Выдерживает то, что ломает даже многолетники: цветок-терминатор для экстремального лета

Диморфотека зацветает через 9 недель после посева

Даже если лето преподносит сюрпризы в виде жары, ветра и резких перепадов погоды, сад всё равно может выглядеть ухоженным и ярким. Секрет — в правильном выборе растений, которым не нужен постоянный уход. Одним из таких вариантов считается диморфотека, способная цвести там, где многие цветы сдаются.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Диморфотека

Что за растение диморфотека и откуда оно родом

Диморфотека, которую также называют капскими ноготками или африканской ромашкой, происходит из Южной Африки. В природной среде ей приходится выживать под палящим солнцем, при сильных ветрах и минимальном количестве осадков. Эти условия сформировали главное качество растения — устойчивость. Цветок легко переносит жару, засуху и порывистый ветер, не теряя декоративности.

Почему диморфотека считается безпроблемным цветком

Это растение ценят садоводы за сочетание выносливости и внешней привлекательности. Диморфотека образует аккуратные кустики с яркими ромашковидными соцветиями, которые раскрываются на солнце и сохраняют свежий вид даже в экстремальную погоду. Она не предъявляет строгих требований к почве и спокойно растёт на бедных, песчаных или каменистых участках.

Как правильно посадить диморфотеку

Выращивание диморфотеки не требует рассады и сложного инвентаря. Семена можно высевать сразу в открытый грунт в начале мая, когда минует риск сильных заморозков. Уже через 8-9 недель растение начинает активно цвести, украшая клумбы, бордюры и садовые дорожки.

Для посадки лучше выбрать:

солнечное место;

возвышенный участок;

почву с хорошим дренажем.

Именно такие условия позволяют цветку раскрыть весь потенциал.

Единственный нюанс, о котором важно знать

Несмотря на выносливость, у диморфотеки есть слабое место — избыток влаги. Затяжные дожди и застой воды в почве могут навредить корневой системе. Поэтому растение не подходит для низин и тяжёлых, плохо просыхающих грунтов. В остальном уход сводится к минимуму и не требует регулярных подкормок или сложного полива. Об этом сообщает NEWS. ru.

Как вырастить диморфотеку без хлопот

Выберите солнечный и сухой участок. Подготовьте рыхлую почву с хорошим отводом воды. Посейте семена прямо в грунт в начале мая. Поливайте умеренно, только при длительной засухе. Удаляйте отцветшие соцветия для продления цветения.

Популярные вопросы о диморфотеке

Подходит ли диморфотека для начинающих садоводов?

Да, это одно из самых неприхотливых декоративных растений.

Можно ли выращивать её в жарких регионах?

Цветок отлично переносит высокие температуры и яркое солнце.

Нужны ли удобрения?

Как правило, нет — диморфотека хорошо растёт даже на бедных почвах.