Анна Маляева

Красивый, спорный и урожайный: паслён возвращается на грядки, балконы и подоконники

Чёрный паслён используют для варенья и начинок
Садоводство

Паслён давно вызывает споры у дачников и любителей комнатных растений. Одни считают его опасной ягодой, другие — полезной культурой и даже украшением интерьера. Разобраться в этом противоречии особенно важно, если растение появляется в доме или на участке.

Паслён
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Паслён

Паслён: один род — разные свойства

Паслён относится к обширному семейству Паслёновых, куда входят томаты, картофель и баклажаны. В природе существует более тысячи его видов, и среди них встречаются как ядовитые, так и съедобные формы. Именно из-за этого паслён часто попадает в списки ядовитых растений, которые требуют осторожности при выращивании.
В России чаще всего встречаются паслён чёрный, сладко-горький и рогатый. Первые два используют в медицине, третий считается агрессивным сорняком. При этом ягоды чёрного паслёна в спелом виде пригодны в пищу, что нередко вводит в заблуждение неопытных садоводов.

Декоративные виды для дома и сада

Помимо дикорастущих форм, популярны декоративные паслёны, выращиваемые в квартире или на клумбе. Ложноперечный паслён с яркими красными ягодами часто называют "рождественской вишней", а сосочковый ценят флористы за необычную форму плодов. Эти растения эффектны, но их ягоды и листья токсичны, поэтому их размещают подальше от детей и домашних животных.
Чтобы не перепутать декоративные и съедобные культуры, полезно ориентироваться на материалы о том, как отличить съедобные и ядовитые растения по внешним признакам.

Съедобный паслён: санберри

Санберри, или садовый паслён крупноплодный, — гибридный вид, выведенный специально для огорода. Он даёт крупные тёмные ягоды и отличается высокой урожайностью. Культура неприхотлива, хорошо растёт в средней полосе и используется для варенья, джемов и выпечки. В свежем виде ягоды имеют нейтральный вкус, но после термообработки раскрываются лучше. Об этом сообщает Ogorod.

Съедобный и декоративный паслён

Паслёны часто путают между собой, хотя цели их выращивания и свойства принципиально разные. Понимание различий помогает избежать ошибок и рисков.

Съедобный паслён (санберри) выращивают как огородную культуру. Он формирует крупный куст, похожий на томат, даёт высокий урожай и используется в переработке — для варенья, джемов, начинки для выпечки. Его ягоды безопасны только в полностью зрелом виде и практически не употребляются сырыми из-за нейтрального вкуса.

Декоративный паслён ценится прежде всего за внешний эффект. Компактные кусты, яркие ягоды и длительное сохранение плодов на ветках делают его популярным комнатным и садовым растением. Однако такие паслёны не предназначены для еды: их листья и плоды ядовиты, а выращивание требует повышенной осторожности, особенно в доме с детьми и животными.

Главное различие между ними заключается не во внешнем сходстве, а в назначении. Съедобный паслён — это овощная культура с практической пользой, декоративный — элемент озеленения, который радует глаз, но требует строгого соблюдения мер безопасности.

Плюсы и минусы выращивания паслёна

Выращивание паслёна имеет свои особенности. Перед посадкой стоит оценить все стороны культуры.

Плюсы:

  • декоративный вид и яркие плоды;
  • высокая устойчивость к погодным условиям;
  • возможность получить съедобный урожай у санберри.

Минусы:

  • наличие ядовитых видов в одном роде;
  • риск для детей и животных при неправильном выборе сорта;
  • необходимость чётко соблюдать агротехнику и сбор только зрелых ягод.

Популярные вопросы о паслёне

Можно ли выращивать паслён в квартире?

Да, декоративные виды хорошо растут в горшках при достаточном освещении.

Опасны ли ягоды для человека?

У съедобных видов — только недозрелые плоды, у декоративных — все ягоды токсичны.

Что лучше выбрать для дачи: декор или урожай?

Для огорода подходит санберри, для интерьера — декоративные формы при соблюдении мер безопасности.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача ягоды огород садоводство комнатные растения
