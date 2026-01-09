Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Божьи коровки вместо пестицидов: как биологическое вторжение перевернуло экологию Европы

Азиатская божья коровка стала глобальной угрозой — эксперт Вальдемар Медейрос
Садоводство

В конце 20-го века для борьбы с вредоносной тлёй в сельском хозяйстве было принято решение выпустить миллионы азиатских божьих коровок. Однако эта мера, которая казалась идеальным экологическим решением, привела к неожиданным последствиям и стала одной из самых серьёзных экологических проблем нашего времени.

Нашествие божьих коровок
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Нашествие божьих коровок

"То, что начиналось как эксперименты по биологическому контролю, превратилось в одну из самых крупных экологических угроз для Европы", — сообщает эксперт по биологическим инвазиям Вальдемар Медейрос.

Проблемы с биологическими вторжениями

Азиатская божья коровка, известная как Harmonia axyridis, была завезена в Европу в 1980-х годах с целью борьбы с тлей, которая приносила значительный вред сельскому хозяйству. Этот вид насекомого из Восточной Азии был выбран за его способность быстро уничтожать тлю, съедая её в больших количествах. Использование химических пестицидов было дорогостоящим и потенциально вредным для экосистемы, поэтому была предложена альтернатива в виде природного хищника.

В течение нескольких лет наблюдались положительные результаты. Азиатские божьи коровки эффективно справлялись с тлёй в теплицах и на сельскохозяйственных культурах. Однако, несмотря на свои первоначальные успехи, эти насекомые стали причиной серьёзных экологических изменений.

Биологическое вторжение

С момента завоза азиатская божья коровка начала быстро распространяться за пределы сельскохозяйственных зон, захватывая не только поля, но и леса, города и другие экосистемы. Из-за своей агрессивности и высокой плодовитости, а также способности конкурировать с местными видами, она стала настоящей угрозой для биоразнообразия.

Помимо того, что она не ограничивалась борьбой с тлёй, этот вид также начал вытеснять местные виды божьих коровок, что нарушило баланс экосистем. В 2004 году исследователи и власти европейских стран осознали масштабы проблемы, когда вредоносное воздействие азиатской божьей коровки стало очевидным.

Почему это произошло?

Успех азиатской божьей коровки в борьбе с тлёй был одновременно её главной проблемой. Этот вид обладает рядом биологических особенностей, которые позволяют ему быстро адаптироваться к новым условиям и конкурировать с местными видами. В отличие от своих европейских "собратьев", азиатская божья коровка не ограничивается в питании только тлёй — она может питаться различными насекомыми и даже плодовыми культурами, что даёт ей конкурентное преимущество.

Кроме того, отсутствие естественных врагов в новых экосистемах позволило азиатской божьей коровке бесконтрольно распространяться. В условиях, где её активность не регулировалась другими видами, она стала настоящей экологической угрозой. Об этом сообщает CPG.

Плюсы и минусы биологического контроля

Плюсы:

  • Снижение использования химических пестицидов.
  • Экологически чистая альтернатива для борьбы с вредителями.
  • Быстрая и эффективная борьба с тлёй в ограниченных зонах (например, теплицы).

Минусы:

  • Неожиданный рост численности азиатской божьей коровки.
  • Нарушение баланса экосистем и угроза местным видам.
  • Распространение за пределы целевых областей, что привело к масштабным экологическим последствиям.

Популярные вопросы о биологическом контроле

Какие ещё виды использовались для биологического контроля в сельском хозяйстве?

В дополнение к азиатским божьим коровкам, для борьбы с вредителями часто используют такие виды, как хищные мухи, оси или другие виды насекомых, способных контролировать популяции вредителей без химических вмешательств.

Какие экологические последствия могут возникнуть от биологических вторжений?

Биологические вторжения могут нарушить баланс экосистем, привести к исчезновению местных видов, а также изменить структуру пищевых цепей, что, в свою очередь, влияет на всё биоразнообразие региона.

Что делать, если биологическое вторжение уже произошло?

Для контроля за биологическими вторжениями важно соблюдать строгие меры по мониторингу и регулированию популяций инвазивных видов. В некоторых случаях возможно использование новых природных врагов или искусственных барьеров для предотвращения дальнейшего распространения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад биология садоводство
Новости Все >
Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Сейчас читают
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Чистота и заделка щелей снижают риск появления мышей
Детокс для кожи включает двойное очищение и умеренный пилинг — Jenny
Ежедневные прогулки и отказ от курения замедляют старение — врач Грегер
Творог, масло и мука превращаются в воздушное тесто
Красные, коралловые и ягодные помады чаще подходят брюнеткам — Jenny
Институт океана Шмидта снял гигантскую медузу-призрак — Popular Science
Правила зимней обрезки гортензий помогут улучшить цветение
Контроль укрытия и влажности клубники в январе влияет на сохранность корней
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.