Свёкла станет нежной, как спелая слива: сорта, которые избавляют от белых колец и жёсткой сердцевины

Свёкла Мулатка формирует сочную мякоть без жёсткой сердцевины

Вы ждёте сочную, сладкую свёклу для салата, а на срезе снова видите бледные кольца и жёсткую сердцевину. Такие сюрпризы знакомы многим дачникам и портят даже самый удачный урожай. Хорошая новость в том, что проблема часто решается правильным выбором сорта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свекла, только что выкопанная из земли

Почему в свёкле появляются кольца

Свёкла формирует корнеплод послойно, и любые резкие изменения условий сразу отражаются на структуре мякоти. Жара сменяется ливнями, полив становится нерегулярным, уборка затягивается — в результате на срезе появляются светлые кольца и грубые волокна.

Дополнительный фактор — генетика. Старые и неселекционные сорта чувствительны даже к небольшому стрессу. Современные сорта и гибриды выводились с расчётом на устойчивость к перепадам погоды и сохраняют однородную мякоть даже при неидеальном уходе. Именно поэтому грамотный выбор сорта закрывает большую часть проблемы ещё до посадки.

Какая свёкла считается идеальной

Хорошая столовая свёкла имеет ровную, насыщенно-бордовую мякоть без светлых прожилок и древесной сердцевины. На срезе она выглядит однородной, без выраженных колец и контрастных слоёв.

Не менее важен вкус. Качественные сорта содержат 10-14% сахаров, отличаются сочностью и мягкой текстурой. Такая свёкла приятна в сыром виде, отлично подходит для салатов, соков и запекания, а после варки не теряет цвет и нежность.

Лучшие сорта без светлых колец

Среди проверенных вариантов часто выделяют Детройт. Это универсальный сорт с округлыми корнеплодами и тёмно-красной мякотью, где кольца практически незаметны. Он стабильно даёт сладкий урожай и хорошо хранится.

Пабло F1 считается эталоном однородности. Его мякоть насыщенного цвета почти не реагирует на засуху и перепады температуры. Корнеплоды аккуратные, сладкие и подходят как для салатов, так и для варки.

Мулатка ценится за сочность и глубокий бордовый оттенок. Этот сорт хорошо переносит жару, не растрескивается после дождей и даёт мягкую мякоть без грубых волокон.

Цилиндра удобна для заготовок и аккуратной нарезки. Вытянутые корнеплоды легко обрабатывать, а мякоть остаётся нежной и однородной даже после термообработки. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о сортах свёклы без колец

Как выбрать сорт для салатов и варки?

Лучше отдавать предпочтение сортам с заявленной однородной мякотью и сахаристостью от 11%.

Сколько хранится такая свёкла?

При температуре 2-4 градуса и высокой влажности качественные сорта спокойно лежат до весны.

Что лучше — сорт или гибрид?

Гибриды стабильнее по качеству, а сорта удобнее для тех, кто хочет собирать свои семена.