Ольга Сакиулова

Эти помидоры тянут на бифштекс: сердцевидные сорта, которые поражают плотной мясной мякотью

Сердцевидные сорта требуют пасынкования и нормирования урожая
Садоводство

У каждого огородника есть свои любимцы среди томатов — по форме, вкусу и размеру. Сердцевидные сорта давно перестали ассоциироваться только с "Бычьим сердцем" и сегодня поражают разнообразием. Эти помидоры ценят не только за внешний вид, но и за насыщенный вкус и мясистую мякоть.

Сердцевидный томат
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Сердцевидный томат

Почему сердцевидные томаты так популярны

Современная селекция заметно расширила выбор томатов с плодами в форме сердца. Если раньше это были в основном поздние и крупноплодные индетерминанты, то сегодня среди них есть и ранние, и среднеспелые сорта, а также компактные растения для ограниченного пространства.

При этом сердцевидные томаты часто ведут себя непредсказуемо: сроки созревания могут сдвигаться из-за погоды, а размер плодов — сильно отличаться даже на одном кусте. Именно поэтому такие сорта требуют более внимательного подхода к агротехнике.

Размер и окраска: от миниатюрных до гигантов

Сердцевидные томаты отличаются большим разбросом по массе плодов. Есть сорта с помидорами около 100-200 г, а есть настоящие тяжеловесы, способные набирать 500-700 г и более. Крупноплодность часто сочетается с поздним созреванием, особенно в прохладное лето или при недостатке солнца.

Цветовая палитра тоже впечатляет. Среди "сердец" встречаются красные, розовые, малиновые, желтые, оранжевые, пурпурные, почти черные, зеленые и даже биколорные томаты. Это позволяет подобрать сорт не только под вкус, но и под эстетику теплицы или грядки.

Общие особенности ухода

Большинство сердцевидных томатов — сортовые растения, а не гибриды. Это значит, что с понравившихся плодов можно собирать семена и использовать их в следующем сезоне. Однако у этой группы есть характерные нюансы.

У крупноплодных сортов первые цветки часто бывают фасциированными — сросшимися. Из них формируются очень крупные, но неровные плоды, которые задерживают созревание всего куста. Поэтому такие цветки обычно удаляют. Кроме того, сердцевидные томаты нуждаются в пасынковании и нормировании завязей: чем меньше плодов оставлено, тем они крупнее и вкуснее.

Большая часть сортов относится к индетерминантным, поэтому растения требуют подвязки и формирования в один-два стебля. Без этого кусты вытягиваются выше двух метров, а урожай мельчает и созревает неравномерно.

Сравнение сортов: что учитывать при выборе

При выборе сердцевидных томатов важно учитывать условия выращивания. Одни сорта лучше подходят для теплиц, другие стабильно плодоносят под пленочными укрытиями или в открытом грунте. Также стоит обращать внимание на устойчивость к заболеваниям и способность плодов храниться после сбора. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Компактные детерминантные сорта удобны для небольших участков и не требуют пасынкования. Индетерминанты подойдут тем, кто готов уделять растениям больше внимания ради крупных и эффектных плодов.

Советы по выращиванию сердцевидных томатов

  1. Выбирайте сорт с учетом климата и типа грунта — открытого или защищенного.

  2. Формируйте кусты в 1-2 стебля и регулярно удаляйте пасынки.

  3. Нормируйте завязи, особенно если цель — крупные плоды.

  4. Обеспечьте надежную подвязку и регулярные подкормки.

Популярные вопросы о сердцевидных томатах

Какие сердцевидные томаты подходят для теплицы?
Большинство индетерминантных сортов лучше показывают себя именно в теплицах, особенно в средней полосе.

Можно ли вырастить крупные плоды без пасынкования?
Нет, без формирования и нормирования плоды будут мельче и созреют позже.

Что лучше — сорт или гибрид?
Сорта удобны для заготовки собственных семян, а гибриды часто более стабильны и неприхотливы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад овощи томаты огород
