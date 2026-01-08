Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Семь культур, что раскрываются только зимой: пропустите январь — потеряете весенний урожай

Лук и шалот сажают зимой для формирования крупных луковиц — ouest-france
Садоводство

Январь кажется временем полного затишья, но именно сейчас опытные садоводы делают задел на сильный сезон. Холодная почва и короткий день вовсе не помеха — для ряда культур это идеальные условия старта. Те, кто начинает работу в начале года, получают более ранние и стабильные урожаи весной. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Почему январь — стратегический месяц для сада и огорода

Зимой рост надземной части растений почти остановлен, зато корневая система продолжает развиваться. Посадки, сделанные в январе, используют этот период для укоренения без лишнего стресса. Почва сохраняет естественную влагу, а растения не тратят силы на листья и цветы, направляя энергию в корни.

Такой подход особенно ценен для дачников, которые хотят снизить зависимость от летнего полива и получить более выносливые посадки. Зимние работы позволяют распределить нагрузку и войти в весну уже с готовыми грядками и саженцами.

Бобы и горох: ранний урожай и польза для почвы

Фасоль и горох относятся к самым морозостойким огородным культурам. Они спокойно переносят кратковременные заморозки и отлично чувствуют себя при раннем посеве.

Посеянные в январе бобовые дают урожай уже в мае. Это не только ранние свежие овощи, но и освобожденное место под томаты, перцы или кабачки. Дополнительный бонус — способность бобовых обогащать почву азотом, улучшая ее структуру без удобрений.

Чеснок, лук и шалот: холод им только на пользу

Луковичные культуры нуждаются в яровизации — периоде охлаждения, без которого полноценная луковица не сформируется. Январская посадка дает им оптимальные условия.

Чеснок, репчатый лук и лук-шалот успевают хорошо укорениться до весны, что делает их более устойчивыми к засухе. Главное условие — хороший дренаж. На тяжелых почвах лучше формировать приподнятые грядки высотой 10-15 см, чтобы избежать загнивания.

Плодовые деревья с открытой корневой системой

Зима — лучшее время для посадки плодовых деревьев с голыми корнями. Яблони, груши и вишни в этот период стоят дешевле, а приживаемость у них часто выше, чем у контейнерных саженцев.

Пока дерево находится в состоянии покоя, его корни успевают адаптироваться к почве. К весне такие саженцы входят уже подготовленными, без стресса от пересадки.

Ревень — многолетник, который любит зимнюю посадку

Ревень отлично переносит посадку и деление именно в период покоя. Январская высадка позволяет растению быстро стартовать весной.

Для хорошего результата важно заранее подготовить питательную яму с компостом или перепревшим навозом. Ревень благодарно отзывается на органику и уже в новом сезоне дает мощные, сочные черешки.

Сравнение: зимние и весенние посадки

Посадки в январе выигрывают за счет раннего укоренения и естественной влажности почвы. Весенние работы часто сопровождаются дефицитом времени и пересыханием грунта. Зимний старт снижает нагрузку и повышает устойчивость растений.

Советы по посадкам в январе

  1. Работайте только в периоды оттепели, когда почва не промерзла.

  2. Избегайте посадок в снег и при сильных морозах.

  3. Обеспечьте дренаж для луковичных культур.

  4. Мульчируйте плодовые деревья и ревень, но не лук и чеснок.

Популярные вопросы о январских посадках

Можно ли сажать в мороз?
Нет, посадки проводят только при плюсовой температуре.

Подходят ли январские посадки для всех регионов?
Лучше всего — для зон с мягкой зимой.

Нужно ли укрытие?
Для деревьев и ревеня — желательно, для лука и чеснока — умеренно.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
