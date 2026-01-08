Картошка, у которой нет слабых мест: хранится до весны, жарится идеально и даёт рекордный урожай

Сорт картофеля "Аляска" даёт до 10 кг с одного куста

Найти картофель, который одинаково хорошо подходит для хранения, варки и жарки, — задача не из простых. Однако дачники всё чаще называют сорт "Аляска" удачным исключением, способным удивить даже опытных огородников. Он стабильно даёт высокий урожай и не подводит по вкусу.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Ведро картошки

Почему "Аляска" быстро стала популярной

Многие владельцы участков стремятся получить максимум урожая с ограниченной площади. Картофель "Аляска" привлёк внимание именно этим качеством. Он относится к среднеспелым сортам: от посадки до полной зрелости проходит в среднем 100-110 дней. Такой срок позволяет растению сформировать крупные и качественные клубни без потери вкуса.

Сорт хорошо адаптируется к разным условиям, в том числе к прохладной весне. Это делает его удобным вариантом как для опытных огородников, так и для тех, кто только начинает заниматься выращиванием картофеля, экспериментируя с разными способами посадки и ухода, включая методы выращивания картофеля.

Урожайность и внешний вид клубней

Главное преимущество "Аляски" — высокая продуктивность. При правильном уходе с одного куста можно собрать до 10 килограммов картофеля, а количество клубней нередко достигает 25-27 штук. В благоприятных условиях дачники отмечают, что из одного ведра посадочного материала получают несколько десятков ведер урожая.

Клубни имеют ровную форму и розоватую кожуру, благодаря чему выглядят аккуратно и привлекательно. Это важно не только для продажи, но и для дальнейшего хранения урожая в погребе или домашних условиях.

Вкусовые качества и хранение

Картофель "Аляска" ценят за мягкую, рассыпчатую структуру и насыщенный вкус. Он хорошо подходит для пюре, запекания, варки и жарки. После термической обработки клубни не темнеют и сохраняют приятную консистенцию.

Плотная кожура обеспечивает хорошую лёжкость. При соблюдении температурного режима и влажности картофель без проблем хранится до весны, особенно если заранее учесть распространённые ошибки, из-за которых возникают проблемы хранения картофеля.

Сравнение с ранними и среднеспелыми сортами

Ранние сорта позволяют получить урожай уже через 60-70 дней и подходят для регионов с коротким летом. Однако они обычно уступают по объёму урожая и срокам хранения. Среднеспелые сорта созревают дольше, зато формируют более плотные и крупные клубни.

"Аляска" выгодно выделяется стабильностью. Она сочетает хорошую урожайность с устойчивостью к прохладной погоде и подходит для длительного хранения, что делает её универсальным выбором. Об этом сообщает Огород Mail.

Плюсы и минусы сорта

Сорт считается удобным для участков разного размера и типа почвы.

высокая урожайность при правильном уходе;

хорошие вкусовые качества;

пригодность для хранения зимой;

универсальность в кулинарии.

При этом есть и особенности.

чувствительность к недостатку влаги;

требовательность к плодородию почвы;

необходимость регулярного окучивания;

снижение урожая при поздней посадке.

Советы по выращиванию

Выбирать здоровые, ровные клубни без повреждений. Высаживать картофель в хорошо прогретую и рыхлую почву. Соблюдать оптимальное расстояние между кустами. Обеспечивать регулярный полив и окучивание.

Популярные вопросы о картофеле "Аляска"

Можно ли собрать два урожая за сезон?

Нет, сорт относится к среднеспелым, и для созревания ему требуется около 100-110 дней.

Подходит ли он для хранения до весны?

Да, при правильных условиях хранения клубни сохраняют качество до нового сезона.

Какой урожай даёт один куст?

При хорошем уходе — до 10 килограммов картофеля с растения.