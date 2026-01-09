Укрыли и забыли — худшее решение зимы: что происходит с клубникой под мульчей в январе

Контроль укрытия и влажности клубники в январе влияет на сохранность корней

Январь — середина зимы, но именно сейчас клубника в саду нуждается во внимании не меньше, чем осенью. Состояние укрытия, защита от морозов и перепадов температур напрямую влияют на то, как растения переживут холодный период. Небольшие корректировки зимой помогают избежать вымерзания и выпревания, об этом сообщает Actualno.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубника

Что происходит с клубникой в январе

В январе клубника находится в состоянии покоя, однако это не означает, что уход полностью прекращается. Корневая система и сердцевина остаются уязвимыми к сильным морозам, ветрам и оттепелям. Опаснее всего резкие колебания температуры, когда снег тает, а затем снова наступает холод. В такие моменты корни могут оголяться, а влага — превращаться в лед, повреждая ткани растения.

Проверка укрытия в середине зимы

Главная задача января — контроль уже уложенного укрытия. Мульча из соломы, сухих листьев или хвойных веток должна оставаться рыхлой и сухой. Если слой уплотнился или сместился ветром, его аккуратно поправляют. При бесснежной зиме дополнительный слой мульчи помогает компенсировать отсутствие естественной защиты, особенно если используются альтернативные материалы для укрытия растений от морозов. Снег, наоборот, полезен: его можно осторожно набросать на грядки, создавая дополнительную теплоизоляцию.

Нужно ли обрезать клубнику зимой

В январе обрезку не проводят. Любое вмешательство в надземную часть в этот период ослабляет растение и повышает риск повреждений. Все основные работы с листьями и усами должны быть завершены осенью. Зимой допустимо лишь убрать сломанные элементы укрытия или мусор, который может задерживать влагу и мешать воздухообмену.

Влага, вентиляция и защита от выпревания

Даже зимой клубника нуждается в доступе воздуха. Слишком плотное укрытие без вентиляции может привести к накоплению влаги и развитию грибковых заболеваний. Особенно это актуально во время оттепелей. Если используется агроволокно или нетканый материал, важно следить, чтобы он не прилегал слишком плотно к кустам и не удерживал конденсат, как это бывает при неправильном зимнем уходе за садом.

Сравнение зимней защиты клубники в январе

Снежный покров считается самым естественным и эффективным утеплителем, но он нестабилен и зависит от погоды. Мульча работает дольше и защищает корни при бесснежных морозах. Агроволокно усиливает защиту в холодных регионах, однако требует регулярного контроля, чтобы избежать переувлажнения. Лучший результат дает сочетание нескольких способов с учетом климатических условий и типа почвы.

Плюсы и минусы зимнего ухода за клубникой

Даже минимальный уход в январе помогает сохранить растения до весны и избежать потерь. Он не требует активных работ, но нуждается в наблюдении.

Плюсы: снижение риска вымерзания, защита корней, стабильное состояние грядок.

Минусы: необходимость периодически проверять посадки и реагировать на погодные изменения.

Советы по уходу за клубникой в январе шаг за шагом

Осмотрите грядки после сильных морозов или ветров. Восстановите слой мульчи при его смещении. Используйте снег как дополнительное укрытие. Проверяйте, не скапливается ли влага под материалами. Во время оттепелей обеспечьте минимальную вентиляцию.

Популярные вопросы о зимнем уходе за клубникой

Нужно ли что-то делать с клубникой в январе?

Активные работы не требуются, но контроль укрытия и состояния грядок обязателен.

Можно ли подкармливать клубнику зимой?

Нет, удобрения в январе не вносят, чтобы не нарушить период покоя.

Что лучше защищает от морозов — снег или мульча?

Снег эффективен, но нестабилен, поэтому мульча считается более надежной основой защиты.