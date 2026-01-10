Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Январь — время для первых ростков: что сеять сейчас для раннего урожая и буйного цветения

Перцы, томаты и лук-порей сеют на рассаду в январе для раннего урожая
Садоводство

Январь — это месяц, когда садоводы и огородники начинают мечтать о первых ростках, свежих овощах и ярких цветах. Хотя до весны ещё далеко, именно сейчас наступает лучшее время для посева ряда культур на рассаду. Это обеспечит вам ранний урожай и позволит насладиться буйным цветением уже в начале сезона.

Рассада
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Рассада

Почему январь — идеальное время для посева?

Январь является отличным временем для начала посева по нескольким причинам:

  1. Долгий вегетационный период. Посев в январе даёт растениям преимущество в виде длительного времени для роста. К моменту высадки в открытый грунт рассада успевает стать достаточно зрелой, что ускоряет её адаптацию и плодоношение.
  2. Развитая корневая система. Благодаря длительному росту в контролируемых условиях растения успевают развить сильную корневую систему, что делает их более стойкими к болезням и внешним факторам.
  3. Ранний урожай. Посев в январе позволяет получить урожай значительно раньше, чем при традиционном посеве весной, и наслаждаться свежими овощами и зеленью на несколько недель или даже месяцев раньше.

Что сеять в январе на рассаду?

Январь — это время, когда можно начать сеять те растения, которые требуют долгого времени на развитие. Особенно это касается культур, которым нужно внимание в самом начале роста. Вот список самых подходящих для январского посева культур:

Овощи

Перцы сладкие и острые. Семена перцев прорастают достаточно долго, поэтому ранний посев даст возможность получить богатый урожай. Перцы требуют много света и тепла, поэтому важно обеспечить растениям оптимальные условия для роста.

Томаты (определённые сорта). Ранние и детерминантные сорта томатов хорошо подходят для посева в январе. Это обеспечит ранний урожай в теплице или парнике.

Лук-порей. Чтобы получить крупные луковицы, лук-порей сеют на рассаду в январе-феврале, а высаживают в грунт, когда минует угроза заморозков.

Сельдерей (корневой и черешковый). Это растение с длительным периодом вегетации, поэтому его ранний посев — залог богатого урожая.

Цветы

Петуния. Для того чтобы петуния радовала обильным цветением, её лучше сеять в январе или феврале.

Лобелия. Раннее посевание лобелии на рассаду даст возможность наслаждаться её цветением с самого начала сезона.

Гвоздика Шабо. Сеять её на рассаду стоит в январе-феврале, чтобы получить цветение в год посева.

Бегония вечноцветущая. Это растение, которое будет радовать вас яркими цветами всё лето, если вы посеете её на рассаду в январе. Об этом сообщает Огород Mail.

Методы посева в январе и подзимнего посева

Январский посев

Преимущества

  • Обеспечивает длительный вегетационный период, что позволяет растениям достичь зрелости до высадки в открытый грунт.
  • Ранний посев подходит для овощей и цветов с длительным периодом роста, таких как перцы, томаты и цветы, требующие внимания на ранних стадиях развития.
  • Позволяет создать более крепкую корневую систему, что делает растения более устойчивыми к внешним факторам.

Недостатки

  • Требует дополнительных затрат на освещение и тепло для рассады.
  • Потребуется больше внимания и ухода на первых этапах роста.

Подзимний посев

Преимущества

  • Позволяет получить более ранние всходы, чем при обычном весеннем посеве, благодаря естественному промерзанию почвы и дополнительному времени для созревания.
  • Это эффективный способ для культур, таких как кабачки и томаты, которые переносят холод и быстро растут, когда температура почвы стабилизируется.
  • Уменьшает необходимость в уходе за рассадой, так как растения начинают расти сразу в грунте.

Недостатки

  • Не все культуры могут успешно пережить морозы. Подходит не для всех растений, особенно тех, которые требуют высоких температур для прорастания.
  • Нужно тщательно выбирать сорта, которые способны выдержать холод, чтобы избежать риска повреждения семян.

Популярные вопросы о посеве в январе

1. Как выбрать подходящие сорта для посева в январе?

Для посева в январе идеально подходят растения с длительным вегетационным периодом, такие как перцы, томаты, сельдерей и цветы, требующие дополнительного времени на развитие. Важно выбирать сорта, которые адаптированы к посадке в ранний срок.

2. Как обеспечить оптимальные условия для рассады в январе?

Чтобы рассада развивалась хорошо, необходимо создать для неё тёплые и светлые условия. Для этого можно использовать фитолампы и отопление, чтобы поддерживать стабильную температуру в пределах 20-25°C.

3. Какие растения можно сеять раньше других?

Те культуры, которые требуют более длительного времени для формирования, такие как перцы и сельдерей, можно сеять в январе. Они дадут результат на несколько недель раньше остальных.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача овощи цветы урожай огород растения садоводство
Новости Все >
Восстановление печени после праздников может занять до 400 дней — профессор Каневская
Слой снега 40 см на крыше 100 м² создаёт нагрузку до 20 тонн — инженер Ахтямов
Россия готовится к продовольственной экспансии в 2026 году
С 1 февраля 2026 года семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку
Отключение отопления зимой за долги запрещено законом — эксперт ЖКХ Бондарь
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
Возвращение в учебный ритм может занять до трех недель — эксперт Екушевская
Жители островов просят Трампа остановить сделку по передаче Чагоса Маврикию
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Сейчас читают
Узкие поля шляп — новый тренд головных уборов 2026 — ND Mais
Красота и стиль
Узкие поля шляп — новый тренд головных уборов 2026 — ND Mais
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Наука и техника
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Популярное
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта

Забор может стать частью красивого сада. Рассказываем, какие растения лучше посадить вдоль ограды, чтобы участок выглядел ухоженным и просторным.

Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Последние материалы
Сочетание открытых и закрытых систем хранения делают ванную уютной
Перцы, томаты и лук-порей сеют на рассаду в январе для раннего урожая
Раскопки в Кесарии Приморской подтверждают исторические детали Нового Завета
Куриное рагу с картофелем и овощами готовится за 20 минут — Allrecipes
Холодное ополаскивание волос после мытья снижает пушистость — AkcniCeny
Восстановление печени после праздников может занять до 400 дней — профессор Каневская
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок
Слой снега 40 см на крыше 100 м² создаёт нагрузку до 20 тонн — инженер Ахтямов
Из лапши быстрого приготовления делают полноценный ужин
Простые увлажняющие кремы получают 70% рекомендаций врачей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.