Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Снег исчез — и начались проблемы: 4 зимних мифа, которые заставляют дачников терять урожай

Озимые культуры гибнут при морозах ниже −20 без снега
Садоводство

Бесснежная зима для дачников всегда становится поводом для тревоги, ведь привычный снежный покров воспринимается как гарантия защиты сада и огорода. Отсутствие снега действительно меняет условия зимовки растений и состояние почвы, но не всегда приводит к катастрофическим последствиям. Многие опасения связаны скорее с мифами, чем с реальными угрозами.

Промерзшая почва
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Промерзшая почва

Почему отсутствие снега пугает садоводов

Снег выполняет сразу несколько функций: он работает как естественный утеплитель, защищает корни от резких морозов и служит основным источником влаги весной. Когда почва остается открытой, она промерзает глубже, быстрее теряет влагу и становится уязвимой для ветров. Именно поэтому зима без снежного покрова воспринимается как риск для деревьев, кустарников, многолетников и будущего урожая.

Миф о том, что без снега растения неизбежно погибают

Распространено мнение, что бесснежная зима губительна для всего сада. На практике всё зависит от возраста растений, глубины корневой системы и силы морозов. Молодые саженцы, поздно высаженные деревья и декоративные многолетники действительно страдают чаще, так как их корни расположены близко к поверхности. Взрослые деревья и кустарники обычно переносят такие зимы спокойнее благодаря глубоким корням, получающим тепло из нижних слоев почвы.

Как защитить уязвимые культуры

Для компенсации отсутствия снега используют укрытия. Лапник, агроволокно и органическая мульча слоем 10-15 см помогают сохранить тепло и снизить промерзание. Особого внимания требуют озимые культуры. Они нуждаются в стабильной температуре у поверхности почвы, однако гибнут лишь при сильных морозах ниже -15…-20 °C без снежного покрова. Своевременный посев и мульчирование значительно повышают их шансы на успешную зимовку.

Миф о оздоровлении почвы морозами

Существует заблуждение, что сильный мороз по голой земле уничтожает вредителей и болезни. На деле большинство патогенов и личинок зимуют глубоко в почве или в растительных остатках. Зато без снежной защиты первыми гибнут полезные микроорганизмы и дождевые черви, обитающие в верхнем плодородном слое. Весной такая почва хуже усваивает удобрения, и на восстановление микробиома требуется время.

Семена сорняков морозов не боятся

Надежда на то, что бесснежная зима избавит от сорняков, также не оправдывается. Семена многих сорных растений устойчивы к холоду и даже нуждаются в промораживании для прорастания. Весной они появляются так же активно, как и после обычной зимы, поэтому прополки избежать не удастся. Об этом сообщает Огород.ru.

Всегда ли бесснежная зима означает плохой урожай

Отсутствие снега не является прямым приговором урожайности. Итоговый результат зависит от весенних осадков, состояния почвы, подкормок и ухода. Если весной хватает дождей, а грунт правильно подготовлен, растения способны нормально развиваться. Грамотная агротехника помогает компенсировать зимние потери.

Чем действительно опасна зима без снега

Главный риск — дефицит влаги. Талая вода обычно глубоко пропитывает почву, создавая запас на начало сезона. При бесснежной зиме приходится рассчитывать только на дожди, которые увлажняют верхний слой. В период активного роста это может привести к засухе и увеличению поливов. Дополнительную угрозу создают ветры и перепады температур, особенно на песчаных и супесчаных почвах.

Популярные вопросы о бесснежной зиме

Как понять, что растения пострадали зимой?
Признаки проявляются весной: слабый рост, подмерзшие побеги, плохое укоренение.

Что лучше для защиты почвы — мульча или укрытие?
Оптимально сочетать оба способа.

Сколько поливать весной после бесснежной зимы?
Частота и объем зависят от типа почвы и количества осадков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы зима почва огород урожай садоводство
Новости Все >
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
Сейчас читают
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красота и стиль
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Последние материалы
Диетологи выделили 4 основные ошибки при похудении — Metropoles
Озимые культуры гибнут при морозах ниже −20 без снега
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Неправильная уборка ванной ускоряет появление плесени и налёта — Southern Living
Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир"
Остров Пинат сохранил дикую природу без отелей и машин — писательница Шерман
Гуаша стимулирует лимфоотток и тонус кожи при регулярном применении — Vlasta
На дне океана у Индонезии нашли следы Homo erectus — Daily Mail
Освоение новых навыков улучшает память у пожилых людей — журнал Psychological Science
Подорожник восстанавливает структуру вытоптанной земли — ouest-france
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.