Божьи коровки вместо пестицидов: как биологическое вторжение перевернуло экологию Европы

Азиатская божья коровка стала глобальной угрозой — эксперт Вальдемар Медейрос

В конце 20-го века для борьбы с вредоносной тлёй в сельском хозяйстве было принято решение выпустить миллионы азиатских божьих коровок. Однако эта мера, которая казалась идеальным экологическим решением, привела к неожиданным последствиям и стала одной из самых серьёзных экологических проблем нашего времени.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Нашествие божьих коровок

"То, что начиналось как эксперименты по биологическому контролю, превратилось в одну из самых крупных экологических угроз для Европы", — сообщает эксперт по биологическим инвазиям Вальдемар Медейрос.

Проблемы с биологическими вторжениями

Азиатская божья коровка, известная как Harmonia axyridis, была завезена в Европу в 1980-х годах с целью борьбы с тлей, которая приносила значительный вред сельскому хозяйству. Этот вид насекомого из Восточной Азии был выбран за его способность быстро уничтожать тлю, съедая её в больших количествах. Использование химических пестицидов было дорогостоящим и потенциально вредным для экосистемы, поэтому была предложена альтернатива в виде природного хищника.

В течение нескольких лет наблюдались положительные результаты. Азиатские божьи коровки эффективно справлялись с тлёй в теплицах и на сельскохозяйственных культурах. Однако, несмотря на свои первоначальные успехи, эти насекомые стали причиной серьёзных экологических изменений.

Биологическое вторжение

С момента завоза азиатская божья коровка начала быстро распространяться за пределы сельскохозяйственных зон, захватывая не только поля, но и леса, города и другие экосистемы. Из-за своей агрессивности и высокой плодовитости, а также способности конкурировать с местными видами, она стала настоящей угрозой для биоразнообразия.

Помимо того, что она не ограничивалась борьбой с тлёй, этот вид также начал вытеснять местные виды божьих коровок, что нарушило баланс экосистем. В 2004 году исследователи и власти европейских стран осознали масштабы проблемы, когда вредоносное воздействие азиатской божьей коровки стало очевидным.

Почему это произошло?

Успех азиатской божьей коровки в борьбе с тлёй был одновременно её главной проблемой. Этот вид обладает рядом биологических особенностей, которые позволяют ему быстро адаптироваться к новым условиям и конкурировать с местными видами. В отличие от своих европейских "собратьев", азиатская божья коровка не ограничивается в питании только тлёй — она может питаться различными насекомыми и даже плодовыми культурами, что даёт ей конкурентное преимущество.

Кроме того, отсутствие естественных врагов в новых экосистемах позволило азиатской божьей коровке бесконтрольно распространяться. В условиях, где её активность не регулировалась другими видами, она стала настоящей экологической угрозой. Об этом сообщает CPG.

Плюсы и минусы биологического контроля

Плюсы:

Снижение использования химических пестицидов.

Экологически чистая альтернатива для борьбы с вредителями.

Быстрая и эффективная борьба с тлёй в ограниченных зонах (например, теплицы).

Минусы:

Неожиданный рост численности азиатской божьей коровки.

Нарушение баланса экосистем и угроза местным видам.

Распространение за пределы целевых областей, что привело к масштабным экологическим последствиям.

Популярные вопросы о биологическом контроле

Какие ещё виды использовались для биологического контроля в сельском хозяйстве?

В дополнение к азиатским божьим коровкам, для борьбы с вредителями часто используют такие виды, как хищные мухи, оси или другие виды насекомых, способных контролировать популяции вредителей без химических вмешательств.

Какие экологические последствия могут возникнуть от биологических вторжений?

Биологические вторжения могут нарушить баланс экосистем, привести к исчезновению местных видов, а также изменить структуру пищевых цепей, что, в свою очередь, влияет на всё биоразнообразие региона.

Что делать, если биологическое вторжение уже произошло?

Для контроля за биологическими вторжениями важно соблюдать строгие меры по мониторингу и регулированию популяций инвазивных видов. В некоторых случаях возможно использование новых природных врагов или искусственных барьеров для предотвращения дальнейшего распространения.