Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Крем Пломбир получается нежным далеко не у всех: ключ прячется в одной невидимой детали

Крем "Пломбир" используют для эклеров и многослойных тортов
Садоводство

Есть кремы, которые не просто дополняют десерт, а задают ему характер. "Пломбир", известный в профессиональной среде как крем "Дипломат", ценят за воздушность, умеренную сладость и вкус, напоминающий подтаявшее мороженое. Он давно стал фаворитом для слоёных и нежных тортов, где важны текстура и баланс. 

Крем-пломбир
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крем-пломбир

Что такое крем Пломбир и почему его так любят

Крем "Пломбир" — это классический заварной крем, в который аккуратно вмешивают взбитые сливки. Во французской традиции он называется "Дипломат", а "пломбиром" его прозвали за характерный сливочный вкус и ощущение лёгкости.

Этот крем не утяжеляет коржи и не перебивает их вкус. Именно поэтому его используют для эклеров, профитролей и тортов с тонкими слоями теста — "Наполеона", "Медовика", "Молочной девочки", "Спартака", "Крепвиля". Для выравнивания и сложного декора он не подходит, так как остаётся мягким и пластичным.

Принципиальные пропорции и ингредиенты

Основа вкуса и текстуры — точные пропорции. В классическом варианте на 100 г молока берут около 20 г желтков и 20 г сахара. Это соотношение обеспечивает нежность и отсутствие лишней сладости. Количество сахара можно слегка корректировать, но резкие отклонения ухудшают результат.

Для стабильного крема важно использовать:

  • натуральное сливочное масло жирностью 82,5%;
  • сливки от 33%, иначе они не взобьются;
  • кукурузный крахмал, так как он даёт более нейтральную текстуру.

Рецепты на целых яйцах встречаются часто, но такой вариант считается упрощённым. С яйцами крем получается плотнее и с выраженным яичным оттенком во вкусе.

Технология приготовления без ошибок

Процесс требует аккуратности и терпения. Сначала готовят заварную основу: желтки, сахар, ваниль и крахмал смешивают с частью холодного молока. Остальное молоко нагревают почти до кипения и тонкой струёй вводят яичную смесь, постоянно помешивая.

После загустения в крем добавляют мягкое сливочное масло и сразу перекладывают массу в широкую посуду. Обязательный момент — плёнка "в контакт", чтобы не образовалась корочка. Основа должна полностью остыть и стабилизироваться в холодильнике. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Перед соединением со сливками заварную часть разминают лопаткой, а не миксером. Взбитые сливки вводят постепенно, аккуратно перемешивая снизу вверх. Именно этот этап отвечает за "облачную" текстуру.

Сравнение: Пломбир и классический заварной крем

Обычный заварной крем плотнее и тяжелее, он лучше держит форму, но уступает по лёгкости. Крем "Пломбир" выигрывает за счёт сливок: он нежнее, воздушнее и приятнее в десертах с большим количеством коржей.

При этом заварной крем универсальнее для декора, а "Пломбир" требует аккуратной сборки в кольце или форме.

Советы для идеального результата

  1. Строго соблюдайте пропорции молока, желтков и сахара.

  2. Полностью охлаждайте заварную основу перед добавлением сливок.

  3. Используйте только жирные охлаждённые сливки.

  4. Вмешивайте сливки лопаткой, а не миксером.

Популярные вопросы о креме Пломбир

Можно ли сделать крем гуще?
Да, уменьшив количество сливок или слегка увеличив долю заварной основы.

Подходит ли он для бисквитных тортов?
Подходит, если коржи не слишком тяжёлые и сборка идёт в кольце.

Можно ли заменить кукурузный крахмал?
Желательно нет, так как другие загустители меняют текстуру и вкус.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы десерт рецепты выпечка
Новости Все >
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
В автомобилях с бесключевым доступом есть аварийный ключ — Car And Motor
Тариф на содержание дворов в Москве вырастет до 9,36 рубля за кв. м в 2026 году
Ирак передал Basra Oil Company управление "Западной Курной — 2", где участвует ЛУКОЙЛ
Французские фермеры протестуют в Париже из-за соглашения ЕС и МЕРКОСУР
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале Био-утка — Sciencepost
Сейчас читают
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Еда и рецепты
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Еда и рецепты
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
Новое исследование качества воды в самолётах выявило неожиданные результаты
Детектор мюонов CosmicWatch помогает учёным исследовать космические лучи
Крем "Пломбир" используют для эклеров и многослойных тортов
Домашние консервы признают главным источником ботулизма — заведующий Никифоров
Сухой воздух и переувлажнение повышают риск болезней комнатных растений — Actualno
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Медовик собирают из 8–10 тонких коржей для нежной структуры
Тренер разработала 10-минутный комплекс для подтянутых рук дома
Толстые стенки кашпо снижают перегрев корней ампельных растений
Выбор теплоизоляции и оптимизация потребления сэкономят до 40% на отоплении зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.