Секреты успешного ухода за орхидеями зимой: как поливать, обрезать и поддерживать цветение

Орхидеи нуждаются в редком поливе зимой

Орхидеи, в частности фаленопсисы, часто радуют нас своим цветением зимой. Однако, чтобы эти экзотические цветы продолжали радовать глаз каждый год, за ними нужно правильно ухаживать. Вот несколько советов по поливу, обрезке и поддержанию здоровья орхидей в условиях наших зимних квартир, где воздух зачастую слишком сухой.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Орхидеи на окне

Полив: важный, но не частый процесс

Зимой орхидеи, как и многие другие растения, замедляют рост, но продолжают нуждаться в воде. Поливать их следует не чаще, чем раз в 10-15 дней, в зависимости от температуры в помещении и состояния почвы. Важно, чтобы почва в горшке успевала немного подсыхать между поливами. Избыточный полив, особенно если вода скапливается в центре растения или на дне горшка, может привести к гниению корней. Проверьте их: если они серого цвета, значит, пришло время для полива.

Использование таза для полива

Один из более деликатных способов полива — это погружение горшка с орхидеей в таз с теплой водой (без известкового налета) на 10-15 минут. Это помогает увлажнить почву, не допуская попадания воды в центр растения, что снижает риск гниения. После этого следует хорошо слить лишнюю воду, прежде чем вернуть горшок на место.

Опрыскивание для повышения влажности

В условиях сухого воздуха зимой орхидеи нуждаются в дополнительной влажности. Регулярное опрыскивание поможет повысить влажность вокруг растения. Используйте теплую воду и распыляйте ее на листья и воздушные корни, избегая попадания влаги на цветы. Лучшее время для опрыскивания — утро. Также можно поставить горшок на поддон с влажными камешками, но убедитесь, что они не касаются воды напрямую.

Поддержка стеблей

Особенно у фаленопсисов гибкие цветоносы могут нуждаться в поддержке, чтобы избежать их изгибания или повреждения. Легкая опора поможет сохранить стебель в вертикальном положении, особенно когда он перегружен цветами. Выберите подходящую по высоте подпорку и аккуратно установите её в грунт, стараясь не повредить корни. Закрепите стебель зажимами или гибкими стяжками, не затягивая их слишком сильно. В процессе роста поддержка должна регулироваться.

Как обеспечить свет

Орхидеи нуждаются в хорошем освещении для цветения. Зимой, когда естественного света становится меньше, важно разместить растения как можно ближе к окну. Лучше всего подойдет южная, восточная или западная сторона. Если света слишком много, используйте легкие шторы, чтобы защитить растения от солнечных ожогов. С северной стороны орхидеи могут стоять без укрытия, так как свет там мягче. Если листья растения начинают темнеть, это знак, что его нужно переместить ближе к источнику света. Об этом сообщает Terre de jardins.

Обрезка: когда и как правильно

После того как орхидея отцветет, стебель можно оставить, если он остается зеленым. Многие садоводы обрезают его выше второго-третьего узла от основания, что стимулирует повторное цветение. Однако в таком случае цветение будет не таким обильным, как в первый раз. Другие предпочитают дождаться, пока стебель не пожелтеет, и затем срезают его до основания, чтобы стимулировать рост новых побегов. В любом случае, инструмент для обрезки должен быть чистым и продезинфицированным. Не прикасайтесь к воздушным корням, если они не сухие.

Для орхидей с псевдобульбами, таких как дендробиумы и цимбидиумы, обрезка не требуется, так как их стебли засыхают естественным образом, и новые побеги появляются из основания растения.

Когда и как удобрять орхидеи

Зимой подкормка орхидей зависит от их вида. Например, фаленопсисам с его отсутствием периода покоя необходима умеренная подкормка каждые два полива с использованием удобрений для орхидей с низкой концентрацией. Виды орхидей, которые переходят в зимнюю спячку, например, те, у которых есть псевдобульбы, не нуждаются в удобрениях в этот период. Подкормку следует возобновить весной, когда рост растения активизируется. Никогда не наносите удобрения на сухую почву, чтобы избежать ожога корней.

Популярные вопросы об уходе за орхидеями

Как часто поливать орхидеи зимой?

Поливайте орхидеи не чаще, чем раз в 10-15 дней, чтобы избежать переувлажнения. Почва должна просыхать между поливами.

Можно ли обрезать орхидеи сразу после цветения?

Обрезать орхидею следует после того, как цветонос пожелтеет или если вы хотите стимулировать повторное цветение.

Где лучше ставить орхидеи зимой?

Орхидеи нуждаются в хорошем освещении. Лучшие места — окна на южной, восточной или западной стороне.