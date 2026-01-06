Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Когда снег хрустит под ногами, они раскрывают лепестки: цветы, которые лечат сезонную хандру

Камелия цветет в середине зимы в открытом грунте — ouest-france
Садоводство

Январь часто кажется самым бесцветным месяцем года. Праздники закончились, сад погрузился в спячку, а холод и серое небо усиливают ощущение паузы. Но природа вовсе не замирает полностью — даже в разгар зимы есть растения, которые цветут, пахнут и возвращают ощущение жизни. Об этом сообщает ouest-france.

Цветы среди снега
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Цветы среди снега

Морозник — цветок, который не боится снега

Морозник, известный как рождественская роза, по праву считают главным символом зимнего сада. Он способен пробиваться сквозь снег и распускаться тогда, когда большинство растений давно ушло в покой. Этот многолетник отличается исключительной выносливостью и подходит для тенистых и полутенистых участков, где зимние цветы становятся редким, но особенно ценным акцентом.

Восточные сорта морозника удивляют палитрой оттенков: от чисто белого и нежно-розового до глубокого пурпурного и зеленовато-жёлтого. Важный нюанс при посадке — не заглублять корневую шейку, иначе цветение будет слабым. После укоренения растение почти не требует ухода и спокойно зимует без химических обработок.

Калина боднантенсе: аромат среди морозов

Зимой мы редко рассчитываем на запахи в саду, но именно здесь калина боднантенсе способна удивить. Этот листопадный кустарник зацветает прямо на голых ветвях, покрываясь нежно-розовыми соцветиями с выраженным ванильным ароматом.

Лучше всего сажать калину вдоль дорожек или рядом со входом в дом, чтобы аромат ощущался даже в коротких прогулках. Растение хорошо переносит морозы и подходит для большинства почв при условии хорошего дренажа. После цветения достаточно лёгкой обрезки, чтобы сохранить форму куста.

Камелия: изысканный акцент в зимнем саду

Камелия привносит в холодный сезон нотку благородства. Её тёмно-зелёная глянцевая листва декоративна круглый год, а ранние сорта, такие как Camellia sasanqua и некоторые japonica, цветут именно зимой, особенно если посадка была продумана ещё в период, когда декабрь шепчет свои правила садоводам.

Цветки камелии — простые или махровые — напоминают розы и выглядят особенно эффектно на фоне зимнего пейзажа. При этом растение требует внимания: оно не переносит известковые почвы и застой воды. Камелию лучше размещать в защищённых от ветра местах, избегая утреннего солнца, которое может повредить бутоны. Мульча из сосновой коры помогает защитить корни от морозов.

Зимний жасмин и магония: жёлтые вспышки среди серых дней

Когда небо затянуто облаками, жёлтые цветы действуют почти терапевтически. Зимний жасмин распускается на голых зелёных побегах, создавая ощущение солнечных пятен в саду. Он не ароматен, но крайне вынослив и прост в уходе, требует лишь весенней обрезки.

Магония дополняет картину более строгой архитектурой. Её колючие листья напоминают падуб, а гроздья лимонно-жёлтых цветов освещают тенистые уголки. Некоторые сорта дополнительно радуют лёгким ароматом, напоминающим ландыш.

Плюсы и минусы зимних цветущих растений

Эти культуры способны изменить восприятие сада зимой, но важно учитывать их особенности.

Преимущества:

  • цветение в самый холодный период года;

  • высокая морозостойкость;

  • декоративность без сложного ухода;

  • поддержка зимних опылителей.

Ограничения:

  • некоторые виды чувствительны к почве;

  • требуется защита от ветра и утреннего солнца;

  • не все растения подходят для открытых, продуваемых участков.

Советы по созданию зимнего сада

  1. Размещайте растения так, чтобы их было видно из окон дома.
  2. Комбинируйте вечнозелёные и цветущие культуры.
  3. Используйте мульчу для защиты корней от морозов.
  4. Учитывайте аромат — он особенно ценен зимой.
  5. Выбирайте сорта, адаптированные к вашему климату.

Популярные вопросы о зимних цветах

Можно ли выращивать эти растения в холодных регионах?
Да, большинство из них хорошо переносят морозы при правильной посадке.

Нужен ли сложный уход зимой?
Нет, основной уход сводится к защите от ветра и правильному размещению.

Цветут ли они каждый год?
Да, при подходящих условиях зимнее цветение будет регулярным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад зима цветы растения
Новости Все >
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Погрызы коры плодовых деревьев зайцами зимой приводят к гибели саженцев
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Сейчас читают
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Новости спорта
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Немцы планировали разместить в леднике город на 1500 человек
Кохия идеальный вариант для быстрого озеленения сада
Молчаливая поддержка помогает детям регулировать свои эмоции и быть счастливыми
Таиланд самое выгодное направление в январе
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Погрызы коры плодовых деревьев зайцами зимой приводят к гибели саженцев
Стресс усиливает тягу к сладкому из-за кортизола и дофамина — iGlanc
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.