Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Неочевидно и нелогично, но работает: секретная схема заставляет виноград поспевать раньше срока

Древесная зола повышает сахаристость винограда
Садоводство

Виноград требует тепла, света и продуманного ухода, особенно в регионах с нестабильным летом. Холодная или дождливая погода способна заметно сдвинуть сроки созревания и повлиять на вкус ягод. Но даже в таких условиях есть способы помочь лозе быстрее отдать урожай.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Почему виноград может созревать медленно

Основная причина задержки — дефицит солнечного света и перераспределение питания внутри куста. Избыточная листовая масса, активный рост побегов и неправильные поливы заставляют растение "жировать", а не направлять ресурсы в грозди. В результате ягоды остаются кислыми, плохо окрашиваются и не набирают сортовую сладость.

Способ 1. Прореживание листьев и пасынков

Виноград — светолюбивая культура, и освещённость гроздей напрямую влияет на скорость их созревания. В течение сезона куст активно наращивает зелёную массу, которая часто затеняет ягоды и отнимает у них питание.

В период начала созревания возле каждой кисти аккуратно удаляют часть листьев — обычно 5-7 пластинок. При этом важно оставить достаточное количество зелени, чтобы защитить ягоды от солнечных ожогов и сохранить фотосинтез. Также убирают нижние старые листья, которые к концу лета почти не участвуют в питании растения.

Не менее важно пасынкование. Боковые побеги укорачивают, оставляя на них по 3-4 листа. Если пасынков слишком много и они затеняют основные побеги, часть из них удаляют полностью. Процедуру проводят постепенно, чтобы не ослабить куст.

Способ 2. Грамотные подкормки в нужный момент

Питание играет ключевую роль в формировании вкуса и сроков созревания винограда. Во второй половине лета акцент делают на калий и фосфор. Калий помогает ягодам накапливать сахара, а фосфор ускоряет обменные процессы и поддерживает корневую систему.

Подкормки вносят в фазе начала окрашивания ягод. Азот в этот период исключают, так как он стимулирует рост листьев и замедляет созревание лозы. Избыточный азот также повышает риск того, что побеги не успеют вызреть к зиме.

Дополнительно используют микроэлементы. Бор улучшает транспорт сахаров, магний усиливает фотосинтез. Их часто применяют в составе комплексных удобрений или в виде внекорневых обработок по ягодам.

Способ 3. Корректировка режима полива

Чрезмерный полив во время созревания ягод способен снизить сахаристость и даже вызвать растрескивание плодов. Кроме того, избыток влаги замедляет переход винограда к финальной стадии созревания.

В этот период поливы сокращают до минимума — не чаще одного раза в две недели, а при дождливой погоде полностью прекращают. За 2-3 недели до сбора урожая полив обычно останавливают, чтобы создать лёгкий дефицит влаги. Это помогает ягодам быстрее наливать сахар и улучшает их вкус.

При длительной засухе полив полностью не исключают, чтобы не вызвать стресс у корневой системы, но делают его максимально умеренным. Об этом сообщает Огород. ru.

Сравнение подходов к ускорению созревания

Агротехнические приёмы, такие как обрезка листьев и пасынков, дают быстрый эффект за счёт улучшения освещения. Подкормки работают мягче, но напрямую влияют на вкус и качество ягод. Регулирование полива усиливает действие первых двух методов и помогает сконцентрировать сахара в плодах. Наилучший результат даёт сочетание всех трёх способов.

Советы по ускорению созревания винограда

  1. В начале окрашивания ягод постепенно удаляйте затеняющие листья.

  2. Проведите калийно-фосфорную подкормку без азота.

  3. Сократите поливы, ориентируясь на погоду и состояние почвы.

  4. За несколько недель до сбора урожая минимизируйте вмешательство, наблюдая за кустом.

Популярные вопросы о созревании винограда

Можно ли ускорить созревание без подкормок?
Частично да, за счёт прореживания листьев и ограничения поливов, но питание усиливает эффект.

Опасно ли удалять листья летом?
Нет, если делать это постепенно и не убирать большую часть зелёной массы сразу.

Что лучше влияет на сладость ягод — калий или полив?
Наилучший результат даёт сочетание калийных подкормок и умеренного водного режима.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы полив виноград садоводство дачный участок
Новости Все >
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Четырёхдневка возможна в IT и креативных индустриях с 2026 года — эксперт Трепольский
Мошенники атакуют через доверие и чувство долга сотрудников — эксперт Дмитрий Исаев
75 процентов респондентов включили путешествия в главные планы на 2026 год
Трамп обещает быстро перезапустить нефтяную отрасль в Венесуэле
Сейчас читают
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Модная стрижка 2026 года, которая адаптируется под ваш стиль: бикси — элегантность и динамика в одном
Модная стрижка 2026 года, которая адаптируется под ваш стиль: бикси — элегантность и динамика в одном
Последние материалы
Майонез замедляет испарение влаги при запекании курицы
Взрослым нужно 150 минут кардио в неделю — CDC
Птенец колибри отпугивает осу с помощью мимикрии — Earth.com
Древесная зола повышает сахаристость винограда
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Валь Торанс признан лучшим горнолыжным курортом мира
Кипяток в раковине ускоряет износ труб и вызывает засоры — Be
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Усадьба Барышниковых заброшена более 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.