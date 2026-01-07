Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Луковицы под снегом выживают чаще, чем кажется: садоводы зря тратят силы каждую осень

Георгины и другие луковицы можно оставить в земле зимой при мягком климате
Садоводство

Мороз щиплет воздух, листья георгинов повисают, и у садоводов автоматически включается режим "срочно выкапывать". Считается, что нежные луковицы и клубни нельзя оставлять в земле до промерзания почвы. Их выкапывают, очищают, подсушивают и отправляют на хранение, чтобы весной снова получить яркое цветение, об этом сообщает Actualno.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обязательно ли выкапывать луковицы осенью

Классическая схема знакома многим: выкопать, высушить, убрать в прохладное место и весной посадить снова. Метод рабочий, но трудозатратный и не всегда оправданный, особенно если речь идёт о георгинах, для которых важны нюансы зимнего хранения клубней.

Осенняя холодная земля, лишняя суета и риск повредить посадочный материал заставляют задуматься, есть ли альтернатива. Хорошая новость в том, что в ряде случаев луковицы действительно можно оставить на месте. Всё зависит от климата, микроклимата участка и ценности конкретных растений.

Метод утепления почвы: оставить в земле

Этот способ часто называют самым ленивым, но при мягких зимах он вполне жизнеспособен. Его суть — не выкапывать луковицы, а защитить их от резких перепадов температуры за счёт укрытия.

Сначала важно дождаться первых заморозков. Они убивают надземную часть и дают сигнал луковице перейти в состояние покоя. После этого сухую листву обрезают, оставляя около 15 см над уровнем почвы.

Когда грунт начинает промерзать, участок укрывают мульчей. Используют солому, опилки, кору или сухие листья слоем 20-30 см. Такой приём работает по тому же принципу, что и зимние укрытия для сада, — он удерживает стабильную температуру у корней.

Весной мульчу убирают и наблюдают, какие растения тронулись в рост. Метод простой, но не универсальный: при затяжных морозах луковицы могут погибнуть, поэтому редкие и ценные экземпляры лучше не подвергать риску.

Метод "посадил и забыл": хранение в горшках

Если луковицы уже растут в контейнерах, выкапывать их вообще не обязательно. Вместо этого горшок перемещают целиком. Такой подход особенно удобен для бегоний, каладиумов и некоторых сортов георгинов, а также для растений с чувствительной корневой системой.

После первых заморозков листья оставляют до полного отмирания, затем обрезают, оставляя 2,5-5 см над почвой, и полностью прекращают полив. Это помогает луковицам войти в глубокий покой и снижает риск загнивания.

Горшки переносят в тёмное и прохладное помещение с температурой 4-10 °C, избегая как отопления, так и промерзания. Зимой растения не трогают. В конце периода покоя контейнер возвращают к свету и постепенно возобновляют полив.

Сравнение способов зимовки луковиц

Классическое выкапывание даёт максимальный контроль и подходит для холодных регионов, но требует времени и места для хранения. Оставление в грунте с мульчированием экономит силы, однако сильно зависит от погоды. Хранение в горшках — компромисс: меньше работ осенью, но больше внимания летом.

Советы шаг за шагом по сохранению луковиц зимой

  1. Оцените глубину промерзания почвы в регионе.

  2. Определите, какие растения наиболее ценны.

  3. Используйте мульчу достаточной толщины.

  4. Для горшков обеспечьте стабильную прохладу.

  5. Не поливайте луковицы в период покоя.

  6. Весной возвращайте растения к свету постепенно.

Популярные вопросы о хранении луковиц зимой

Нужно ли всегда выкапывать георгины?

Нет, при мягких зимах и хорошем укрытии их можно оставить в земле, но для ценных сортов это риск.

Сколько стоит хранение луковиц в контейнерах?

Дополнительных затрат почти нет, если есть подвал или гараж.

Что надёжнее — грунт или горшок?

В холодных регионах надёжнее горшок или выкапывание, в мягком климате подойдёт мульчирование.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
