Мария Круглова

Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки

Метод Балабанова даёт до 100 клубней с куста
Садоводство

В огородных кругах давно обсуждают метод, который обещает урожайность, недоступную при обычной посадке. Он позволяет вырастить настолько мощный куст картофеля, что число клубней на нём увеличивается кратно.

Картофель в деревянном ящике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофель в деревянном ящике

В чём суть метода Балабанова

Советский учёный Пётр Балабанов разработал необычную технику формирования кустов, благодаря которой подземная часть растения становится значительно длиннее и продуктивнее. Основная идея — стимулировать рост протяжённого стебля под землёй. На нём образуется целая "гирлянда" клубней, которые формируются не только у основания, но и на дополнительных уровнях.

Метод больше похож на поэтапное наращивание слоя земли, чем на классическую посадку. Он требует дисциплины, но опыт огородников показывает: при правильной технике количество картофелин увеличивается в несколько раз. Такой результат достигается за счёт одновременной работы качественного посадочного материала, ровного слоя почвы и регулярного окучивания.

Как подготовить семенной картофель

Балабанов уделял большое внимание исходному материалу. Клубни должны быть крупными, здоровыми и способными выдерживать высокую нагрузку при формировании большого числа побегов.

Перед посадкой картофель обрабатывают в питательном растворе с марганцовкой, борной кислотой и медным купоросом. После этого клубни обсыпают золой, чтобы обеспечить доступ калия и защитить от болезней. Такой старт помогает кусту развиваться равномерно и формировать мощный подземный побег.

Как правильно посадить картофель по методу

Здесь не используют традиционные лунки. В гребне делают разрез лопатой под углом, аккуратно отодвигают пласт почвы и помещают картофелину в образованную нишу. После извлечения лопаты земля опускается на место, создавая идеальный слой для развития стебля.

Когда появляются первые ростки, начинается ключевой этап — регулярное окучивание. Каждые 5-7 дней к стеблю подсыпают влажную рыхлую землю, формируя новый уровень для клубнеобразования. Такой режим позволяет растению формировать дополнительные узлы, и на каждом из них созревают новые картофелины.

Дополнительный уход в течение сезона

Полив важен в фазе бутонизации и цветения: умеренная влажность помогает клубням формироваться равномерно. Земля не должна уплотняться, поэтому после дождей её рыхлят.

Для подкормок используют настой золы или гуминовые препараты. Они поддерживают рост без риска перенасыщения азотом, сообщает "Сибкрай.ru".

Для защиты от фитофторы огородники применяют мягкие профилактические растворы — например, чесночный настой .

Популярные вопросы

Действительно ли можно получить до 100 клубней

Да, при правильной технике и регулярном окучивании куст формирует несколько уровней клубней.

Какие сорта подходят лучше всего

Хорошие результаты показывают "Удача", "Жуковский ранний", "Ласунак" и "Синеглазка".

Нужны ли удобрения

Метод эффективен и без минеральных добавок, но зола и гуминовые препараты усиливают результат.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
