Андрей Докучаев

Клубника выглядит крепкой, но уязвима именно сейчас: незаметный фактор работает против неё

Осенний уход за клубникой снижает риск вымерзания и потери урожая — Actualno
Садоводство

С наступлением холодов клубника переходит в самый уязвимый период своего жизненного цикла. От того, как растения переживут зиму, напрямую зависит их здоровье и будущий урожай. Правильный уход осенью помогает защитить корни, сохранить жизненные силы и обеспечить быстрый старт весной. Об этом сообщает Actualno.

Клубника в горшке зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника в горшке зимой

Почему зимний уход важен для клубники

Клубника считается достаточно выносливой культурой, однако морозы, избыток влаги и резкие перепады температуры способны серьёзно ей навредить. В первую очередь страдает корневая система и сердцевина растения — точка роста, без которой восстановление невозможно.

Грамотная подготовка в конце осени снижает риск вымерзания, загнивания и иссушения почвы. Кроме того, растения, ушедшие в зиму в хорошем состоянии, весной быстрее трогаются в рост и формируют больше цветоносов.

Как правильно обрезать клубнику перед холодами

Обрезка — первый и обязательный этап подготовки. После окончания плодоношения на кустах остаётся много старых, повреждённых и ослабленных листьев. Их необходимо аккуратно удалить, чтобы избежать скопления влаги и развития грибковых заболеваний.

При этом важно сохранить здоровые зелёные листья, которые защищают сердцевину. Сильную обрезку поздней осенью проводить не стоит — растение не успеет восстановиться до наступления морозов, что ослабит его перед зимой.

Правильное питание для сильного старта весной

Осенью клубника нуждается в другом питании, чем летом. В этот период упор делают на фосфор и калий — элементы, которые укрепляют корни и повышают устойчивость к холоду.

Азотные удобрения под запретом: они стимулируют рост новых листьев, которые неизбежно пострадают от морозов. Хорошей альтернативой минеральным подкормкам становится перепревший компост или органические биоудобрения — они улучшают структуру почвы и помогают удерживать тепло.

Методы укрытия и защиты от холода и влаги

Укрытие — один из самых эффективных способов зимней защиты клубники. Оно снижает влияние резких температурных скачков и уменьшает испарение влаги из почвы.

Чаще всего используют мульчу из соломы, сухих листьев или хвойных веток. Слой должен быть достаточно плотным — около 5-7 см. В регионах с суровыми зимами дополнительно применяют агроволокно или нетканые материалы, которые сохраняют тепло и при этом пропускают воздух.

Важно, чтобы укрытие не задерживало влагу: переувлажнение может привести к загниванию сердцевины.

Как предотвратить вымерзание и болезни зимой

Баланс — главный принцип зимней защиты. Недостаточное укрытие приводит к промерзанию корней, а чрезмерно плотное — к нехватке воздуха и развитию грибковых инфекций.

Полезно следить за прогнозом погоды и при сильных морозах добавлять дополнительный слой мульчи. В конце зимы, когда температура начинает повышаться, укрытие нужно постепенно убирать, чтобы растения не сопрели.

Сравнение способов защиты клубники зимой

Мульчирование — самый доступный и универсальный способ, подходящий для большинства регионов. Агроволокно обеспечивает лучшую теплоизоляцию, но требует контроля влажности. Отсутствие укрытия допустимо только в районах с мягкими зимами и стабильным снежным покровом.

Плюсы и минусы зимней подготовки клубники

Грамотный уход позволяет сохранить растения, ускорить весенний рост и увеличить урожай. Кроме того, снижается риск болезней и гибели кустов.
Минусы связаны с дополнительными затратами времени и материалов, однако они несоизмеримы с потерями при вымерзании посадок.

Советы по подготовке клубники к зиме

Удаляйте только повреждённые и старые листья, не оголяя сердцевину.
Используйте фосфорно-калийные или органические удобрения.
Выбирайте дышащие материалы для укрытия и избегайте переувлажнения.

Популярные вопросы о зимнем уходе за клубникой

Нужно ли укрывать клубнику в тёплых регионах?
Иногда достаточно лёгкого мульчирования для защиты корней.

Можно ли подкармливать клубнику азотом осенью?
Нет, это ослабляет растения перед морозами.

Когда снимать укрытие весной?
Постепенно, по мере установления стабильных плюсовых температур.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
