Ольга Сакиулова

Экзот, который пахнет сыром, а лечит как суперфуд: неожиданная находка для домашних садоводов

Сырное дерево заменяет декоративный фикус в интерьере
Садоводство

Экзотическое растение с необычным ароматом всё чаще появляется не только в магазинах здорового питания, но и в городских квартирах. Нони, известный как сырное дерево, ценят за полезные плоды и удивительную неприхотливость при выращивании в помещении. Это декоративное деревце способно не только украсить интерьер, но и порадовать собственным урожаем.

Молодые плоды нони на ветке
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Молодые плоды нони на ветке

Что такое нони и чем он привлекает внимание

Нони, или моринда цитрусолистная (Morinda citrifolia), относится к семейству мареновых и родом из Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. В природе это компактное деревце высотой до 5-6 метров с прямым стволом и крупными мясистыми листьями. Листовые пластины ярко-зелёные, с выраженными жилками и плотной восковидной поверхностью, благодаря чему растение выглядит эффектно и может заменить привычные комнатные культуры вроде фикуса.

Особенности цветения и плодов

Главная ботаническая особенность нони — цветки, которые распускаются прямо на поверхности формирующегося плода. Небольшие белые трубчатые цветки собраны в компактные соцветия, а после опыления плод быстро увеличивается в размере. Созревая, он меняет цвет с зелёного на светло-жёлтый или кремовый. По форме и размеру зрелый плод напоминает картофелину и содержит десятки твёрдых семян. Растение самоопыляемое, поэтому для плодоношения достаточно одного экземпляра.

Почему нони называют сырным деревом

Полностью созревшие плоды обладают специфическим запахом, который многие сравнивают с ароматом выдержанного сыра. Именно из-за этого нони получил своё народное название. Вкус при этом описывают как кисло-сладкий, с оттенками переспелого ананаса. Молодые листья растения также съедобны и содержат заметное количество белка, а семена после обжарки традиционно употреблялись в пищу на островах. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

История и культурное значение растения

На Таити, Гавайях и других полинезийских островах нони использовали на протяжении тысячелетий. Растение занимало важное место в мифологии и народной медицине, а его плоды и листья применялись для поддержания сил и восстановления организма. Европейцы обратили внимание на нони в XVIII веке, а в конце XX столетия интерес к нему возродился благодаря изучению состава и популяризации сока нони.

Полезные свойства плодов и листьев

Нони часто относят к категории "суперфудов" из-за высокой концентрации антиоксидантов, ферментов и биологически активных соединений. В составе плодов и листьев содержатся вещества, которые поддерживают иммунную систему, участвуют в восстановительных процессах и помогают организму справляться с нагрузками. В народной практике нони применяли при самых разных состояниях — от проблем с пищеварением до воспалительных процессов. При этом растение используют как дополнительное средство, а не замену основного лечения.

Как вырастить нони в квартире

Выращивание нони в домашних условиях возможно даже из семян. Растению требуется яркий рассеянный свет, тепло и регулярный, но умеренный полив. Лучше всего оно чувствует себя в рыхлом, питательном субстрате с хорошим дренажем. В период активного роста полезны подкормки для декоративно-лиственных или плодовых комнатных растений. При соблюдении базового ухода нони может цвести и плодоносить круглый год.

Популярные вопросы о выращивании нони

Как быстро нони начинает плодоносить в квартире?
При хорошем уходе первые плоды могут появиться через несколько лет.

Нужны ли опылители?
Нет, растение самоопыляемое.

Подходит ли нони для начинающих?
Да, при соблюдении базовых условий ухода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
деревья садоводство комнатные растения
