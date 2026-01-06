Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Лунный свет зажигает их лучше солнца: ночные растения, способные околдовать даже пустой участок

Мирабилис халапа раскрывает цветы только в сумерках — MATEORED tameteo.com.
Садоводство

Когда солнце скрывается за горизонтом, кажется, что сад замирает и уходит в тень. Но именно в этот момент некоторые растения только начинают свою главную партию, раскрывая цветы, усиливая ароматы и превращая вечернее пространство в особый, почти театральный пейзаж. Об этом сообщает MATEORED tameteo.com.

Ночной сад с цветами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночной сад с цветами

Ночная красавица, которая оживляет сумерки: мирабилис халапа

Мирабилис халапа, также известная как "ночная красавица" или "дон Диего де ночь", — одно из самых благодарных растений для вечернего сада. Это травянистый вид родом из Мексики, который легко приживается на клумбах, вдоль дорожек и даже в больших горшках.

Её особенность — чёткий ритм жизни. Цветки раскрываются ближе к вечеру и остаются открытыми до рассвета, закрываясь с первыми лучами солнца. Именно в эти часы сад наполняется мягкими оттенками и сладким ароматом.

Цветовая палитра поражает разнообразием: белые, жёлтые, розовые, фуксиевые цветы, а иногда — сразу несколько оттенков на одном растении. Это естественная особенность вида, а не редкая мутация. При умеренном климате мирабилис ведёт себя как многолетник, а в холодных регионах надземная часть отмирает, но клубень спокойно переживает зиму.

Растение нетребовательно: ему достаточно солнца или полутени, умеренного полива и хорошо дренированной почвы. Единственный нюанс — активное самосевное размножение, поэтому за ним иногда стоит приглядывать.

Королева ночи, которая цветёт лишь на несколько часов: Epiphyllum oxypetalum

Среди кактусов существует настоящая легенда — эпифиллум оксипеталум, известный как "королева ночи". Этот вид родом из тропических лесов Центральной и Северной Южной Америки и ведёт эпифитный образ жизни, цепляясь за деревья с помощью воздушных корней.

Его плоские мясистые стебли далеки от образа пустынного кактуса, а цветение превращается в редкое событие. Огромные белые цветы диаметром до 30 сантиметров раскрываются на закате, источают насыщенный сладкий аромат и увядают уже к утру.

Цветение происходит всего несколько раз в год и только у зрелых растений. Именно эта редкость делает каждое раскрытие настоящим праздником. Epiphyllum прекрасно чувствует себя на светлых балконах, в патио или у окон без прямого солнца. Ему подходит воздушный субстрат, умеренный полив с полным просыханием и неглубокий, но широкий горшок.

Ароматный куст, который наполняет весь сад: Cestrum nocturnum

Если вечерний сад ассоциируется прежде всего с ароматом, то цеструм ночной, или "галан ночи", не имеет конкурентов. Этот кустарник родом из Карибского региона и Центральной Америки может достигать 2-4 метров в высоту.

Его цветки небольшие и неброские, но с наступлением сумерек растение начинает излучать интенсивный, сладкий и обволакивающий аромат, который распространяется на десятки метров. Именно запах делает цеструм главным акцентом ночного сада.

Он цветёт волнами весной и летом, а в мягком климате — до поздней осени. Растение предпочитает полутень или умеренное солнце, плодородную почву и регулярный полив. Сильные морозы переносит плохо, поэтому в холодных регионах его выращивают в контейнерах или укрывают на зиму.

Сравнение ночных растений для сада

Мирабилис подкупает простотой и обилием цветов, эпифиллум — редкостью и эффектностью цветения, а цеструм — мощным ароматом. Вместе они позволяют создать сад, который живёт не только днём, но и ночью, предлагая разные ощущения: цвет, запах и атмосферу.

Советы по созданию вечернего сада

  1. Размещайте ночные растения рядом с террасой или дорожками.

  2. Сочетайте ароматные и визуально выразительные виды.

  3. Используйте мягкое садовое освещение для усиления эффекта.

  4. Подбирайте дренированный грунт и защищённые от ветра места.

Популярные вопросы о ночных цветах

Можно ли выращивать эти растения в контейнерах?
Да, особенно эпифиллум и цеструм — это удобно для защиты от холода.

Цветут ли они каждую ночь?
Мирабилис — почти ежедневно, эпифиллум — редко, цеструм — волнами.

Подходят ли они для маленького сада?
Да, при грамотном размещении даже один куст создаёт эффект.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения
Новости Все >
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Телефон можно подключить к классическому авторадио без замены — Car And Motor
Гривна обновила исторический минимум, достигнув отметки 42,42 за доллар
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Физическая активность снижает уровень сахара при преддиабете — эндокринолог Зилли
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
У берегов Бретани обнаружена гигантская стена TAF1 возрастом около 7800 лет
Яичная скорлупа с уксусом улучшает рост растений — Prima Inspirace
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Многолетники формируют чёткий бордюр вдоль садовых дорожек
Миндальные корзиночки готовятся за 20 минут из слоеного теста
Близнецы нередко оказываются источником флирта вне пары
Бирманские питоны во Флориде уничтожают местную фауну — CPG
Тепловизионная камера поможет выявить щели в утеплении стен — Aptaerials
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.