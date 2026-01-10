Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Старый деревенский метод: добавьте к картофелю эту мелочь — и клубни станут как у чемпиона ярмарки

Бобовые в лунке дают картофелю до 50% азота
Садоводство

В огороде есть приёмы, которые удивляют своей простотой и эффективностью. Один из них — совместная посадка картофеля и бобовых в одной лунке. Такой способ используют десятилетиями, отмечая более устойчивый рост растений и заметный прирост урожая.

картофель
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
картофель

Почему сочетание картофеля и бобовых работает

Метод основан на естественных биологических процессах. Корни бобовых взаимодействуют с клубеньковыми бактериями, которые способны фиксировать азот из воздуха и превращать его в доступную форму. Картофель, испытывающий высокую потребность в азоте на всем протяжении роста, получает дополнительное питание без минеральных удобрений.

Посадка нескольких горошин или бобов рядом с клубнем помогает создать комфортные условия сразу для двух культур. Почва становится мягче, а листва растений частично препятствует росту сорняков.

Зола, которую традиционно добавляют в лунку, дополняет композицию калием и улучшает кислотность грунта — один из важных факторов для формирования плотных клубней.

Как работает классический метод посадки

В каждую лунку кладут клубень картофеля, сверху — 3-4 горошины или несколько бобов. Добавляют около 50 граммов древесной золы и засыпают рыхлой землёй.

Горох растёт быстрее картофеля, поэтому первые стручки снимают по мере формирования. Растение оставляют в почве до конца сезона, чтобы корневая система продолжала насыщать грунт азотом.

Бобовые улучшают структуру почвы и помогают клубням формироваться равномерно. По наблюдениям огородников, урожайность увеличивается примерно на четверть, а клубни становятся крупнее и плотнее.

Какие бобовые подходят для разных условий

Для средней полосы чаще берут горох, который хорошо переносит перепады температур. В южных регионах удобнее выращивать крупные бобы — они развиваются медленнее, не затеняют картофель и успевают вызреть к уборке.

Фасоль используют на лёгких почвах, где её корни быстрее рыхлят грунт. Соя лучше подходит для более кислых участков — она помогает корректировать структуру земли.

После уборки урожая ботву бобовых можно отправлять в компост, а семенные стручки собрать заранее, сообщает сайт "Кубанские новости".

Плюсы и минусы метода

Совместная посадка подходит большинству участков, но имеет особенности.

Плюсы

  • Экономия удобрений.
  • Повышение урожая на 20-30%.
  • Улучшение структуры почвы.
  • Снижение количества сорняков и вредителей.

Минусы

  • Требует точного подбора вида бобовых.
  • Растения нужно размещать аккуратно, чтобы избежать загущения.
  • Важно соблюдать расстояние между лунками.

Советы по использованию метода

  • Добавляйте золу только в умеренном количестве, чтобы не щелочить почву чрезмерно.
  • Сажайте бобовые поверх картофеля, а не рядом — так корни будут работать эффективнее.
  • На тяжелых почвах выбирайте фасоль или бобы: они лучше разгружают грунт.
  • Срезайте ботву бобов за 2-3 недели до уборки картофеля, чтобы питание перераспределилось в почву.

Популярные вопросы

Безопасно ли использовать метод каждый год

Да, почва не истощается, а напротив — становится плодороднее.

Можно ли заменить золу минеральным удобрением

Можно, но зола дополнительно регулирует pH, что полезно для клубней.

Подходит ли метод для ранних сортов картофеля

Да, бобовые не мешают раннему развитию и корректно распределяют питание.

