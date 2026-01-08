Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений

Январское черенкование монстеры даёт более плотные корни — ouest-france
Садоводство

Январь кажется мёртвым сезоном для садоводства, но именно сейчас комнатные растения получают скрытое преимущество. В разгар зимы можно без затрат заложить основу для будущей зелёной коллекции и получить крепкие молодые экземпляры уже к весне. Всё решают свет, правильный момент и несколько точных движений. Об этом сообщает ouest-france.

Традесканция в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Традесканция в интерьере

Почему январь подходит для черенкования лучше, чем принято считать

Распространено мнение, что размножение растений стоит откладывать до весны. Однако после зимнего солнцестояния световой день начинает понемногу увеличиваться уже с первых чисел января. Для комнатных растений этот сигнал важнее температуры в помещении: именно свет запускает процессы пробуждения клеток.

В январе у растений меняется распределение энергии. Потос, монстера и традесканция в этот период не спешат наращивать листву, как весной, а направляют ресурсы на формирование корней. Благодаря этому укоренение проходит спокойнее, а корневая система получается более плотной и устойчивой.

Три комнатных растения, которые легко размножить зимой

Не все виды одинаково хорошо переносят зимнее черенкование, но есть проверенные фавориты. Эти растения часто продаются в садовых центрах и идеально подходят для домашнего размножения без специальных условий.

  • Потос (Epipremnum aureum). Независимо от окраски листьев, он быстро даёт корни благодаря высокому содержанию природных гормонов роста.
  • Монстера деликатесная. Даже черенок с одним листом и зачатком воздушного корня способен превратиться в самостоятельное растение.
  • Традесканция. Выносливая культура, которая в январе укореняется особенно быстро и легко переносит ошибки новичков.

Тропическое происхождение делает эти растения устойчивыми к мягкому зимнему освещению, которое снижает риск ожогов и стресса.

Как правильно срезать черенок и не навредить растению

Ключ к успеху — точность. Черенок нужно брать строго с узлом — небольшим утолщением на стебле, откуда формируются корни. Срез между узлами почти всегда приводит к загниванию и не даёт результата.

Инструменты должны быть чистыми и острыми. Секатор или ножницы желательно продезинфицировать спиртом. Срез выполняется примерно на два сантиметра ниже узла. Если на черенке много листьев, нижние лучше удалить, оставив два-три верхних. Это снижает испарение влаги и риск загнивания.

Прозрачная ваза как лучший инструмент контроля

Самый простой и наглядный способ — укоренение в воде. Прозрачная стеклянная ёмкость позволяет наблюдать за состоянием черенка и ростом корней без лишнего вмешательства.

Воду из-под крана рекомендуется отстоять несколько часов, чтобы вышел хлор. При возможности подойдёт и дождевая вода. Достаточно менять воду раз в 7-10 дней, чтобы сохранить её свежесть и насыщенность кислородом. Черенки лучше ставить у окна с рассеянным светом, избегая прямых лучей.

Что даёт январское черенкование к весне

Главное преимущество раннего старта — время. В течение января и февраля корни развиваются без спешки, формируя прочную основу. К марту такие растения уже готовы к пересадке в грунт.

С наступлением весны они сразу переходят к активному росту и быстрее наращивают листву. Это экономит месяцы ожидания, снижает потребность в удобрениях и позволяет получить сильные растения, подходящие и для интерьера, и в качестве подарка.

Сравнение: январское и весеннее черенкование

Зимнее черенкование даёт преимущество за счёт фокуса растения на корнях и отсутствия конкуренции с ростом листьев. Весной укоренение часто идёт быстрее визуально, но корневая система может быть менее плотной.

Весенний способ проще психологически и привычнее, но он лишает растения временного запаса. Январский старт позволяет опередить сезон и получить готовые экземпляры раньше.

Популярные вопросы о зимнем черенковании комнатных растений

Какие растения лучше всего черенковать в январе?
Потос, монстера и традесканция считаются самыми надёжными вариантами.

Можно ли использовать обычную водопроводную воду?
Да, если дать ей отстояться несколько часов.

Когда пересаживать черенки в грунт?
Лучше всего делать это в марте, когда корни уже хорошо сформированы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство комнатные растения
Новости Все >
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
В автомобилях с бесключевым доступом есть аварийный ключ — Car And Motor
Тариф на содержание дворов в Москве вырастет до 9,36 рубля за кв. м в 2026 году
Сейчас читают
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Наука и техника
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Военные новости
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Тест "сесть-встать" оценивает функциональную силу ног и биологический возраст
Январское черенкование монстеры даёт более плотные корни — ouest-france
Алюминиевая посуда выделяет металл в пищу при готовке — Obchodpromiminko
Ветеринары рекомендуют скрининг когнитивных нарушений у собак с 10 лет — Earth
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
Новое исследование качества воды в самолётах выявило неожиданные результаты
Детектор мюонов CosmicWatch помогает учёным исследовать космические лучи
Крем "Пломбир" используют для эклеров и многослойных тортов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.