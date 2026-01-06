Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выглядит странно, а стоит как чугунный мост — этот комнатный цветок всё равно скупают и губят

Монстера обликва требует высокой влажности и стабильной температуры — Actualno
Садоводство

За последнее десятилетие среди лиственных комнатных растений появилось немало модных новинок, но лишь немногие из них получили по-настоящему культовый статус. Монстера обликва — редкое растение, вокруг которого сформировался почти миф, подпитанный высокой ценой, сложным уходом и необычным внешним видом. Даже опытные коллекционеры признают, что вживую она выглядит почти нереально, об этом сообщает Actualno.

Монстера
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Монстера

В чём уникальность монстеры обликва

Монстера обликва считается одним из самых редких и дорогих видов монстер. Цена подтверждённых экземпляров стартует примерно со 140 тысяч рублей и может доходить до нескольких сотен тысяч — в зависимости от размера, возраста и состояния растения. Такая цена связана не с ажиотажем, а с реальной редкостью и сложностью выращивания.

Главная особенность — листья, которые выглядят почти прозрачными. Они тонкие, словно бумага, и настолько сильно изрезаны отверстиями, что плотной ткани в них меньше, чем пустого пространства. У зрелых растений листовая пластина кажется почти скелетной: форму удерживают лишь тонкие перемычки. Эта хрупкость делает растение одновременно притягательным и крайне уязвимым.

Почему возникает путаница с другими монстерами

Монстеру обликва часто путают с более распространённой монстерой адансона. Многие растения, продаваемые в интернете под названием обликва, на деле оказываются разновидностями адансона с обильной перфорацией листьев. Настоящая обликва растёт медленно, образует меньше листьев и отличается заметно более тонкой текстурой.

Эти отличия легко упустить без опыта, поэтому массовая неправильная маркировка лишь повысила ценность проверенных, подлинных растений. Для коллекционеров наличие настоящей монстеры обликва стало показателем экспертности и серьёзного подхода к редким комнатным культурам.

Как выращивать монстеру обликва дома

Несмотря на репутацию сложного растения, монстеру обликва можно выращивать в домашних условиях при строгом соблюдении требований. Она предпочитает высокую влажность воздуха, стабильное тепло и яркий рассеянный свет без прямого солнца. Именно поэтому многие владельцы держат её в теплицах или закрытых витринах.

Полив должен быть точным: почва должна подсыхать между поливами, но не оставаться сухой надолго. Зимой уход особенно важен — сухой воздух и температурные перепады могут серьёзно ослабить растение, особенно в условиях, когда зимний уход за комнатными растениями требует пересмотра привычных схем. Монстеру обликва стоит держать подальше от дверей, окон и сквозняков, а для поддержания влажности использовать увлажнитель или регулярное опрыскивание.

Альтернативы для обычной квартиры

Если внешний вид монстеры обликва привлекает, но цена и требования кажутся чрезмерными, существуют более практичные варианты. Монстера адансона и монстера эскелето внешне похожи, но отличаются большей плотностью листьев и устойчивостью. Они легче адаптируются к условиям квартиры и не требуют постоянного контроля микроклимата, особенно при стандартном уходе за комнатными растениями зимой.

Плюсы и минусы монстеры обликва

Перед покупкой важно объективно оценить особенности растения. Монстера обликва может стать украшением коллекции, но подойдёт не каждому.

Преимущества:

  • редкость и выразительный внешний вид;
  • высокая коллекционная ценность;
  • эффектный акцент для интерьера или домашней теплицы.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • чувствительность к влажности и температуре;
  • сложный уход по сравнению с другими монстерами.

Советы по уходу за монстерой обликва

  1. Размещайте растение в месте с ярким рассеянным светом.

  2. Поддерживайте стабильно высокую влажность воздуха.

  3. Поливайте после подсыхания верхнего слоя почвы.

  4. Исключите сквозняки и резкие перепады температуры.

  5. Зимой уделяйте особое внимание микроклимату.

Популярные вопросы о монстере обликва

Как отличить монстеру обликва от монстеры адансона?

У монстеры обликва листья заметно тоньше, рост медленнее, а новых листьев появляется меньше.

Что лучше выбрать для квартиры?

Для большинства домов практичнее подойдёт монстера адансона — она менее требовательна и проще в уходе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
