Куст, который превращает любую террасу в южный курорт: главное — не допустить одной ошибки при обрезке

Голубой жасмин обрезают после окончания цветения

Это растение легко спутать с лианой, кустарником или даже экзотическим жасмином, но за нежным обликом скрывается характер с чёткими требованиями. Плюмбаго ценят за продолжительное цветение, выразительный цвет и универсальность — он одинаково уместен в саду и в доме. Однако без понимания его природы добиться идеального результата не получится.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Плюмбаго

Плюмбаго, свинчатка или голубой жасмин — в чём разница

Плюмбаго — это ботаническое название растения, известного также как свинчатка. В быту его часто называют голубым жасмином, хотя к настоящим жасминам он отношения не имеет. Культура относится к семейству Свинчатковые и объединяет вечнозелёные кустарники и полукустарники с поникающими побегами и бархатистой листвой.

Происхождение названия связывают либо с латинским plumbum — "свинец", либо с использованием растения в народной медицине. В любом случае, декоративные качества плюмбаго давно затмили его исторические ассоциации.

Основные виды плюмбаго, которые выращивают чаще всего

В культуре распространены в основном два вида. Плюмбаго розовый — компактный кустарник высотой до 1 м с малиново-пурпурными трубчатыми цветками, который цветёт летом. Второй и самый популярный вариант — плюмбаго капское, или ушковидное. Именно его называют голубым жасмином из-за небесно-голубых соцветий с тёмными прожилками на лепестках. Этот вид радует цветением с весны до осени и отличается высокой декоративностью.

Выращивание плюмбаго в открытом грунте

В южных регионах плюмбаго можно выращивать в саду. Оптимальная температура для активного роста — около 25-28 °C. Кратковременное похолодание до +7 °C растение переносит без проблем, но при заморозках надземная часть может пострадать. Поэтому чаще всего плюмбаго высаживают в контейнеры или уличные кадки, чтобы при необходимости перенести его на зимовку.

В грунте растение способно разрастаться до 3-4 м, а в горшечной культуре обычно ограничивается 1,5-2 м. Для красивой формы плюмбаго нуждается в опоре и регулярной обрезке, которая стимулирует цветение и контролирует рост. Об этом сообщает Огород.ru.

Свет, почва и полив — ключевые условия

Лучше всего плюмбаго чувствует себя на солнечных участках. Лёгкая полутень допустима, но при недостатке света цветение становится менее обильным. Почва нужна рыхлая, воздухопроницаемая и хорошо дренированная. Для контейнеров подойдёт универсальный субстрат для цветущих растений с добавлением песка или перлита.

Весной и летом растение поливают регулярно, не допуская застоя воды. Зимой полив сокращают, поддерживая почву слегка влажной. В период активного роста используют комплексные удобрения для декоративно-цветущих культур.

Формировка и обрезка

Обрезка — важная часть ухода. После окончания цветения побеги укорачивают, придавая растению аккуратную форму. У плюмбаго ушковидного обычно удаляют около трети длины побегов, а розовый вид обрезают сильнее. Это помогает сохранить компактность и стимулирует образование новых цветоносов.

Плюмбаго как комнатное растение

В домашних условиях чаще всего выращивают плюмбаго капское. Его формируют в виде куста или ампельного растения, позволяя побегам свободно ниспадать. Он эффектно смотрится в напольных кашпо, на подставках или у опор.

Для пышного цветения необходим яркий свет — лучше всего подойдут южные, юго-восточные или юго-западные окна. Зимой растение желательно досвечивать фитолампами, чтобы избежать вытягивания побегов и потери листьев.

Зимовка и микроклимат

Идеальная зимовка для плюмбаго — при температуре 10-15 °C и умеренном поливе. Кратковременное понижение температуры допустимо, но резкие перепады нежелательны. Если прохладную зимовку организовать невозможно, растение может перезимовать и в тепле, но весной потребуется более сильная обрезка для восстановления декоративности.

Популярные вопросы о выращивании плюмбаго

Подходит ли плюмбаго для начинающих?

Да, при соблюдении базовых условий.

Можно ли выращивать его без опоры?

Да, в ампельной форме.

Почему растение не цветёт?

Чаще всего из-за недостатка света или отсутствия обрезки.