бабушкам и дедушкам, постепенно исчезают из садов и с прилавков. Их вытесняют современные гибриды — красивые, транспортабельные, но часто без характера. Между тем именно "яблоки из детства" когда-то задавали эталон вкуса и аромата.

Урожай яблок
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Урожай яблок

В чём сила старых сортов яблонь

Советские и дореволюционные сорта создавались не ради эффектного внешнего вида. Их ценили за аромат, насыщенный вкус и надёжность. Такие яблони проходили естественный отбор десятилетиями, и до наших дней дошли лишь те, что действительно заслуживали любви садоводов.

У многих старых сортов есть особенность, которой почти лишены современные аналоги. Это сложный вкус с нюансами — пряными, винными, медовыми. Коричное полосатое узнаётся по нотам корицы, Штрифель — по благородной горчинке, а Антоновку невозможно спутать из-за фирменного аромата и высокой кислотности.

Кроме вкуса, у старых сортов есть и практические преимущества. Большинство из них хорошо адаптированы к климату средней полосы, отличаются высокой зимостойкостью и долгожительством. Деревья на семенных подвоях вырастали мощными, плодоносили десятилетиями и давали стабильные урожаи.

Почему старые яблони исчезают из садов

Несмотря на все достоинства, старинные сорта всё реже высаживают на участках. Причин несколько, и почти все они связаны с изменившимися запросами садоводов и рынка.

Во-первых, многие такие яблони плодоносят периодически — через год. Во-вторых, они поздно вступают в плодоношение: ждать первых серьёзных урожаев приходится 6-10 лет. Современные сорта выигрывают скороплодностью.

Есть и агротехнические сложности. Некоторые легендарные яблони чувствительны к парше и вредителям, а их плоды уступают новым сортам по выровненности и лёжкости. К тому же найти саженцы становится всё труднее: питомники делают ставку на коммерчески выгодные новинки, а под видом Белого налива или Штрейфлинга на рынках нередко продают совсем другие яблоки. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Легендарные сорта, которые стоит вернуть

Среди старых яблонь есть настоящие символы садоводства, вкус которых помнят поколения.

Антоновка обыкновенная — не просто сорт, а целый сортотип. Высокорослая, исключительно зимостойкая, с узнаваемым ароматом и освежающей кислинкой. Именно она стала основой для десятков гибридов, но оригинальный вкус до сих пор остаётся эталоном.

Белый налив — яблоко начала лета. Нежная мякоть, медовый аромат и прозрачный "наливной" бок делают его идеальным для еды прямо с дерева. Хранится плохо, зато вкус свежего плода компенсирует этот недостаток.

Грушовка московская — один из самых зимостойких сортов. Яблоки некрупные, но невероятно ароматные и сочные. Их ценили не за внешний вид, а за вкус и выносливость дерева.

Коричное полосатое — редкий пример сорта с выраженным пряным ароматом. Поздно вступает в плодоношение, но награждает терпеливых сложным, запоминающимся вкусом.

Штрифель (Осеннее полосатое) — осенний сорт с богатым кисло-сладким вкусом, винными нотками и лёгкой горчинкой. Хорошо хранится и даёт обильные урожаи.

Пепин шафранный — достижение Мичурина, ценимое за лёжкость и винно-сладкий вкус. При правильном хранении яблоки сохраняются до конца зимы.

Северный синап — сорт для дальновидных садоводов. Его плоды лежат до весны, оставаясь сочными и ароматными даже в конце холодного сезона.

Популярные вопросы о старых сортах яблонь

Стоит ли сажать старые сорта на маленьком участке?
Да, но лучше ограничиться 1-2 деревьями и подобрать подходящий подвой.

Почему вкус старых яблок ярче?
Из-за генетических особенностей и меньшего упора на товарный вид при селекции.

Можно ли найти настоящие старые сорта сегодня?
Да, но чаще всего — у энтузиастов и в специализированных коллекциях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
