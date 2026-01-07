Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти розы не кричат — они завораживают: сорта роз с лепестками, как тонкое кружево

Розу Candy Ruffles с коралловыми цветками выводят в Нидерландах
Среди множества сортов роз встречаются настоящие редкости, которые невозможно спутать с другими. Гофрированные розы сразу привлекают внимание необычной формой лепестков — они выглядят так, будто вырезаны вручную. Эти растения ценят не только за декоративность, но и за выносливость.

Розы с волнистыми лепестками
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Розы с волнистыми лепестками

Что такое гофрированные розы

Гофрированные розы получили своё название благодаря кружевным, волнистым лепесткам. Наиболее известны сорта голландской серии Ruffles, выведенные в начале XXI века. Они быстро завоевали популярность у цветоводов благодаря эффектному внешнему виду и относительной неприхотливости.

Розы этой серии относятся к группе флорибунда. Они хорошо растут как на солнце, так и в лёгкой полутени, стабильно цветут до заморозков и при правильном укрытии успешно зимуют в средней полосе. Цветение проходит волнами, с коротким перерывом между ними.

Особенности цветения и ухода

Гофрированные бутоны раскрываются медленно, постепенно показывая сложную форму лепестков. Цветки устойчивы к дождю и солнечному свету, обладают слабым, ненавязчивым ароматом. При этом выраженность "кудрявости" может меняться в зависимости от погоды, условий выращивания и даже времени сезона.

Для сохранения декоративности кустов важно своевременно удалять отцветшие бутоны и повреждённые листья. Это стимулирует повторное цветение и снижает риск заболеваний.

Популярные сорта серии Ruffles

Среди гофрированных роз есть как яркие, так и нежные варианты, подходящие для разных задач в саду.

  • Candy Ruffles отличается коралловыми густомахровыми цветками диаметром до 8 см. Куст компактный, аккуратный, хорошо подходит для клумб и контейнеров.
  • Chocolate Ruffles узнаваема по необычному сочетанию бордово-коричневых и оранжево-жёлтых лепестков. Цветёт рано, но требует профилактики грибковых заболеваний.
  • Dream Ruffles считается одним из самых востребованных сортов. Абрикосово-розовые цветки с лёгким ароматом собраны в аккуратные кисти и подходят как для клумб, так и для срезки.
  • Mystique Ruffles выделяется контрастной окраской лепестков: тёмно-красная лицевая сторона сочетается с серебристо-белой изнанкой. Сорт отличается хорошим иммунитетом.
  • Queen Ruffles оправдывает своё название крупными кремовыми цветками, которые со временем приобретают тёплый жёлтый оттенок. Растение устойчиво к распространённым болезням.
  • Splendid Ruffles радует ярко-жёлтыми цветками и плотным кустом, который хорошо смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках.
  • Sweet Ruffles — нежный сорт с розовыми лепестками и более компактными цветками, подходящий для бордюров и контейнерного выращивания.

Сравнение гофрированных роз с классическими сортами

В отличие от традиционных чайно-гибридных роз, гофрированные сорта выигрывают за счёт формы цветка и продолжительного цветения. Они менее требовательны к условиям и лучше подходят для декоративных посадок, где важна стабильность внешнего вида на протяжении всего сезона. Об этом рассказывает Ogorod.

Плюсы и минусы гофрированных роз

Гофрированные розы ценятся за декоративность, устойчивость к погодным условиям и обильное цветение. Они подходят для клумб, бордюров, контейнеров и срезки. К недостаткам можно отнести чувствительность некоторых сортов к грибковым заболеваниям и необходимость защиты от сильного ветра. Также важно не перекармливать растения минеральными удобрениями.

Советы по выращиванию

Для посадки выбирайте защищённые от ветра участки с плодородной почвой. Полив должен быть регулярным, но без застоя воды. Подкормки проводят умеренно, делая упор на комплексные удобрения. На зиму кусты обязательно укрывают, особенно в регионах с холодными зимами.

Популярные вопросы о гофрированных розах

Подходят ли они для начинающих садоводов?

Да, при соблюдении базовых правил ухода большинство сортов хорошо приживаются.

Можно ли выращивать их в контейнерах?

Многие сорта прекрасно подходят для контейнерного выращивания.

Где лучше покупать такие розы?

Рекомендуется выбирать проверенные питомники, чтобы избежать пересортицы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы огород садоводство
