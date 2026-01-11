Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Грядка превращается в красный лес: простой способ заставляет томаты расти как сумасшедшие

Горизонтальная высадка делает кусты томатов мощнее
Садоводство

Мечта о мощных кустах томатов, усыпанных плодами, вполне реальна даже без сложных подкормок и дорогих средств. Иногда достаточно изменить всего один приём при посадке, чтобы растения начали развиваться совсем иначе. Этот способ давно известен опытным огородникам, но многие до сих пор его недооценивают.

Высокие кусты томатов
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Высокие кусты томатов

Почему томаты любят нестандартную посадку

Томат — культура с удивительной способностью образовывать дополнительные корни прямо на стебле. Если часть побега соприкасается с почвой и получает влагу, на ней быстро появляются корешки. Именно это свойство и лежит в основе приёма, который помогает вырастить настоящий "томатный лес" на грядке.

При традиционной вертикальной посадке растение использует лишь ограниченный объём корневой системы. А при наклонной высадке томат получает значительно больше точек питания, что напрямую влияет на его силу и урожайность.

В чём суть простой хитрости

Секрет заключается в посадке рассады почти горизонтально. Стебель аккуратно укладывают в бороздку и присыпают землёй так, чтобы над поверхностью осталась только верхушка с листьями. Уже через короткое время по всей прикопанной части образуются дополнительные корни.

Такой куст быстрее наращивает зелёную массу, активнее усваивает влагу и удобрения и лучше переносит жару. Через одну-две недели разница между "лежачими" и обычными посадками становится заметной даже без измерений.

Как усилить эффект от наклонной посадки

Для максимального результата важна не только сама техника, но и уход. Почву перед посадкой стоит хорошо разрыхлить, чтобы корни легко развивались в глубину и в стороны. Регулярный полив помогает корневой системе быстрее прижиться и начать работать на полную мощность.

Также полезно замульчировать грядку — это сохранит влагу и защитит почву от перегрева. В таких условиях томаты формируют крепкие стебли, мощные листья и завязывают больше плодов. Об этом сообщает NEWS.RU.

Плюсы и минусы метода

Этот способ ценят за простоту и эффективность. Он не требует специальных инструментов и подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Урожайность повышается за счёт естественных процессов, без стимуляторов роста.

Из минусов можно отметить необходимость чуть большего пространства на грядке и аккуратность при посадке, чтобы не повредить стебель. Однако эти нюансы быстро окупаются результатом.

Как посадить томаты под углом

  1. Подготовьте рыхлую почву и сделайте неглубокую бороздку.

  2. Уложите рассаду под углом, почти горизонтально.

  3. Присыпьте стебель землёй, оставив над поверхностью верхушку.

  4. Обильно полейте и при необходимости замульчируйте грядку.

  5. В первые дни следите за влажностью почвы.

Популярные вопросы о наклонной посадке томатов

Какие сорта лучше подходят для этого метода?
Лучше всего реагируют индетерминантные и высокорослые сорта, но и детерминантные томаты показывают хороший результат.

Можно ли так сажать томаты в теплице?
Да, метод отлично работает и в тепличных условиях, особенно при ограниченном объёме почвы.

Повлияет ли это на вкус плодов?
При хорошем уходе плоды часто получаются крупнее и слаще за счёт усиленного питания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы урожай томаты огород рассада садоводство
