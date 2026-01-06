Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Молитвенный цветок капризничает не просто так: ошибки ухода, из-за которых калатея чахнет

Калатея теряет окраску листьев при прямом солнце
Садоводство

Калатея — одно из самых выразительных комнатных растений, которое легко становится центром внимания в интерьере. Её крупные узорчатые листья живут по собственному ритму, меняя положение в течение дня. Несмотря на репутацию капризного цветка, при грамотном подходе калатея способна долго сохранять декоративность.

Калатея
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Калатея

Что представляет собой калатея

Калатея относится к тропическим растениям семейства марантовых и происходит из влажных лесов Бразилии. Её главная особенность — крупные листья с контрастными узорами, которые могут достигать 30 см в длину. Окраска варьируется от насыщенно-зелёной до сложных сочетаний с розовыми, кремовыми и тёмными элементами, а нижняя сторона часто окрашена в пурпурные оттенки.

Растение получило прозвище "молитвенный цветок" из-за способности поднимать листья к вечеру. Это естественная реакция на изменение освещения, благодаря которой калатея выглядит "живой" и динамичной.

Цветение и декоративные качества

Калатея цветёт преимущественно весной. Соцветия колосовидные, с мелкими цветками белого, кремового или фиолетового оттенка. Однако в домашних условиях цветение наблюдается не у всех видов, поэтому растение ценят прежде всего за декоративную листву.

Популярные виды калатеи

В природе известно более 300 видов калатеи, но в квартирах чаще всего выращивают лишь некоторые из них.

Калатея макояна

Имеет овальные листья до 25 см с контрастным узором. Нижняя сторона листа фиолетовая. В высоту растение достигает около 60 см и цветёт в помещении крайне редко.

Калатея зебрина

Отличается бархатистыми листьями с полосатым рисунком, напоминающим окрас зебры. Может вырастать до 90 см, но цветение в домашних условиях — редкость.

Калатея орната

Один из самых требовательных видов. Тёмная листва украшена тонкими розово-белыми линиями, а нижняя часть имеет фиолетовый оттенок. К перепадам условий особенно чувствительна.

Калатея кроката

Известна яркими оранжевыми соцветиями. Для цветения ей требуется строгий световой режим с длинной ночью, что делает уход более сложным.

Калатея Варшевича

Крупный вид с бархатистыми листьями и светлыми прожилками. Может вырастать до метра и требует стабильной температуры и высокой влажности.

Калатея бахема

Считается самой неприхотливой. Имеет продолговатые кожистые листья и подходит для начинающих цветоводов.

Уход за калатеей в домашних условиях

Калатея требовательна к микроклимату и плохо переносит резкие изменения условий.

Освещение

Растению нужен рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Избыточное солнце вызывает ожоги, а нехватка света приводит к потере яркости рисунка. Лучшее решение — полутень, как и для других прихотливых комнатных культур, о чём часто говорят в рекомендациях по уходу за капризными комнатными растениями.

Полив

Полив должен быть регулярным и умеренным. Почва остаётся слегка влажной, но без застоя воды. Используют мягкую, отстоянную воду, так как жёсткая вода может вызывать потемнение листьев — проблему, характерную для многих комнатных цветов.

Почва и температура

Калатее подходит рыхлый слабокислый субстрат с хорошей воздухопроницаемостью. Температура должна быть стабильной: холод ниже 15 градусов, сквозняки и резкие перепады растение переносит плохо.

Влажность воздуха

Высокая влажность — ключевое условие здоровья калатеи. В квартирах листья регулярно протирают влажной тканью или аккуратно опрыскивают. Сухой воздух часто становится причиной проблем.

Подкормки

С апреля по сентябрь калатею подкармливают раз в месяц удобрениями для декоративно-лиственных растений. В холодный сезон подкормки прекращают. Об этом сообщает Новый Очаг.

Плюсы и минусы выращивания калатеи

Калатея эффектна, но требует внимания.

Плюсы:

  • высокая декоративность,
  • необычная листва,
  • широкий выбор видов.

Минусы:

  • чувствительность к влажности,
  • температуре и качеству воды.

Советы для успешного выращивания

  1. Разместите растение в полутени.
  2. Поддерживайте стабильную тёплую температуру.
  3. Обеспечьте высокую влажность воздуха.
  4. Используйте мягкую воду для полива.
  5. Избегайте сквозняков и переувлажнения.

Популярные вопросы о калатеи

Почему листья калатеи темнеют или сохнут?

Чаще всего причина — сухой воздух или жёсткая вода.

Нужно ли часто пересаживать калатею?

Молодые растения пересаживают раз в год, взрослые — по мере разрастания корней.

Подходит ли калатея для начинающих?

Некоторые виды, например калатея бахема, подходят для старта, но в целом растение требует внимания.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы растения садоводство комнатные растения
