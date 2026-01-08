Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Денежное дерево теряет форму и удачу: что с ним делают почти в каждой квартире

Денежное дерево в квартире требует регулярной обрезки для сохранения формы
Садоводство

Денежное дерево давно считается одним из самых популярных комнатных растений и часто ассоциируется с благополучием и стабильностью. При этом в естественной среде оно способно вырастать до внушительных размеров, что делает регулярную обрезку важной частью ухода в домашних условиях. Грамотная формировка помогает сохранить аккуратный внешний вид и стимулирует развитие кроны, об этом сообщает Actualno.

Толстянка, денежное дерево
Фото: Own work by Marija Gajić, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Толстянка, денежное дерево

Почему денежному дереву нужна обрезка

В квартире денежное дерево растёт в ограниченном пространстве, а условия освещения не всегда бывают идеальными. Из-за этого растение может вытягиваться, терять плотность и выглядеть неухоженным, что особенно заметно у таких культур, как денежное дерево. Обрезка позволяет запустить рост новых побегов и вернуть кроне визуальный баланс.

Кроме эстетики, формировка помогает "настроить" растение под интерьер. Денежное дерево часто размещают рядом с другими комнатными растениями, декоративными кашпо или на подоконниках, где важны компактность и стабильная форма.

Лучшее время для обрезки

Подрезать денежное дерево можно в любое время года, но наиболее благоприятным периодом считается весна и лето. В это время растение активно растёт и быстрее восстанавливается после вмешательства. Если побеги стали слишком длинными, а расстояние между листьями увеличилось, это явный сигнал, что обрезка уже необходима.

При недостатке света проблема вытягивания усиливается, поэтому в холодный сезон важно учитывать режим освещения и при необходимости использовать фитолампы для комнатных растений, чтобы сохранить компактность кроны.

Как правильно подрезать денежное дерево

Для обрезки не требуется сложный инвентарь. Достаточно острых ножниц или секатора, которые обязательно должны быть чистыми. Это снижает риск повреждений и заболеваний.

Сначала определяют ветки, которые растут слишком активно или выбиваются из общей формы. Срез выполняют примерно на полсантиметра выше места выхода листа из стебля. Такой подход стимулирует рост новых побегов и помогает избежать образования сухих и неэстетичных пеньков.

За одну процедуру не рекомендуется удалять более трети всей листвы. Слишком радикальная обрезка может замедлить рост и вызвать стресс у растения. После процедуры денежному дереву важно обеспечить стабильный полив, подходящий грунт и рассеянный свет.

Сравнение: денежное дерево с обрезкой и без неё

Растение, которое регулярно подрезают, выглядит компактным, густым и ухоженным. Оно лучше держит форму, равномерно наращивает листву и сохраняет декоративность круглый год. Денежное дерево без обрезки чаще вытягивается, теряет баланс и со временем выглядит менее аккуратно, особенно в условиях квартиры.

Плюсы и минусы обрезки денежного дерева

Обрезка — эффективный, но требующий аккуратности инструмент ухода. При правильном подходе она даёт заметный результат и упрощает дальнейшее выращивание.

Плюсы:

  • стимулирует рост новых побегов;
  • делает крону более плотной;
  • помогает контролировать высоту растения;
  • улучшает внешний вид в домашних условиях.

Минусы:

  • чрезмерная обрезка может ослабить растение;
  • неправильное место среза портит внешний вид;
  • требует регулярного наблюдения за состоянием дерева.

Советы по обрезке денежного дерева шаг за шагом

  1. Подготовьте острые и продезинфицированные ножницы или секатор.

  2. Осмотрите растение и выберите вытянувшиеся или асимметричные ветки.

  3. Делайте срез на 0,5 см выше листового узла.

  4. Не удаляйте более одной трети листвы за одну процедуру.

  5. После обрезки обеспечьте растению хороший свет и умеренный полив.

Популярные вопросы о денежном дереве

Как часто нужно подрезать денежное дерево?
Обычно достаточно одной формирующей обрезки в год, при активном росте — по мере необходимости.

Можно ли обрезать денежное дерево зимой?
Можно, но восстановление проходит медленнее, поэтому весна и лето предпочтительнее.

Что лучше — обрезка или прищипка?
Обрезка подходит для формирования взрослого растения, прищипка — для стимуляции бокового роста на ранних этапах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
