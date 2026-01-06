Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство

Замиокулькас по праву считается одним из самых неприхотливых, но одновременно эффектных комнатных растений. При правильном размещении оно активно растёт, охотно формирует новые побеги и даже способно порадовать редким цветением. Многие связывают его ещё и с привлечением удачи и благополучия.

Замиокулькас в интерьере
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Замиокулькас в интерьере

Как выбрать правильный горшок

Замиокулькас формирует мощные клубни, и слишком просторный горшок тормозит развитие надземной части. Оптимально подбирать ёмкость лишь на несколько сантиметров шире корневой системы. Такой подход позволяет растению направлять силы на рост листьев, а не на освоение лишнего пространства.

Подходящей считается форма без сужения кверху — клубни легко извлекать при пересадке, а корни развиваются свободнее. Это особенно актуально для взрослых экземпляров, которые плохо переносят деформацию клубней.

Идеальное освещение и выбор места

Замиокулькас предпочитает мягкий рассеянный свет. Слишком яркое солнце способно оставлять ожоги на листьях. При нехватке света растение вытягивается и теряет декоративность. Восточные и западные окна считаются оптимальным вариантом: света достаточно, но лучи не обжигают.

Если растение крупное, его можно поставить на подставку неподалёку от южного окна, слегка прикрыв тюлем — так листья будут получать свет, не перегреваясь.

Условия в разное время года

Зимой замиокулькас переходит в состояние покоя, и ему требуется прохладное и защищённое от батарей место. Температура около +15…18 °C поддерживает естественный цикл растения. Весной горшок возвращают на более светлую локацию — это стимулирует формирование новых побегов и пробуждение после отдыха.

Условия для активного роста и для периода покоя

  • Для роста нужны: стабильное освещение, умеренный полив и подходящий горшок.
  • В период покоя важны: пониженная температура, ограниченный полив и отсутствие прямого света.

Такое чередование помогает сохранить здоровье растения и добиться гармоничного развития, сообщает портал Pro Город.

Куда поставить замиокулькас

  • Выберите светлую локацию с рассеянным освещением.
  • Избегайте близости батарей и кондиционеров.
  • Подберите горшок, соответствующий размерам корневой системы.
  • Установите растение так, чтобы листья не касались стекла.

Популярные вопросы

Можно ли держать растение на южном окне

Можно, если защитить его лёгкой занавеской от прямого солнца.

Почему листья желтеют

Чаще всего из-за избытка влаги или недостатка света — это бывает и у других культур, чувствительных к нарушению водного режима, например у спатифиллума.

Где замиокулькас растёт лучше — в комнате или на подоконнике

Он развивается активнее там, где достаточно света, но нет перегрева. В условиях недостатка света многие комнатные растения вытягиваются, как это нередко происходит зимой с домашними культурами, требующими защиты от сухого воздуха и жары.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дом советы квартира растения садоводство комнатные растения
Новости Все >
Старые носки подходят для уборки труднодоступных мест — Southern Living
Морская игуана на Галапагосах задерживает дыхание до одного часа
Белая эмульсия на щупе указывает на попадание антифриза в масло — Actualno
Турция вошла в новый год с "горячими" ценниками
Землетрясение в Японии магнитудой 6,2 вызвало кратковременную угрозу цунами
Медведь разгромил авто у озера Тахо из-за роковой ошибки туристов
В 2026 году россиян ожидает двойное повышение тарифов ЖКХ
Зимой удобрения для комнатных растений вносят только по влажной почве
В музее Лондона выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет — Earth
В 2026 году ожидаются премьеры ID.3, BMW Neue Klasse и первого электромобиля Ferrari
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске
США и Канада. Новости и аналитика
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
Последние материалы
Оптимальная температура водонагревателя составляет 49 °C — Real Simple
Свекла для салатов в микроволновке готовится за 5 минут на мощности 800-900 Вт
Турция вошла в новый год с "горячими" ценниками
Землетрясение в Японии магнитудой 6,2 вызвало кратковременную угрозу цунами
Манёвр whiffling создаёт иллюзию полёта гусей вверх ногами
Медведь разгромил авто у озера Тахо из-за роковой ошибки туристов
Новичкам следует начинать силовые тренировки с упражнений с весом тела
В 2026 году россиян ожидает двойное повышение тарифов ЖКХ
В Неваде фермеры сделали ставку на местных щелочных пчёл для опыления люцерны
Девы ощущают ретро-Меркурий через рабочие ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.