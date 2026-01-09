Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер

Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Садоводство

Есть комнатные растения, которые ценят не только за внешний вид, но и за особый смысл. Одно из них считается символом удачи, защищает дом от негативной энергии и при этом не требует сложного ухода. Его всё чаще выбирают для квартир, офисов и в качестве подарка с подтекстом. Об этом сообщает ouest-france.

Нефритовое дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Gavin Bradley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефритовое дерево

Растение, которое считают домашним оберегом

Среди комнатных культур, связанных с благополучием и защитой дома, особое место занимает нефритовое дерево, известное также как Crassula ovata. Этот суккулент родом из Южной Африки легко узнать по плотным округлым листьям, напоминающим отполированные камни. Благодаря аккуратной форме и насыщенному зелёному цвету растение гармонично вписывается в любой интерьер — от минимализма до классики.

Нефритовое дерево часто называют "счастливым" не случайно. В разных культурах оно ассоциируется с достатком, устойчивостью и спокойствием. Именно поэтому его нередко ставят в гостиной, у входа или в рабочем пространстве.

Почему нефритовое дерево считается особенным

Помимо декоративных качеств, растение ценят за символическое значение. В традициях фэншуй нефритовое дерево связывают с циркуляцией положительной энергии в доме. Считается, что оно помогает создать гармоничную атмосферу и снижает влияние негативных факторов.

При этом растение отличается высокой выносливостью. Оно спокойно переносит колебания условий и не требует постоянного внимания, что делает его хорошим выбором даже для тех, кто редко занимается уходом за цветами.

Декоративные возможности нефритового дерева

Нефритовое дерево — универсальный элемент домашнего декора. Его компактная крона и мясистые листья позволяют использовать растение как самостоятельный акцент или часть зелёной композиции.

Оно хорошо смотрится:

  • на открытых полках и стеллажах;
  • на подоконнике с хорошим освещением;
  • в керамических или терракотовых кашпо;
  • в сочетании с кактусами и другими суккулентами;
  • на рабочем столе, создавая ощущение уюта и порядка.

Благодаря медленному росту растение долго сохраняет аккуратный вид и не требует частой пересадки.

Уход, с которым справится каждый

Нефритовое дерево идеально подходит тем, кто только начинает знакомство с комнатным садоводством. Оно прощает редкие ошибки и не нуждается в сложных процедурах.

Основные правила ухода просты:
Свет. Растение любит яркое освещение и хорошо чувствует себя у окон, выходящих на юг или запад. Допускается и рассеянный свет.
Полив. Как и другие суккуленты, нефритовое дерево не любит переувлажнение. Почва должна полностью просыхать между поливами, особенно зимой.
Почва. Лучше всего подходит субстрат для суккулентов с хорошим дренажем.
Температура. Комфортный диапазон — от 10 до 24 °C, без воздействия мороза.

При соблюдении этих условий растение долго остаётся здоровым и декоративным.

Популярные вопросы о нефритовом дереве

Подходит ли нефритовое дерево для начинающих?
Да, это одно из самых неприхотливых комнатных растений.

Где лучше всего его поставить в доме?
Чаще всего его размещают в гостиной, у входа или в рабочей зоне.

Можно ли дарить нефритовое дерево?
Да, его считают символичным подарком, связанным с удачей и благополучием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дом декор растения комнатные растения
Новости Все >
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
Сейчас читают
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Экономика и бизнес
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Военные новости
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
9 января подходит для планирования и аккуратных решений
Губку для посуды рекомендуют менять каждые 1–2 недели
Двигатели для китайских авто заказывают напрямую из КНР
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Лезвие на нёбе: как приготовить самый острый в мире соус для пасты у себя на кухне
Защищать лапы собак зимой помогает бальзам с воском — Idnes
Пыль за холодильником повышает нагрузку и расход энергии
Для повышения влажности в комнате рекомендуют сушку белья после стирки
Компост, перлит и кокосовое волокно улучшают рост комнатных растений — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.