Ольга Сакиулова

Теплица превращается в мини-плантацию: сорта перца, которые дают плоды гигантских размеров

Сорт перца "Толстые щечки" даёт крупные плоды в теплицах
Крупноплодный сладкий перец давно стал одной из самых желанных культур для тепличного выращивания. Он ценится за сочность, толстые стенки и насыщенный вкус, который раскрывается именно в защищённом грунте. Однако далеко не каждый сорт способен показать максимальный размер и урожайность в теплице.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Почему для теплицы важно правильно выбрать сорт перца

Сладкий перец относится к теплолюбивым культурам и особенно чувствителен к перепадам температуры, влажности и питания. В условиях средней полосы стабильный результат чаще всего получают именно в теплицах, где проще контролировать микроклимат.

Хотя сорта для открытого грунта нередко выращивают под укрытиями, для теплиц лучше подходят растения с умеренным ростом, короткими междоузлиями и хорошей облиственностью. Важны также толщина стенок плода, форма и устойчивость к основным заболеваниям, включая вирусы.

Общие признаки крупных тепличных перцев

Крупноплодные сорта и гибриды для теплиц обычно формируют плоды массой от 150 до 300 г, а при хорошем уходе — и больше. Наиболее распространённые формы — кубовидная, призмовидная и конусовидная.

В технической спелости такие перцы чаще всего зелёные или светло-зелёные, а в биологической приобретают насыщенные красные, жёлтые или оранжевые оттенки. Толщина перикарпия у качественных тепличных сортов составляет не менее 5-7 мм, что делает плоды сочными и универсальными в кулинарии.

Крупные сорта сладкого перца для теплиц

Одним из заметных представителей считается сорт "Рубиновый бык". Он относится к среднепоздним и формирует кубовидные плоды массой до 320 г. Перцы отличаются толстыми стенками, глянцевой кожицей и насыщенным вкусом. Кусты среднерослые, мощные и хорошо подходят для тепличного выращивания.

Сорт "Кубок рубиновый" также относится к среднеспелым. Его плоды крупные, кубовидные, с плотной мякотью и хорошей лёжкостью. Такой перец часто используют для свежих салатов, так как он долго остаётся сочным и хрустящим.

Для тех, кто ищет ранний вариант, подойдёт сорт "Толстые щёчки". Он начинает плодоносить уже через 100-110 дней после всходов. Плоды призмовидной формы, ароматные, с сочной мякотью и универсальны в использовании — от фарширования до запекания. Об этом сообщает Всё Своё.

Сравнение крупных сортов перца для теплиц

Среднепоздние сорта, такие как "Рубиновый бык", дают особенно крупные и мясистые плоды, но требуют более длительного сезона. Среднеспелые варианты, включая "Кубок рубиновый", считаются компромиссом между размером и стабильностью урожая. Раннеспелые сорта, например "Толстые щёчки", позволяют быстрее получить продукцию, хотя средний вес плодов у них может быть чуть ниже.

Самые урожайные сорта для теплицы

Среди стабильных по урожайности сортов часто выделяют "Агаповский", который способен давать не менее 10 кг плодов с квадратного метра. Гибрид "Изабелла F1" отличается ещё более высокой отдачей — до 12-14 кг с той же площади и крупными плодами с толстыми стенками. "Калифорнийское чудо" ценят за надёжность и равномерное плодоношение даже при компактных размерах куста.

Советы по выбору сладкого перца для теплицы

  1. Оцените высоту и площадь теплицы, чтобы растениям хватало места.

  2. Выбирайте сорта с устойчивостью к болезням и перепадам условий.

  3. Обращайте внимание на толщину стенок и форму плодов.

  4. Учитывайте сроки созревания, особенно при коротком лете.

Популярные вопросы о сладком перце для теплиц

Какие перцы считаются самыми крупными?
Чаще всего это кубовидные и призмовидные сорта с массой плодов от 250 г и выше.

Что лучше — сорт или гибрид F1?
Гибриды обычно стабильнее по урожайности, а сорта удобнее для самостоятельного сбора семян.

Можно ли вырастить крупный перец без подкормок?
Без регулярного питания плоды будут заметно мельче, даже у потенциально крупных сортов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
