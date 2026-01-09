Секреты успешного ухода за орхидеями зимой: как поливать, обрезать и поддерживать цветение

Орхидеи, в частности фаленопсисы, часто радуют нас своим цветением зимой. Однако, чтобы эти экзотические цветы продолжали радовать глаз каждый год, за ними нужно правильно ухаживать. Вот несколько советов по поливу, обрезке и поддержанию здоровья орхидей в условиях наших зимних квартир, где воздух зачастую слишком сухой.
Зимой орхидеи, как и многие другие растения, замедляют рост, но продолжают нуждаться в воде. Поливать их следует не чаще, чем раз в 10-15 дней, в зависимости от температуры в помещении и состояния почвы. Важно, чтобы почва в горшке успевала немного подсыхать между поливами. Избыточный полив, особенно если вода скапливается в центре растения или на дне горшка, может привести к гниению корней. Проверьте их: если они серого цвета, значит, пришло время для полива.
Один из более деликатных способов полива — это погружение горшка с орхидеей в таз с теплой водой (без известкового налета) на 10-15 минут. Это помогает увлажнить почву, не допуская попадания воды в центр растения, что снижает риск гниения. После этого следует хорошо слить лишнюю воду, прежде чем вернуть горшок на место.
В условиях сухого воздуха зимой орхидеи нуждаются в дополнительной влажности. Регулярное опрыскивание поможет повысить влажность вокруг растения. Используйте теплую воду и распыляйте ее на листья и воздушные корни, избегая попадания влаги на цветы. Лучшее время для опрыскивания — утро. Также можно поставить горшок на поддон с влажными камешками, но убедитесь, что они не касаются воды напрямую.
Особенно у фаленопсисов гибкие цветоносы могут нуждаться в поддержке, чтобы избежать их изгибания или повреждения. Легкая опора поможет сохранить стебель в вертикальном положении, особенно когда он перегружен цветами. Выберите подходящую по высоте подпорку и аккуратно установите её в грунт, стараясь не повредить корни. Закрепите стебель зажимами или гибкими стяжками, не затягивая их слишком сильно. В процессе роста поддержка должна регулироваться.
Орхидеи нуждаются в хорошем освещении для цветения. Зимой, когда естественного света становится меньше, важно разместить растения как можно ближе к окну. Лучше всего подойдет южная, восточная или западная сторона. Если света слишком много, используйте легкие шторы, чтобы защитить растения от солнечных ожогов. С северной стороны орхидеи могут стоять без укрытия, так как свет там мягче. Если листья растения начинают темнеть, это знак, что его нужно переместить ближе к источнику света. Об этом сообщает Terre de jardins.
После того как орхидея отцветет, стебель можно оставить, если он остается зеленым. Многие садоводы обрезают его выше второго-третьего узла от основания, что стимулирует повторное цветение. Однако в таком случае цветение будет не таким обильным, как в первый раз. Другие предпочитают дождаться, пока стебель не пожелтеет, и затем срезают его до основания, чтобы стимулировать рост новых побегов. В любом случае, инструмент для обрезки должен быть чистым и продезинфицированным. Не прикасайтесь к воздушным корням, если они не сухие.
Для орхидей с псевдобульбами, таких как дендробиумы и цимбидиумы, обрезка не требуется, так как их стебли засыхают естественным образом, и новые побеги появляются из основания растения.
Зимой подкормка орхидей зависит от их вида. Например, фаленопсисам с его отсутствием периода покоя необходима умеренная подкормка каждые два полива с использованием удобрений для орхидей с низкой концентрацией. Виды орхидей, которые переходят в зимнюю спячку, например, те, у которых есть псевдобульбы, не нуждаются в удобрениях в этот период. Подкормку следует возобновить весной, когда рост растения активизируется. Никогда не наносите удобрения на сухую почву, чтобы избежать ожога корней.
Поливайте орхидеи не чаще, чем раз в 10-15 дней, чтобы избежать переувлажнения. Почва должна просыхать между поливами.
Обрезать орхидею следует после того, как цветонос пожелтеет или если вы хотите стимулировать повторное цветение.
Орхидеи нуждаются в хорошем освещении. Лучшие места — окна на южной, восточной или западной стороне.
